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डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 100 बेटियों को मिलेगा सर्वाइकल कैंसर का कवच

आगरा: जिले के डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के 92वां दीक्षांत समारोह 3 अगस्त को आयोजित होगा. शहर की 100 बेटियों केा सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाई जाएगी जिससे बेटियों को इस कैंसर से बचाया जा सके. दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगीं. मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के चेयरमैन प्रो. पंकज अरोड़ा, विशिष्ट अतिथि के रूप में यूपी के उच्चा शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और राज्यमंत्री रजनी तिवारी रहेंगे. कुलपति प्रो आशु रानी ने बताया कि वि​वि के शताब्दी वर्ष में यह 92 वां दीक्षांत समारोह हो रहा है. जो गौरवशाली आयोजनों की श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है. जिसमें शिक्षा, शोध, नवाचार, महिला स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति और अधोसंरचना विकास के अनेक आयाम एक साथ देखने को मिलेंगे.



कुलपति प्रो. आशुरानी ने बताया कि दीक्षांत समारोह में इस बार विश्वविद्यालय 79832 विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों की उपाधियां देगा. जिसमें 55686 स्नातक, 9150 स्नातकोत्तर, 14,826 प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के विद्यार्थी, 167 पीएचडी शोधार्थी तथा 3 विद्वानों को डी.लिट्. की उपाधि प्रदान की जाएगी. शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 64 मेधावी विद्यार्थियों को 88 पदक प्रदान किए जाएंगे. जिनमें इस बार भी सबसे ज्यादा पदक छात्रों को मिलेंगे. जिसमें 46 छात्रा और 18 छात्र शामिल हैं.





कुलपति प्रो. आशु रानी ने बातया कि विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष में भारतीय पारंपरिक हस्तशिल्प एवं ग्रामीण उद्यमिता के संरक्षण और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पश्चिम बंगाल के गोल्डन ग्रास (मदुर) शिल्पकार अरधेंदु शेखर दास को मानद उपाधि से अलंकृत करेगा. जो दो दशकों से अधिक समय से भारतीय पारंपरिक शिल्प को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के साथ-साथ लगभग 50 ग्रामीण कारीगरों, विशेषकर महिलाओं, को स्वरोजगार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भरता का प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है.





कुलपति प्रो. आशुरानी ने बताया कि विवि के शताब्दी वर्ष और दीक्षांत समारोह इस बार महिला स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में भी एक ऐतिहासिक पहल का साक्षी बनेगा. जिसमें 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की 100 बालिकाओं का निःशुल्क HPV टीकाकरण किया जाएगा. जिससे इन बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सकेगा. इस अभियान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण श्रीवास्तव का विशेष सहयोग है. टीकाकरण के बाद कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल प्रत्येक बालिका को विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान संस्थान के खाद्य एवं पोषण विभाग की ओर से तैयार विशेष न्यूट्रिशन बास्केट प्रदान करेंगी. इसमें रागी बिस्कुट, आंवला कैंडी, एनर्जी लेमन ड्रिंक, कैरामेल मखाने, मोरिंगा मठरी सहित अन्य पौष्टिक खाद्य सामग्री शामिल होगी.





यह पहल किशोरियों में पोषण एवं सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के प्रति जनजागरूकता का प्रभावी संदेश देगी. इसके साथ ही समारोह में विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो 90.4 "आगरा की आवाज़" इस अवसर पर विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रस्तुत करेगा. जो विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के स्थापना दिवस समारोह तथा दीक्षोत्सव के विविध आयोजनों की प्रमुख झलकियाँ प्रदर्शित की जाएंगी.

