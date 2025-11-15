ETV Bharat / state

'मेरे रूम पर आओ, साथ में शराब पीएंगे'; आगरा यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता ने छात्राओं के मोबाइल पर भेजे गंदे मैसेज

छात्राओं की शिकायत के बाद डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के गेस्ट लेक्चरर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म, जांच के लिए कमेटी गठित.

आरोपी प्रवक्ता पर कार्रवाई.
आरोपी प्रवक्ता पर कार्रवाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 8:23 PM IST

आगरा : आगरा यूनिवर्सिटी के अतिथि प्रवक्ता पर 2 छात्राओं के शोषण का आरोप लगा है. छात्राओं का आरोप है कि प्रोफेसर रात को मोबाइल पर गंदे मैसेज करते हैं. लिखते हैं 'मेरे रूम पर आओ. मैं शराब पी रहा हूं. साथ में पीएंगे, मैं परमानेंट हूं. आपके सारे काम करवा दूंगा, दोस्ती बनाए रखो'.

मामला डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास संस्थान का हैं. बीए और एमए की अलग-अलग 2 छात्राओं ने यहां कार्यरत गेस्ट लेक्चरर पर शोषण का आरोप लगाया.

जाल में फंसाकर बढ़ाया मेलजोल : शिकायती पत्र में बीए की छात्रा ने लिखा है कि अतिथि प्रवक्ता ने पहले मुझे जाल में फंसाया. इसके बाद मिलना-जुलना शुरू किया. बाद में रात में वह गंदे-गंदे मैसेज करने लगे. कहने लगे कि मैं परमानेंट हूं, तुम चिंता तक करो. तुम्हारे सारे काम करवा दूंगा.

आदत से बाज नहीं आ रहा था प्रवक्ता : एमए की छात्रा ने भी इसी तरह की शिकायत की. पहले दोनों छात्राओं ने आरोपी गेस्ट लेक्चरर की मौखिक शिकायत की. इसके बाद भी आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था. इसके बाद दोनों छात्राओं ने इसकी लिखित शिकायत की.

जांच में सच साबित हुए आरोप : पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास संस्थान के एचओडी डॉ. मनोज राठौर ने छात्राओं के आरोपों की जांच में पता चला कि गेस्ट लेक्चरर का व्यवहार छात्राओं के प्रति गलत है. इसकी वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया है. उन्हें संस्थान के सभी वाट्सएप ग्रुप से भी हटा दिया गया है.

छह महीने पहले किया था ज्वाइन : एचओडी के अनुसार 6 माह पहले ही गेस्ट लेक्चरर ने ज्वॉइन किया था. इस मामले में कुलपति के निर्देश पर जांच कमेटी का भी गठन किया गया है. कमेटी छात्राओं की शिकायत की जांच कर रही है. कमेटी को 3 दिन में जांच रिपोर्ट देनी है. इसके बाद आरोपी गेस्ट लेक्चरर के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी.

रिसर्च स्कॉलर ने कराया था प्रोफेसर पर मुकदमा : डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में ऐसे मामले पहले भी चुके हैं. अक्टूबर महीने में खंदारी स्थित बेसिक लाइफ साइंस विभाग के प्रोफेसर के खिलाफ रिसर्च स्कॉलर ने न्यू आगरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

शोध छात्रा ने प्रोफेसर पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे. आरोप लगाया था कि प्रोफेसर ने शादी का झांसा देकर मध्यप्रदेश और मथुरा के होटलों में ले जाकर उसका उत्पीड़न किया. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था. आरोपी प्रोफेसर को जेल भेज दिया गया था.

