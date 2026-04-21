ETV Bharat / state

डॉ. अंकुर लाठर ने डीएम फर्रुखाबाद का लिया चार्ज, बोलीं- अधिकारी फील्ड में निकलें, ऑफिस में बैठकर काम नहीं हो सकता

डॉ. अंकुर लाठर ने डीएम फर्रुखाबाद का लिया चार्ज. ( Photo Credit; ETV Bharat )