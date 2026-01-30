ETV Bharat / state

क्या है वर्टिगो? चक्कर संग उल्टी आए तो हो जाएं सावधान! जानिये क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

आगरा में एक कार्यक्रम के दौरान व​​र्टिगो एवं इंबैलेंस एक्सपर्ट डॉ. अनीता भंडारी ने दी जानकारी.

क्या है वर्टिगो
क्या है वर्टिगो (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 7:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : यदि आपका सिर चकरा रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, उल्टी भी हो रही है तो सतर्क हो जाएं. ये कमजोरी या बीपी से जुडी बीमारी नहीं है. यह 'वर्टिगो' यानी चक्कर आने की बीमारी है, जो आज के समय में 100 में से सात लोगों में देखने को मिल रही है. इसकी बीमारी की चपेट में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हैं.

'कान के क्रिस्टल से जुड़ी एक समस्या' : 'वर्टिगो' बीमारी को लेकर ईटीवी भारत ने जयपुर की व​​र्टिगो एवं इंबैलेंस प्राॅब्लम एक्सपर्ट डॉ. अनीता भंडारी से खास बातचीत की. आगरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि अब वर्टिगो बीमारी आंतरिक कान के क्रिस्टल से जुड़ी एक समस्या है, जो लाइलाज नहीं है. जल्द पकड़ में आने से इसका इलाज भी आसान है.

डॉ. अनीता भंडारी ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

'हर उम्र में वर्टिगो का कारण अलग-अलग' : डॉ. अनीता भंडारी ने बताया कि वेस्टिबुलर प्रॉब्लम हर एज ग्रुप में हो सकती है. हर उम्र में वर्टिगो का कारण अलग-अलग है. उन्होंने बताया कि ओल्ड एज में कान के अंदर क्रिस्टल हिल जाते हैं. यह गलत पॉजिशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ओल्ड एज ग्रुप में बॉडी इंबैलेंस होना और गिरने का अधिक रिस्क होता है.

'इंबैलेंस सिस्टम को करता है प्रभावित' : उन्होंने बताया कि इसके साथ ही जो युवा हैं, उनमें वर्टिगो प्रॉब्लम की वजह कई बार कुछ बीमारियां मिलती हैं, जिन्हें हम वेस्टिबुलर माइग्रेन बोलते हैं. हम आमतौर पर जो माइग्रेन सोचते हैं. यह कई बार बॉडी के इंबैलेंस सिस्टम को प्रभावित करता है. इसकी वजह से इंबैलेंस, बार-बार चक्कर आता है. हम कहते हैं कि ब्रेन फॉग होना है. ़़

उन्होंने कहा कि आप कुछ काम करने गए और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं. इन सब चीजों को आईडेंटिफाई करके उपचार किया जाता है, जिससे इन तकलीफों से मरीज बाहर निकल सके.

ये वर्टिगो के संभावित लक्षण : चक्कर आना या सिरदर्द करना, मतली और उल्टी आना, चलने-फिरने में द‍िक्‍कत, एक या दोनों कानों से सुनाई कम देना, कान से सीटी जैसी आवाजें आना, कान में भारीपन महसूस होना, आंखों का तेजी से इधर-उधर हिलना.



डॉ. अनीता भंडारी ने बताया कि लोगों में गलतफहमी होती है कि मुझे जो चक्कर आ रहे हैं कि ये सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस की वजह से, कमजोरी की वजह, समय से खाना नहीं खाने की वजह से और तनाव की वजह से है. लेकिन, इन सब कारण से वर्टिगो नहीं होता है.

उन्होंने कहा कि कभी-कभी कमजोरी से वजह से काम करने में फुर्ती नहीं होगी. मगर, चक्कर आना और सिर घूमना इसके कई कारण होते हैं, जो ज्यादातर अंदरूनी कान यानी इनर ईयर से, उसके बैलेंस नर्व से और ब्रेन रिलेटिव रीजन से होता है. जिनकी पहचान टेस्ट से की जा सकती है, जिसे हम वेस्टिबुलर इवेलुएशन कहते हैं. उन्होंने बताया कि चक्कर आने और उल्टी होने पर डॉक्टर्स को जरूर दिखाएं. जिससे बीमारी जल्द पकड़ में आएगी. यदि रास्ते या घर में चक्कर आए तो तुरंत सहारा लेकर बैठ जाएं.


वर्टिगो की ये अहम वजह : डॉ. अनीता भंडारी ने बताया कि वर्टिगो के कारण अलग होते हैं. कई मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें उठने और बैठने पर चक्कर आते हैं. जिसकी वजह कान के अंदर मौजूद क्रिस्टल हिल जाते हैं. गलत जगह पर फंस जाते हैं. उठने या बैठने पर ये क्रिस्टल नस पर टकराते हैं, जिससे चक्कर आते हैं.

उन्होंने बताया कि इस कारण को हम कैमरे से आईडेंटिफाई करते हैं कि वो क्रिस्टल कहां पर फंसे हुए हैं. उसकी लोकेशन पता करके सही तरीके से कैमरे की गाइडलाइन से ठीक करते हैं. जिससे मरीज ठीक हो सकते हैं. कई ऐसे होते हैं जिनके कान का लिक्विड बढ़ जाता है. ऐसे मरीजों को दवा और लाइफ स्टाइल में बदलाव करके प्रेशर रिलीज करते हैं, जिससे उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए.

वर्टिगो होने की वजह : गलत लाइफ स्टाइटल, डायबिटीज का होना, लंबे समय तक बेड रेस्ट, कान के पास हर्पीज (शिंगल्स), कान की सर्जरी, मसल्‍स कमजोर हाेना, सिर में चोट लगना, ब्रेन ट्यूमर होना.


यह भी पढ़ें : मोबाइल-लैपटॉप का गलत तरीके से इस्तेमाल और खराब क्वालिटी हेलमेट आपको कर सकता है बीमार, जानिए कौन सी बीमारी?

यह भी पढ़ें : मिनियर्स रोग के कारण श्रवण दोष ही नहीं वर्टिगो की भी हो सकती है समस्या, जानें लक्षण व बचाव

TAGGED:

HEALTH TIPS
VERTIGO DISEASE
AGRA NEWS
AGRA LATEST UPDATE
AGRA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.