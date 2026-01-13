AKTU में राज्यपाल ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र; कहा- छात्राएं सोच-समझकर करें दोस्ती
राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की उपस्थिति में AKTU और बेंगलुरू की संस्था जेनेक्स स्पेस के बीच समझौता (MoU) किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 7:47 AM IST
लखनऊ: राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) पहुंचीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं को सफलता का मंत्र दिया. राज्यपाल ने बीटेक छात्रों के लिए हाइटेक प्रयोगशालाओं का लोकार्पण करते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए शोध और कौशल अनिवार्य है. इस दौरान राज्यपाल ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण एमओयू (MoU) पर भी हस्ताक्षर करवाए.
राज्यपाल की छात्राओं को विशेष सीख: AKTU के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पवन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि संवाद के दौरान राज्यपाल ने युवाओं, विशेषकर छात्राओं को व्यावहारिक जीवन की चुनौतियों के प्रति सचेत किया. उन्होंने कहा कि इस उम्र में मित्रता बहुत सोच-समझकर करनी चाहिए. आपका एक गलत कदम पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है.
युवाओं को अपना ध्यान केवल ज्ञान अर्जन और कौशल विकास में लगाना चाहिए. राज्यपाल ने छात्रों से अपील की, वह पुस्तकालयों में जाकर विवेकानंद की जीवनी पढ़ें. उनके राष्ट्र हित के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें.
प्रदेश की राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज का भ्रमण किया तथा बी-टेक प्रथम सत्र का शुभारम्भ किया। pic.twitter.com/GgSsqOia2P— Governor of Uttar Pradesh (@GovernorofUp) January 12, 2026
हाइटेक लैब का अनावरण: उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. इसके बाद उन्होंने बीटेक छात्रों के लिए नवनिर्मित प्रयोगशालाओं का अनावरण किया. इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, फिजिक्स लैब, ऑटोमेशन लैब और गूगल लैब का निरीक्षण किया.
उन्होंने स्टार्ट अप्स के को-वर्किंग स्पेस को देखा और नवाचार कर रहे छात्र-उद्यमियों के उत्पादों की सराहना की. उन्होंने निर्देश दिया कि लैब और संसाधनों का लाभ अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचना चाहिए.
बेंगलुरू की संस्था के साथ MOU: राज्यपाल की उपस्थिति में एकेटीयू और बेंगलुरू की संस्था जेनेक्स स्पेस के बीच समझौता (MoU) हुआ. इसके तहत विश्वविद्यालय में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' बनाया जाएगा. अब एकेटीयू के छात्र और शिक्षक अंतरिक्ष विज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे.
पुस्तक विमोचन और नई डिग्रियां: राज्यपाल ने डॉ. आंजनेय शर्मा और निशांत उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक बुंदेलखंडे गार्डेन का विमोचन किया. कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने बताया कि विश्वविद्यालय अब एआई यूनिवर्सिटी बनने की ओर अग्रसर है. क्वांटम तकनीकी में माइनर डिग्री शुरू की जा रही है.
रन फॉर स्वदेशी के साथ गूंजा परिसर: स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर AKTU के सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय में स्वदेशी संकल्प रैली रन फॉर स्वदेशी का आयोजन भी किया गया. एनएसएस यूनिट और फार्मेसी फैकल्टी के छात्रों ने परिसर में दौड़ लगाई.
छात्रों ने स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ प्रेरक भाषणों में हिस्सा लिया. इस अवसर पर कुलपति प्रो. जेपी पांडेय, प्रतिकुलपति प्रो. राजीव कुमार, कुलसचिव रीना सिंह, वित्त अधिकारी केशव सिंह, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज के निदेशक प्रो. वीरेंद्र पाठक और जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पवन कुमार त्रिपाठी सहित भारी संख्या में शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे.
यह भी पढ़ें: BJP प्रदेश अध्यक्ष पर बुलडोजर से बरसे फूल; भीड़ में जेबकतरों ने गायब किए मोबाइल और पैसे