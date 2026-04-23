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कामधेनु योजना के हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा बैंक लोन, 1 साल में महज 7 एप्लीकेशन को मंजूरी

दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत वर्ष 2024-25 में की गई थी. जिसमें 25 गाय अथवा भैंस की डेयरी शुरू करने के लिए 36 से 42 लाख रुपए तक का बैंक लोन दिया जाता है. जिसमें दुधारू पशुओं की यूनिट पर 25 से 33% तक का अनुदान दिया जाता है. इस योजना के अंतर्गत हितग्राही द्वारा अधिकतम 8 यूनिट तक स्थापित की जा सकती है.

बैंकों की मनमानी के चलते इन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. जनसुनवाई और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद बैंक इस योजना के हितग्राहियों को लोन देने को तैयार ही नहीं है.

रतलाम: मध्य प्रदेश सरकार की डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने की अति महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना को बैंकों का साथ नहीं मिल पा रहा है. इस योजना के अंतर्गत रतलाम में लक्ष्य से अधिक पशुपालकों ने आवेदन किया था लेकिन करीब 1 साल बीत जाने के बाद भी महज 7 आवेदकों को ही बैंक से लोन स्वीकृत हो पाया है. जबकि पशुपालन विभाग से स्वीकृति मिलने एवं डेयरी संचालन का प्रशिक्षण भी ये आवेदक ले चुके हैं.

43 लोगों ने किया आवेदन केवल 7 को मिली स्वीकृति

करीब 1 साल पहले इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले सुरेश जाट, रणवीर सिंह सिसोदिया, चंद्रशेखर शर्मा और दीपक पाटीदार ने बताया कि उन्होंने आवेदन करने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज एवं डेरी व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था. लेकिन अब बैंक लोन देने में आनाकानी कर रहे हैं. सुरेश जाट ने बताया कि नामली में बैंक ऑफ़ इंडिया की शाखा में चक्कर लगाते लगाते 1 साल पूरा हो गया लेकिन लोन अब तक नहीं मिला.

विभाग द्वारा चयनित 43 आवेदकों में से महज 36 प्रकरण बैंकों द्वारा प्रक्रिया में लिए गए

निमन गांव के चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि सभी प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद भी बैंक लोन स्वीकृत नहीं कर रहे हैं. इसकी शिकायत जनसुनवाई में भी उपस्थित होकर कई बार कर चुका हूं. पशु चिकित्सा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. नवीन शुक्ला ने बताया, यह मध्य प्रदेश सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना है. जिसके लिए विभाग द्वारा चयनित 43 आवेदकों के प्रकरण बैंकों को दिए थे जिसमें से 36 प्रकरण बैंकों द्वारा प्रक्रिया में लिए गए थे. लेकिन केवल 7 प्रकरणों को लोन डिसबर्समेंट हो सका है. इस योजना के हितग्राहियों को लोन दिलवाने में बैंकों की तरफ से ही तकनीकी समस्या आ रही है.

बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश सरकार की सब्सिडी स्कीम वाली योजनाओं को बैंकों का ही समर्थन नहीं मिल पा रहा है. योजना लागू किए जाने के करीब दो वर्ष बीत जाने के बाद भी बैंकों की प्राथमिकता में डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना है ही नहीं. जिसकी वजह से इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले हितग्राहियों को परेशान होना पड़ रहा है.