डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने बढ़ाई प्रयोगात्मक-मौखिक परीक्षाओं की डेट; पहले 31 दिसंबर थी अंतिम तारीख

आगरा: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षा की समय सीमा बढ़ा दी है. विवि प्रशासन ने अब कॉलेजों को प्रैक्टिकल कराने के लिए 10 जनवरी तक का समय दिया है. पहले विवि ने प्रैक्टिकल और मौखिक परीक्षा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की थी.

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने एनईपी के छह पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षा 22 नवंबर तक कराई थी. इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रयोगात्मक परीक्षा और मूल्यांकन को भी शुरू करा दिया था. विश्वविद्यालय की ओर से प्रयोगात्मक परीक्षा कराने का पहले 31 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया था.

इस बार समर्थ पोर्टल के जरिये ही एडमिशन और परीक्षाएं कराई गई हैं. विवि प्रशासन ने प्रैक्टिकल कराने के नियमों को कड़ा किया तो कॉलेज संचालक इसके विरोध में उतर आए. लेकिन प्रैक्टिकल की प्रक्रिया जारी रही. इसलिए, 31 दिसंबर तक प्रयोगात्मक परीक्षा पूरी नहीं हो सकी.

ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजों को बड़ी राहत दी है. विश्वविद्यालय में प्रयोगात्मक परीक्षा समिति के समन्वयक प्रो. अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रैक्टिकल और मौखिक परीक्षा कराने के लिए कॉलेजों की मांग पर समय सीमा को आगे बढ़ाया गया है. अब 10 जनवरी तक प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी.