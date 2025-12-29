डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने बढ़ाई प्रयोगात्मक-मौखिक परीक्षाओं की डेट; पहले 31 दिसंबर थी अंतिम तारीख
विवि प्रशासन ने अब कॉलेजों को प्रैक्टिकल कराने के लिए 10 जनवरी तक का समय दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
December 29, 2025
आगरा: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षा की समय सीमा बढ़ा दी है. विवि प्रशासन ने अब कॉलेजों को प्रैक्टिकल कराने के लिए 10 जनवरी तक का समय दिया है. पहले विवि ने प्रैक्टिकल और मौखिक परीक्षा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की थी.
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने एनईपी के छह पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षा 22 नवंबर तक कराई थी. इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रयोगात्मक परीक्षा और मूल्यांकन को भी शुरू करा दिया था. विश्वविद्यालय की ओर से प्रयोगात्मक परीक्षा कराने का पहले 31 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया था.
इस बार समर्थ पोर्टल के जरिये ही एडमिशन और परीक्षाएं कराई गई हैं. विवि प्रशासन ने प्रैक्टिकल कराने के नियमों को कड़ा किया तो कॉलेज संचालक इसके विरोध में उतर आए. लेकिन प्रैक्टिकल की प्रक्रिया जारी रही. इसलिए, 31 दिसंबर तक प्रयोगात्मक परीक्षा पूरी नहीं हो सकी.
ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजों को बड़ी राहत दी है. विश्वविद्यालय में प्रयोगात्मक परीक्षा समिति के समन्वयक प्रो. अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रैक्टिकल और मौखिक परीक्षा कराने के लिए कॉलेजों की मांग पर समय सीमा को आगे बढ़ाया गया है. अब 10 जनवरी तक प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी.
कम छात्र तो नोडल केंद्रों पर होंगी परीक्षाएं: प्रो. अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि जिन महाविद्यालयों में किसी विषय में 20 से अधिक छात्र पंजीकृत हैं, वहां प्रयोगात्मक परीक्षाएं स्वकेंद्र पर कराई जाएंगी. ऐसे महाविद्यालयों में परीक्षकों की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी. जिन महाविद्यालयों में छात्र संख्या 20 से कम है, उनकी प्रयोगात्मक एवं मौखिक परीक्षाएं पूर्व निर्धारित नोडल केंद्रों पर होंगी, जो पहले ही घोषित किए जा चुके हैं.
आगरा विश्वविद्यालय के नोडल प्रैक्टिकल सेंटर: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसे कॉलेज जहां पर छात्र संख्या कम है, उनके लिए आगरा में आरबीएस कॉलेज, बैकुंठी देवी गर्ल्स कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होमसाइंस, एसएलएस के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, आईबीएस के डिपार्टमेंट ऑफ केमेस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के साथ यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर को नोडल सेंटर बनाया है. इसके साथ ही फिरोजाबाद में दाऊदयाल कॉलेज, मथुरा में बीएसए कॉलेज, मैनपुरी में आरसीएम कॉलेज व चित्रगुप्त कॉलेज मैनपुरी नोडल सेंटर हैं.
