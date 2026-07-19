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ऑनर ऑफ अशोका अवार्ड 2026: IIT ISM धनबाद की डॉ अनीता कुमारी को मिला राष्ट्रीय सम्मान

धनबादः आईआईटी आईएसएम धनबाद की शारीरिक शिक्षा एवं खेल अधिकारी डॉ. अनीता कुमारी को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है.

खेल, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य जागरुकता और युवा सशक्तीकरण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित 'ऑनर ऑफ अशोका अवार्ड-2026' से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उन्हें नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान चार्ल्स वॉल्टर्स काउंसिल फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च (CWCIR) द्वारा प्रदान किया गया.

यह समारोह में तेलंगाना के राज्यपाल एच.ई. शिव प्रताप शुक्ल, भारत सरकार के पूर्व सचिव विश्वपति त्रिवेदी (सेवानिवृत्त आईएएस) तथा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश टंडन सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे. वहीं, कार्यक्रम के साक्षी के रूप में भारत सरकार के पूर्व गृह एवं वाणिज्य सचिव गोपाल कृष्ण पिल्लई (सेवानिवृत्त आईएएस), हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर.सी. मिश्रा (सेवानिवृत्त आईपीएस) और महाराष्ट्र के जालना की उपायुक्त आशिमा मित्तल (आईएएस) भी उपस्थित रहीं.

डॉ. अनीता कुमारी को यह सम्मान खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में उनके दो दशक से अधिक लंबे समर्पित कार्य, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और युवाओं, विशेषकर छात्राओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के प्रयासों के लिए दिया गया है. करीब 22 वर्षों के अपने पेशेवर अनुभव के दौरान उन्होंने खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ महिला स्वास्थ्य, फिटनेस और शारीरिक सक्रियता से जुड़े विषयों पर उल्लेखनीय शोध भी किए हैं. उनके कई शोध-पत्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित पीयर-रिव्यूड शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं.

शैक्षणिक दृष्टि से भी डॉ. अनीता कुमारी का रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है. उन्होंने शारीरिक शिक्षा में पीएचडी और परास्नातक की उपाधि प्राप्त की है तथा यूजीसी-नेट/जेआरएफ भी उत्तीर्ण किया है. इसके अलावा वे योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड (YCB) से प्रमाणित हैं और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (MDNIY), नई दिल्ली से योग एवं वेलनेस का विशेष प्रमाणन भी हासिल कर चुकी हैं.