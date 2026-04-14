ETV Bharat / state

135वीं जयंती पर डॉ. भीमराव आंबेडकर को मायावती ने किया याद, बोलीं-सत्ताधारी पार्टियों को करना चाहिए उनके दिखाए रास्ते पर अमल

लखनऊ: संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की आज 135 वीं जयंती है. इस मौके पर प्रदेश भर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता धूमधाम से जयंती मना रहे हैं. लखनऊ में पार्टी की तरफ से इस बार सभी मंडलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सामाजिक परिवर्तन स्थल पर डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती मनाने के लिए बसपा मुखिया ने बुलाया था. प्रदेश के सभी 18 मंडलों के बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक पहुंचे हैं. बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने आवास पर सुबह ही पदाधिकारियों के साथ डॉ भीमराव आंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया. उनकी जयंती पर मायावती ने दीप भी प्रज्वलित किया.











सुप्रीम मायावती ने डॉ भीमराव आंबेडकर की जयंती पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में 'बहुजन समाज' यानी बहुजनों के मसीहा भारतरत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर को आज उनकी जयंती पर शत्-शत् नमन. पुष्पांजलि और अपार श्रद्धा-सुमन अर्पित करने के साथ ही बीएसपी के लोगों द्वारा पूरे देश भर में ख़ुद व अपने परिवार सहित उन्हें पूरी मिशनरी भावना के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिये सभी लोगों का तहेदिल से आभार शुक्रिया और धन्यवाद. बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि सर्वविदित है कि डा. भीमराव आंबेडकर का पूरा जीवन देश के ग़रीबों उपेक्षितों, शोषितों और जातिवाद व सामंतवाद से पीड़ित महिलाओं समेत 'बहुजन समाज' की सुरक्षा, सम्मान व उत्थान के लिए अत्यन्त ही कड़े संघर्ष में बीता.





अन्ततः जिसकी गारण्टी उन्होंने संविधान में सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक कार्य किया और अमर हो गये और जिसके लिये देश हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा. उन्होंने लिखा कि काश, देश की केन्द्र व यहां राज्यों की सत्ता में रहने वाली पार्टियां डा. भीमराव आंबेडकर के अति-मानवतावादी, सर्वजन-हितैषी व बहुजन-कल्याणकारी संविधान के पवित्र उद्देश्यों को प्राप्त करने में सही से सफल हो पातीं तो भारत अभी तक स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर व विकसित देश बनकर यहां के करोड़ों बहुजनों की ग़रीबी, बेरोज़गारी, जातिवादी द्वेष, शोषण व जुल्म-ज़्यादती आदि से मुक्त समता और न्याय-युक्त जीवन लोगों को ज़रूर दे पाता. अगर ऐसा नहीं हो पाया है तो क्यों? इसका जवाब ढूंढने पर देश में डा. भीमराव आंबेडकर का 'सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति' का कारवां चुनावी सफलता भी हासिल करके अपनी मंज़िल की ओर जरूर आगे बढ़ेगा.







बसपा मुखिया के साथ डॉ आंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करने के समय प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल सहित सभी मंडलों के प्रभारी और समर्थक मौजूद रहे.









ये भी पढ़ेंः रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! भारतीय रेलवे ने 2 हजार समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की