ETV Bharat / state

नोएडा की साहित्यकार को नेपाल में किया गया सम्मानित, कभी साहित्य के लिए छोड़ी थी सरकारी नौकरी

डॉ. अंजना सिंह सेंगर को यह सम्मान गजल संग्रह के लिए दिया गया. उन्हें विश्व में अन्य जगहों पर भी सम्मानित किया जा चुका है.

डॉ. अंजना सिंह सेंगर, साहित्यकार
डॉ. अंजना सिंह सेंगर, साहित्यकार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 3, 2025 at 8:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: प्रख्यात साहित्यकार और कवयित्री डॉ. अंजना सिंह सेंगर को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित एक भव्य समारोह में "आउटस्टैंडिंग वुमन इन लिटरेचर ऑथर अवॉर्ड 2025" से नवाजा गया. उन्हें यह सम्मान उनके गजल संग्रह "यादों की रियासत" के लिए दिया गया है. नेपाल की साहित्यिक संस्था की ओर से आयोजित 'नेपाल ऑथर्स अवॉर्ड समारोह' में डॉ. अंजना सिंह सेंगर ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय साहित्य का प्रतिनिधित्व किया.

डॉ. अंजना सिंह सेंगर की रचनाओं में जीवन के सूक्ष्म अनुभवों, सामाजिक यथार्थ और प्रेम की विभिन्न परतों का चित्रण मिलता है. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने बताया, मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था. मैं बहुत किताबें पढ़ती थी, जिसे पढ़ते पढ़के लिखने का भी शौक लग गया. मेरे मन में इतनी भावनाएं भर गई थीं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए जो एक बार कलम पकड़ी तो अभिव्यक्ति शब्दों में होने लगी.

डॉ. अंजना सिंह सेंगर से खास बातचीत (ETV Bharat)

इसलिए छोड़ी सरकारी नौकरी: उन्होंने कहा, मैंने तो साहित्य प्रेम के लिए सरकारी केंद्र सरकार की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया. अब तक मेरी सात किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और 5-6 और प्रकाशन में है. मुझे जो मुद्दा बनाना है, जिन पर ज्यादा काम करना है वो है सामाजिक सरोकार और और स्त्री विमर्श, जिसे मै बहुत गंभीरता से कर रही हूँ. मैं बुंदेलखंड की भूमि पर पैदा हुई बुंदेली बोली पर काम कर रही हूं. देखिये आगे कितना कर पाती हूं.

किताबों के प्रति रहा रूझान: डॉ. अंजना ने आगे कहा, साहित्य को ही लेकर आगे बढ़ना है जिससे मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है. ईश्वर की ही प्रेरणा रही होगी जो मै हिंदी साहित्य जगत मे आई. बचपन से ही के पढ़ाई-लिखाई के प्रति लोग किताबों के प्रति रूझान कुछ ज्यादा ही रहा है. मेरी मां भी पढ़ने-लिखने की बेहद शौकीन थीं. मेरे पति की भी रुचि इसमें काफी ज्यादा है और वह रामचरित मानस पर रिसर्च भी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली हाईकोर्ट ने LAW स्टूडेंट्स को दी राहत, अब कम अटेंडेंस पर परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा

दिल्ली के स्कूलों में 2026-27 से बदलेगी प्री-प्राइमरी की उम्र सीमा, पुराने छात्रों को नहीं होगी कोई दिक्कत

TAGGED:

DR ANJANA SINGH SENGAR
नोएडा लेखक नेपाल में सम्मानित
डॉ अंजना सिंह सेंगर
WORLD AUTHORS DAY
NOIDA AUTHOR HONORED IN NEPAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है: पीएम मोदी

JEE MAIN 2026: परीक्षा से NTA ने गायब किया गया वर्चुअल कैलकुलेटर, एक ही दिन में बदला इनफॉर्मेशन बुलेटिन

शेफाली वर्मा के घर दिवाली जैसा माहौल, बम-पटाखे फोड़कर मनाया जीत का जश्न, माता-पिता ने BCCI का जताया आभार

मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, रुपया भी कमजोर दिखा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.