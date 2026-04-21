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डॉ. अंकुर लाठर ने डीएम फर्रुखाबाद का लिया चार्ज, बोलीं- अधिकारी फील्ड में निकलें, ऑफिस में बैठकर काम नहीं हो सकता

डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने कहा- सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ लाभार्थियों को ठीक से मिले यह प्राथमिकता रहेगी.

डॉ. अंकुर लाठर ने डीएम फर्रुखाबाद का लिया चार्ज.
डॉ. अंकुर लाठर ने डीएम फर्रुखाबाद का लिया चार्ज. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 9:40 PM IST

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फर्रुखाबाद : नवागंतुक डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया. डीएम ने कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. डीएम ने बताया कि वह 2016 बैच की IAS अधिकारी हैं.

उन्होंने कहा, प्राथमिकता शासन की योजनाओं को लागू करना और जनसुनवाई (आईजीआरएस) में आने वाली समस्याओं का बिना किसी विलंब के निस्तारण करना है. उनका उद्देश्य है कि दूर-दराज से आने वाले लोगों को अपनी समस्या का संतोषजनक समाधान मिल सके.

डीएम डॉ. अंकुर लाठर ने बताई अपनी प्राथमिकता. (Video Credit; ETV Bharat)

पदभार ग्रहण करने से पहले डीएम डॉ. अंकुर लाठर को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद कोषागार पहुंचीं और चार्ज लिया. उन्होंने कहा, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ लाभार्थियों को ठीक से मिले यह प्राथमिकता रहेगी.

उन्होंने कहा, हमारी यही कोशिश रहेगी कोई भी व्यक्ति समस्या लेकर कलेक्ट्रेट आता है या अन्य किसी ऑफिस जाता है तो यही रहेगा किसी दूसरी बार वहां का चक्कर न लगाना पड़े. अगर किसी अधिकारी द्वारा निस्तारण में लापरवाही मिलती है उनके विरुद्ध भी कठोर एक्शन लिया जाएगा.

सभी को अपने क्षेत्र में निकलना होगा, फील्ड विजिट करनी होगी. केवल ऑफिस में बैठकर कार्य नहीं किया जा सकता. प्रयास रहेगा मेरे साथ-साथ जो भी नीचे के अन्य अधिकारी हैं वह सभी फील्ड में निकलें. जो भी कार्य चल रहे हैं उनका अच्छे से निरीक्षण करें और आगे की कार्रवाई करें.

डीएम ने कहा, रोड एक्सीडेंट बहुत ही सेंसिटिव चीज है. या तो व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है, या जान भी चली जाती है. इसके संबंध में जिला स्तरीय रोड सेफ्टी मीटिंग होती है. समिति के माध्यम से मेरा यही प्रयास रहेगा जो ब्लैक स्पॉट हैं, ऐसे स्थानों को चिन्हित कर वहां एम्बुलेंस को खड़ा किया जाएगा.

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