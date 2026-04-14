डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती पर उमड़ा जनसैलाब, समाज के लोगों ने निकाली शोभायात्रा
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पूरे उत्साह, श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाई गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 14, 2026 at 5:30 PM IST
धमतरी : डॉ भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती में उत्सव सा माहौल देखने को मिला. समाज के अलग-अलग वर्गों ने कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और बाबा साहेब को नमन किया. सुबह अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर विधिवत माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई. इसके बाद शहर में एक विशाल और आकर्षक शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बौद्ध समाज, सतनामी समाज सहित सर्व अनुसूचित जाति-जनजाति के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. रैली में शामिल लोगों ने जय भीम के नारों से पूरे शहर को गुंजायमान कर दिया.
बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती पर निकली शोभायात्रा
यह भव्य शोभायात्रा अंबेडकर चौक से प्रारंभ होकर रत्नाबांधा चौक, मकई चौक, गोल बाजार, सदर बाजार, रामबाग होते हुए दानीटोला स्थित अंबेडकर भवन पहुंची. पूरे मार्ग में जगह-जगह समाजसेवियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों द्वारा शोभायात्रा का जोरदार स्वागत किया गया. गर्मी को देखते हुए अलग-अलग स्थानों पर शीतल पेय, पानी और अन्य व्यवस्थाएं भी की गईं, जिससे रैली में शामिल लोगों को राहत मिली. अंबेडकर भवन पहुंचने के बाद मंचीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन, संघर्ष और उनके द्वारा दिए गए सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों के संदेश पर प्रकाश डाला.
डॉ. भीमराव अंबेडकर ने समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया.भारतीय संविधान के माध्यम से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए- पालनहार मेश्राम,प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा
कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करने और समाज में भाईचारा, समानता एवं एकजुटता बनाए रखने का संकल्प लिया. आपको बता दें कि बाबा साहेब की 135वीं जयंती ना केवल धमतरी बल्कि पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास और गर्व के साथ मनाई जा रही है. इस अवसर पर लोगों में विशेष उत्साह देखा गया, जो यह दर्शाता है कि आज भी बाबा साहेब के विचार समाज को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.
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