केंद्रीय बजट 2026-27: अरुण चतुर्वेदी बोले- ये विकसित भारत की मजबूत नींव

राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत 2047 का ठोस रोडमैप बताया.

डॉ. अरुण चतुर्वेदी
डॉ. अरुण चतुर्वेदी (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 2, 2026 at 5:01 PM IST

6 Min Read
भरतपुर/चित्तौड़गढ़: केंद्रीय बजट 2026-27 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत@2047 के विजन का ठोस रोडमैप बताते हुए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि यह बजट तेज, सतत और समावेशी आर्थिक विकास की मजबूत नींव रखता है. किसान, युवा, महिला और गरीब इन चारों वर्गों को केंद्र में रखकर तैयार यह बजट न सिर्फ आज की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि आने वाले 25 वर्षों के भारत की दिशा भी तय करता है. वहीं, चित्तौड़गढ़ में सहकारिता मंत्री गौतम दक ने केंद्रीय बजट को सर्व वर्ग का बताया.

डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 विकासोन्मुख और रोजगारोन्मुख है. यह बजट 'ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी' के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें मानव संसाधन के विकास और आधारभूत ढांचे के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है. कृषि क्षेत्र के पिछले दो वर्षों में जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए बजट में आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन को खेती से जोड़ने की स्पष्ट झलक मिलती है.

सबका साथ, सबका विकास वाला बजट: चतुर्वेदी ने बताया कि बजट तीन बड़े संकल्पों पर केंद्रित है. तेज और सतत आर्थिक विकास, लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति तथा उनकी क्षमताओं का निर्माण. शिक्षा को उद्योग और रोजगार से जोड़ने, भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप युवाओं को तैयार करने तथा आधारभूत ढांचे के व्यापक विकास की योजनाएं इसमें स्पष्ट दिखाई देती हैं. यह बजट 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए एकात्म मानववाद की भावना को साकार करता है.

महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया है. इसके साथ ही हर गांव में 'शी-मार्ट' की स्थापना का प्रावधान कर महिलाओं को अपने उत्पादों की मार्केटिंग का सीधा मंच दिया जाएगा. ग्रामीण महिलाओं के लिए कम्युनिटी-ओन्ड आउटलेट्स और हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी.

चित्तौड़गढ़ में मंत्री गौतम दक ने गिनाई बजट की खूबियां
चित्तौड़गढ़ में मंत्री गौतम दक ने गिनाई बजट की खूबियां (ETV Bharat Chittorgath)

शिक्षा और कृषि पर फोकस: युवाओं के लिए शिक्षा और तकनीक को उद्योग से जोड़ने की दिशा में पांच बड़े यूनिवर्सिटी हब इंडस्ट्री क्षेत्रों के पास स्थापित किए जाएंगे. इससे युवाओं को जॉब-रेडी स्किल्स मिलेंगी और उद्योगों को प्रशिक्षित मैनपावर प्राप्त होगी. खेलो इंडिया के तहत खेल को करियर के रूप में विकसित करने के लिए बड़े बजट प्रावधान भी किए गए हैं. कृषि क्षेत्र में आधुनिक सिंचाई, एआई-आधारित खेती, वेयरहाउसिंग और मार्केटिंग नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 'भारत विस्तार' जैसी नई योजनाओं का प्रावधान है. इसके तहत 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के माध्यम से सिंचाई सुविधा बढ़ाई जाएगी. पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि उत्पादों की वैल्यू एडिशन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है.

रक्षा बजट में बढ़ोतरी: अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि ब स्वास्थ्य क्षेत्र में नए अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, पांच क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज और कैंसर व डायबिटीज की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाने जैसे फैसले गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देंगे. आयुष, योग, यूनानी, सिद्ध और आयुर्वेद को जोड़कर भारत को मेडिकल टूरिज़्म हब बनाने का विज़न भी बजट में दिखता है. डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि रक्षा बजट में लगभग 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर देश को आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है. एआई-आधारित आधुनिक युद्ध तकनीकों के लिए तैयारी पर भी फोकस है। साथ ही, केंद्रीय वित्त आयोग की 41 प्रतिशत हिस्सेदारी के तहत राज्यों को ग्रामीण, शहरी और आपदा प्रबंधन के लिए पर्याप्त संसाधन मिलेंगे. इनकम टैक्स एक्ट में नए प्रावधान, कस्टम ड्यूटी में कटौती, विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने की रणनीति भी बजट का हिस्सा है.

11 फरवरी को राज्य बजट: राज्य बजट को लेकर उन्होंने कहा कि 11 फरवरी को आने वाले राजस्थान बजट में समग्र विकास, ज़िला-स्तरीय योजनाओं और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर फोकस रहेगा। पेट्रोल-डीज़ल के दामों पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से आर्थिक स्थितियों को देखते हुए निर्णय लेगी. डॉ. अरुण चतुर्वेदी के अनुसार यह बजट किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों का खाका है, जो भारत को 2047 तक सक्षम, समृद्ध और वैश्विक मंच पर सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे ले जाएगा.

चित्तौड़गढ़ में मंत्री गौतम दक: सहकारिता मंत्री गौतम दक ने केंद्रीय बजट को सर्व वर्ग का बताते हुए इसे महिलाओं, युवाओं व किसानों के लिए कौशल विकास व नवाचार को समर्पित बताया. मंत्री दक ने कहा कि युवाओं के लिए स्टार्टअप व मध्यम एवं लघु उध्योग में भी कई राहत देते हुए आई आई एम के मार्फत युवाओं व छात्रों को एआई प्रशिक्षण देने का प्रावधान कर विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में बड़ा कदम उठाया है.

सहकारिता मंत्री दक सोमवार को केंद्रीय बजट का विश्लेषण करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समाज के सभी वर्गों के हितों को साधने के विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महिलाओं, युवाओं व किसानों के कौशल विकास के साथ आधुनिक तकनीकी को समर्पित किया है. साथ ही देश के पांच सौ जलाशयों को मछली पालन के लिए चिन्हित किया गया है. उन्होने कहा कि केंद्र सरकार ने आर्टिफिशल इंटेलीजेंस को अब कृषि क्षेत्र में समाहित करने का निर्णय लिया है. वहीं, सहकारिता कृषि में करों की कमी कर किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने का प्रयास किया है.

