पति करते थे अनुवाद, अब खुद अवधी बोलकर मरीजों का करती हैं इलाज़, दक्षिण भारत की अनीता मिश्रा
शादी के बाद अनीता मिश्रा को हिंदी और अवधी भाषा समझने में होती थी बहुत परेशानी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 1:37 PM IST
गोंडा: मूलरूप से दक्षिण भारतीय डॉ. अनीता मिश्रा शादी के बाद उत्तर प्रदेश प्रदेश के गोंडा में रहने लगी. दरअसल, पिछले कुछ दिनों से डॉ. अनीता अपने अवधी प्रेम को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. डॉ. अनीता मिश्रा मूलतः साउथ के मैंगलोर की रहने वाली है. उनकी शादी गोंडा के रहने वाले डॉ. पुनोदय मिश्रा से हुई थी. शादी के बाद वह गोंडा में रहने लगी. वह यहां कई सालों से अपना एक अस्पताल चला रही हैं. वह एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं.
शादी के बाद अनीता मिश्रा को हिंदी और अवधी भाषा समझ में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था. गांव के रहने वाले मरीज उनको अपनी परेशानी अवधी भाषा में बताते तो उनको समझ में नहीं आता था. उनके पति अवधी भाषा को अनुवाद करके बताते थे, उसके बाद वो मरीज का इलाज करती थीं.
डांस करने का वीडियो वायरल: डॉ. अनीता मिश्रा गोंडा के पटेल नगर मोहल्ले में रहती है. यहां उनका गोंडा मेडिकल सेंटर के नाम से नर्सिंग होम है. उन्हें मशहूर महिला रोग विशेषज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त है. वह मरीजों का इलाज करने के साथ ही डांस का विशेष शौक रखती हैं. कोरोना संक्रमण काल के दौरान उनका पीपीई किट पहन कर डांस के जरिए कोरोना मरीजों का उत्साह बढ़ाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था.
मिसेज इंडिया 2021 में जीता ख़िताब : डॉ. अनीता मिश्रा मिसेज इंडिया प्रतियोगिता 2021 में विजेता बनी थीं. इससे पहले मिसेज इंडिया के लिए पहले प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश उनका व दो लोगों का चयन हुआ था. मिसेज़ इंडिया का फाइनल राउंड था, जिसमें पूरे देश की 24 महिलाओं ने प्रतिभाग किया था, जिसमें उन्हें मिसेज़ इंडिया 2021 का ताज मिला था.
डॉ. अनीता मिश्रा ने बताया कि उनकी सबसे फेवरेट लैंग्वेज अवधी है. वह कहती हैं कि "जब कोई अवधी में बात करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जब मरीज अवधी भाषा में मुझे अपने सिम्पटम्स (लक्षण) बताता है, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है, लगता है कोई मुझे कविता सुना रहा हो."
अवधी सीखना एक यात्रा है: डॉ. अनीता मिश्रा ने कहा कि "आज अवधी जितना सीखो उतना कम, जितना बोलो उतनी खुशी और अवधी भाषा का कोई कोर्स नहीं है, जिसे आप किसी दिन ख़त्म कर सकते हैं. अवधी सीखना पूरी जीवन भर का एक यात्रा है."
उन्होंने बताया कि वो साउथ के कर्नाटक राज्य की मैंगलोर की रहने वाली है. उनकी शादी गोंडा के डॉ. पुनोदय मिश्रा के साथ हुई थी. इसके बाद वो गोंडा में रह कर मरीजों इलाज करने लगी. साड़ी के बाद जब वो मरीजों इलाज़ करती तो भाषा की बड़ी समस्या होती होती थी.
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