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ऑनर ऑफ अशोका अवार्ड 2026: IIT ISM धनबाद की डॉ अनीता कुमारी को मिला राष्ट्रीय सम्मान

आईआईटी-आईएसएम धनबाद की एक अधिकारी को राष्ट्रीय सम्मान मिला है.

Dr Anita Kumari of IIT ISM Dhanbad honored with Honor of Ashoka Award 2026
IIT ISM धनबाद की डॉ अनीता कुमारी को राष्ट्रीय सम्मान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 19, 2026 at 6:27 PM IST

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धनबादः आईआईटी आईएसएम धनबाद की शारीरिक शिक्षा एवं खेल अधिकारी डॉ. अनीता कुमारी को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है.

खेल, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य जागरुकता और युवा सशक्तीकरण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित 'ऑनर ऑफ अशोका अवार्ड-2026' से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उन्हें नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान चार्ल्स वॉल्टर्स काउंसिल फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च (CWCIR) द्वारा प्रदान किया गया.

यह समारोह में तेलंगाना के राज्यपाल एच.ई. शिव प्रताप शुक्ल, भारत सरकार के पूर्व सचिव विश्वपति त्रिवेदी (सेवानिवृत्त आईएएस) तथा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश टंडन सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे. वहीं, कार्यक्रम के साक्षी के रूप में भारत सरकार के पूर्व गृह एवं वाणिज्य सचिव गोपाल कृष्ण पिल्लई (सेवानिवृत्त आईएएस), हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर.सी. मिश्रा (सेवानिवृत्त आईपीएस) और महाराष्ट्र के जालना की उपायुक्त आशिमा मित्तल (आईएएस) भी उपस्थित रहीं.

डॉ. अनीता कुमारी को यह सम्मान खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में उनके दो दशक से अधिक लंबे समर्पित कार्य, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और युवाओं, विशेषकर छात्राओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के प्रयासों के लिए दिया गया है. करीब 22 वर्षों के अपने पेशेवर अनुभव के दौरान उन्होंने खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ महिला स्वास्थ्य, फिटनेस और शारीरिक सक्रियता से जुड़े विषयों पर उल्लेखनीय शोध भी किए हैं. उनके कई शोध-पत्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित पीयर-रिव्यूड शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं.

शैक्षणिक दृष्टि से भी डॉ. अनीता कुमारी का रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है. उन्होंने शारीरिक शिक्षा में पीएचडी और परास्नातक की उपाधि प्राप्त की है तथा यूजीसी-नेट/जेआरएफ भी उत्तीर्ण किया है. इसके अलावा वे योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड (YCB) से प्रमाणित हैं और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (MDNIY), नई दिल्ली से योग एवं वेलनेस का विशेष प्रमाणन भी हासिल कर चुकी हैं.

एक खिलाड़ी के रूप में भी उनका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है. वर्ष 2001 की ऑल इंडिया इंटर-यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में उन्होंने पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था. इसके अलावा कई राष्ट्रीय और अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में उन्होंने अपने विश्वविद्यालय और राज्य का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया.

आईआईटी (आईएसएम) धनबाद परिवार ने डॉ. अनीता कुमारी को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सम्मान न केवल संस्थान बल्कि पूरे झारखंड के लिए गौरव का विषय है. संस्थान के अनुसार, खेल, शिक्षा, शोध और नेतृत्व के क्षेत्र में उनका निरंतर योगदान आने वाली पीढ़ी, विशेषकर युवा खिलाड़ियों और छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा.

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