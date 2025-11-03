ETV Bharat / state

नोएडा की साहित्यकार को नेपाल में किया गया सम्मानित, कभी साहित्य के लिए छोड़ी थी सरकारी नौकरी

नई दिल्ली/नोएडा: प्रख्यात साहित्यकार और कवयित्री डॉ. अंजना सिंह सेंगर को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित एक भव्य समारोह में "आउटस्टैंडिंग वुमन इन लिटरेचर ऑथर अवॉर्ड 2025" से नवाजा गया. उन्हें यह सम्मान उनके गजल संग्रह "यादों की रियासत" के लिए दिया गया है. नेपाल की साहित्यिक संस्था की ओर से आयोजित 'नेपाल ऑथर्स अवॉर्ड समारोह' में डॉ. अंजना सिंह सेंगर ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय साहित्य का प्रतिनिधित्व किया.

डॉ. अंजना सिंह सेंगर की रचनाओं में जीवन के सूक्ष्म अनुभवों, सामाजिक यथार्थ और प्रेम की विभिन्न परतों का चित्रण मिलता है. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने बताया, मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था. मैं बहुत किताबें पढ़ती थी, जिसे पढ़ते पढ़के लिखने का भी शौक लग गया. मेरे मन में इतनी भावनाएं भर गई थीं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए जो एक बार कलम पकड़ी तो अभिव्यक्ति शब्दों में होने लगी.

डॉ. अंजना सिंह सेंगर से खास बातचीत (ETV Bharat)

इसलिए छोड़ी सरकारी नौकरी: उन्होंने कहा, मैंने तो साहित्य प्रेम के लिए सरकारी केंद्र सरकार की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया. अब तक मेरी सात किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और 5-6 और प्रकाशन में है. मुझे जो मुद्दा बनाना है, जिन पर ज्यादा काम करना है वो है सामाजिक सरोकार और और स्त्री विमर्श, जिसे मै बहुत गंभीरता से कर रही हूँ. मैं बुंदेलखंड की भूमि पर पैदा हुई बुंदेली बोली पर काम कर रही हूं. देखिये आगे कितना कर पाती हूं.