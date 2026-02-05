ETV Bharat / state

डॉ. अंजना सिंह सेंगर को श्रीलंका में मिला 'एशियाई आइकॉन अवॉर्ड', हिंदी साहित्य को दी अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान

सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. अंजना सिंह सेंगर ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में तिरंगे का मान बढ़ाया है. कोलंबो के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री आवास 'टेंपल ट्रीज़' में आयोजित एक भव्य समारोह में डॉ. सेंगर को 'एशियाई आइकॉन अवॉर्ड' से नवाजा गया. यह सम्मान उन्हें श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के हाथों, हिंदी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया. इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर जापान, मलेशिया और भूटान जैसे कई देशों की हस्तियां मौजूद थीं, जिनके बीच हिंदी की गूंज सुनाई दी.

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा की सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. अंजना सिंह सेंगर को कोलंबो स्थित प्रधानमंत्री आवास 'टेंपल ट्रीज़' के ऐतिहासिक प्रांगण में श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्रतिष्ठित ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भेंट किया. उन्हें यह पुरस्कार हिंदी साहित्य लेखन और शिक्षा में उनके असाधारण योगदान (National Excellence in Hindi Literature Authorship and Education) के लिए दिया गया. आगामी 11 फरवरी 26 को एक बार फिर उन्हें विदेश कि धरती मोरिशस मे सम्मानित किया जाएगा.

अंजना सिंह को मिला 'एशियाज आइकॉन अवॉर्ड: डॉ. अंजना सिंह सेंगर की कहानी केवल पुरस्कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साहित्य के प्रति उनके अगाध प्रेम की दास्तां है. अपनी साहित्यिक साधना को निर्बाध जारी रखने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार की एक सुरक्षित और प्रतिष्ठित नौकरी को तिलांजलि दे दी थी. उनका यह 'त्याग' आज उनकी सात प्रकाशित पुस्तकों और दुनिया के आठ देशों (अमेरिका, फ्रांस, दुबई, मॉरीशस आदि) में मिली पहचान के रूप में सबके सामने है.

डॉ. अंजना सिंह सेंगर 'एशियाज आइकॉन अवार्ड-2026' से सम्मानित (ETV Bharat)

एशियाई विभूतियों के बीच चमकीं डॉ. अंजना: इस भव्य समारोह में केवल भारत ही नहीं, बल्कि जापान, मलेशिया, मालदीव, भूटान और मेजबान श्रीलंका की उन हस्तियों को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में मील के पत्थर स्थापित किए हैं. इन दिग्गजों के बीच डॉ. अंजना का सम्मानित होना यह दर्शाता है कि हिंदी भाषा की गूँज अब वैश्विक पटल पर और भी प्रभावी हो रही है. सम्मानों की अटूट श्रृंखला बताते चलें कि डॉ. सेंगर को इससे पूर्व हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयागराज द्वारा 'फिराक गोरखपुरी सम्मान' से भी नवाजा जा चुका है. ताजा अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि पर नोएडा के बुद्धिजीवियों और साहित्य प्रेमियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए इसे हिंदी जगत की बड़ी जीत बताया है.

डॉ. अंजना सिंह सेंगर को दिए गए अवार्डस (ETV Bharat)

डॉ. अंजना की यह उपलब्धि उनके कड़े संघर्ष और त्याग का परिणाम है. साहित्य के प्रति अपनी निष्ठा के लिए उन्होंने केंद्र सरकार की प्रतिष्ठित नौकरी तक छोड़ दी थी. आज उनकी सात पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और अमेरिका, फ्रांस तथा मॉरीशस, नेपाल सहित दुनिया के आठ देशों में उनके लेखन को सराहा जा चुका है. प्रयागराज की हिंदुस्तानी एकेडमी से 'फिराक गोरखपुरी सम्मान' पाने के बाद, अब इस अंतरराष्ट्रीय पदक ने नोएडा और पूरे उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित किया है. डॉ. अंजना सिंह सेंगर को मिला यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष की जीत है, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि हिंदी भाषा अब वैश्विक पटल पर एक 'आइकॉन' बनकर उभर रही है.

श्रीलंका में गूंजी हिंदी साहित्य की धमक (ETV Bharat)

यह भी पढ़ें: