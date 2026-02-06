एम्स ऋषिकेश की डॉक्टर भानु दुग्गल बनी HNBUMU की कुलपति, राज्यपाल ने जारी किए आदेश
एचएनबीयूएमयू को नया कुलपति मिल गया है.ऋषिकेश स्थित एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी की प्रोफेसर व हैड डॉक्टर भानु दुग्गल को ये जिम्मेदारी मिली है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 6, 2026 at 6:10 PM IST
देहरादून: हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति का चयन हो गया है. डॉ भानु दुग्गल को नया कुलपति बनाया गया है. इस संबंध में उत्तराखंड के राज्यपाल व एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय कुलाधिपति ने आदेश भी जारी कर दिए है.
डॉ भानु दुग्गल वर्तमान समय में ऋषिकेश स्थित एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी की प्रोफेसर और हैड पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. डॉ भानु दुग्गल को एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का कुलपति अगले 5 साल के लिए बनाया गया है.
उत्तराखंड के राज्यपाल एवं एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय कुलाधिपति की ओर से जारी आदेश के अनुसार हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के अधिनियम-2014 (यथा संशोधन अधिनियम, 2020) की धारा-10 की उपधारा (4) में कुलपति चयन के सम्बन्ध में गठित अन्वेषण समिति (investigation committee) की ओर से दिए गए पैनल में से धारा 10 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) में दिए गए प्रावधानों के तहत डा० भानु दुग्गल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कुलाधिपति के पद पर अगले पांच साल की अवधि या फिर 70 साल की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून का कुलपति नियुक्त किया गया है.
दरअसल, नव नियुक्त कुलपति डॉ भानु दुग्गल 29 सितंबर 2017 से वर्तमान समय तक ऋषिकेश स्थित एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी में बतौर प्रोफेसर और हैड की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. इससे पहले जून 2014 से जनवरी 2017 तक ग्रांट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और हेड की जिम्मेदारी संभाल चुकी है. यानी डॉ भानु दुग्गल के पास बतौर प्रोफेसर 10 साल 17 दिन का अनुभव है.
डॉ भानु दुग्गल का जन्म 13 नवंबर 1968 को हुआ था. इन्होंने साल 1989 में एमबीबीएस, साल 1993 में एमडी इन जनरल मेडिसिन, साल 1996 में डीएम कार्डियोलॉजी और साल 2000 में पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप इन कार्डियोलॉजी की है. हालांकि, डॉ भानु दुग्गल को वॉयस चांसलर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इनके लिखे हुए 9 बुक चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे है. साथ ही इनकी 100 से अधिक पेपर पब्लिश हुई है.
डॉ भानु दुग्गल को बतौर प्रोफेसर और हैड की जिम्मेदारी संभालते हुए बेहतर काम करने की वजह से 8 अवार्ड मिल चुके है. डॉ भानु दुग्गल के गाइडेंस में चार छात्रों ने पीएचडी, 130 से अधिक छात्रों ने डीएम कार्डियोलॉजी और 100 से अधिक छात्रों ने एमडी मेडिसिन किया है.
पढ़ें---