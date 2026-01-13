ETV Bharat / state

AKTU में राज्यपाल ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र; कहा- छात्राएं सोच-समझकर करें दोस्ती

AKTU में राज्यपाल ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) पहुंचीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं को सफलता का मंत्र दिया. राज्यपाल ने बीटेक छात्रों के लिए हाइटेक प्रयोगशालाओं का लोकार्पण करते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए शोध और कौशल अनिवार्य है. इस दौरान राज्यपाल ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण एमओयू (MoU) पर भी हस्ताक्षर करवाए. राज्यपाल की छात्राओं को विशेष सीख: AKTU के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पवन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि ​संवाद के दौरान राज्यपाल ने युवाओं, विशेषकर छात्राओं को व्यावहारिक जीवन की चुनौतियों के प्रति सचेत किया. उन्होंने कहा कि इस उम्र में मित्रता बहुत सोच-समझकर करनी चाहिए. आपका एक गलत कदम पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है. युवाओं को अपना ध्यान केवल ज्ञान अर्जन और कौशल विकास में लगाना चाहिए. राज्यपाल ने छात्रों से अपील की, वह पुस्तकालयों में जाकर विवेकानंद की जीवनी पढ़ें. उनके राष्ट्र हित के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें. ​हाइटेक लैब का अनावरण: उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. इसके बाद उन्होंने बीटेक छात्रों के लिए नवनिर्मित प्रयोगशालाओं का अनावरण किया. इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, फिजिक्स लैब, ऑटोमेशन लैब और गूगल लैब का निरीक्षण किया.