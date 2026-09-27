बिहार के इतिहास को सहेजने की अनूठी पहल, निजी संग्रहालय बनाएंगी पटना की डॉ. अमरीन
पटना की डॉ. अमरीन ने मुगलकालीन सिक्के, पानदान और हुक्के एकत्र कर आरा में निजी संग्रहालय बनाने की योजना बनाई है. रिपोर्ट- डॉ. रंजीत कुमार
Published : September 27, 2026 at 5:42 PM IST
पटना: बिहार की धरती का इतिहास सदियों से समृद्ध और गौरवशाली रहा है. प्राचीन सिक्के, सील-मोहर, किले, स्तूप, मंदिर, मस्जिद, शिलालेख और पांडुलिपियां उस काल की अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था और सामाजिक जीवन की कहानी बयां करते हैं. नालंदा महाविहार, महाबोधि मंदिर और वैशाली जैसे स्थल ज्ञान परंपरा के साक्षी हैं.
निजी संग्रहालय की अनोखी पहल
पटना की डॉ. अमरीन ने वर्षों के प्रयास से ऐतिहासिक अवशेषों का विशाल संग्रह तैयार किया है. सरकारी संस्थाओं के अलावा निजी स्तर पर भी विरासत संरक्षण का यह प्रयास उल्लेखनीय है. अब उन्होंने आरा के गिद्धा इंडस्ट्रियल एरिया में निजी संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है, ताकि आम लोग प्रत्यक्ष रूप से गौरवशाली अतीत की झलक देख सकें.
मुगल काल के सिक्कों का अनमोल खजाना
डॉ. अमरीन के संग्रह में मुगल काल के कई दुर्लभ सिक्के शामिल हैं. इनमें सम्राट अकबर और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय के सिक्के भी हैं. ये सिक्के तत्कालीन मुद्रा व्यवस्था, धातु कला और शासन प्रणाली की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं.
अकबर कालीन चौकोर चांदी के सिक्के
अकबर के शासनकाल (1556-1605 ई.) में चांदी के चौकोर सिक्कों का विशेष प्रचलन था. इनका वजन लगभग 11 ग्राम होता था. सिक्कों पर फारसी-अरबी लिपि में कलमा, सम्राट का नाम, टकसाल का नाम और हिजरी वर्ष अंकित मिलते हैं. लाहौर, फतेहपुर सीकरी, अहमदाबाद और उज्जैन जैसे टकसालों से जारी ये सिक्के आज भी डॉ. अमरीन के पास सुरक्षित हैं.
दिल्ली सल्तनत का दुर्लभ सिक्का
संग्रह में कुतुब-उद्-दीन मुबारक शाह काल का 8 गनी मूल्य का वर्गाकार सिक्का भी मौजूद है. चौकोर आकार के कारण इसे आसानी से पहचाना जा सकता है. इसके अलावा मुगल काल के दीये, पनबट्टा और अन्य अनेक अवशेष भी संग्रहित हैं.
न्यूमिस्मैटिक महत्व पर जोर
इतिहासकार डॉ. जयदेव मिश्रा के अनुसार पुराने सिक्के किसी भी युग की अर्थव्यवस्था और प्रशासन को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं. इनसे शासक, टकसाल और मुद्रा प्रणाली की जानकारी मिलती है. हालांकि प्राचीनता और वास्तविक मूल्य की पुष्टि विशेषज्ञ न्यूमिस्मैटिक जांच से ही संभव है.
मुगलकालीन पानदान की विशेषता
संग्रह में मुगल काल के सुंदर पानदान भी शामिल हैं. पीतल या तांबे से बने इन पानदानों पर फूल-पत्तियों और ज्यामितीय डिजाइनों की बारीक नक्काशी की गई है. इनमें हैंडल, कुंडा लॉक और अंदर अलग-अलग खाने होते थे. मेहमानों का स्वागत पान खिलाकर करने की परंपरा में ये शाही पानदान प्रमुख आकर्षण हुआ करते थे.
हुक्के की ऐतिहासिक चमक
मुगल सम्राट अकबर के दरबारी हकीम अबुल फतह गिलानी द्वारा आविष्कृत हुक्के भी संग्रह का हिस्सा हैं. शुरुआत में नारियल के खोल से बने ये हुक्के बाद में पीतल, तांबा, चांदी और बिदरी धातु से बनाए जाने लगे. उन पर शानदार कलाकृतियां उकेरी जाती थी. आज ये विंटेज सजावट का माध्यम बन गए हैं.
डॉ. अमरीन का सफर और प्रेरणा
लखनऊ मूल की डॉ. अमरीन बताती हैं कि ऐतिहासिक इमारतें धीरे-धीरे गायब हो रही थीं, तब उन्हें लगा कि अवशेषों को बचाना जरूरी है. पहले मायके में और अब ससुराल बिहार में वे इस काम को आगे बढ़ा रही हैं. उनके पास दिल्ली सल्तनत से मुगल काल तक के सिक्के, सील-मोहर और अनेक अवशेष पारिवारिक संपत्ति के रूप में सुरक्षित हैं.
"जब ऐतिहासिक इमारतें ढहने लगीं और उनकी जगह आलीशान बिल्डिंगों ने ले ली, तो मुझे लगा कि इन अवशेषों को बचाना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास में झांक सके."-डॉ. अमरीन, संग्रहकर्ता
पति का समर्थन और भविष्य की योजना
उनके पति दानिश रिजवान कहते हैं कि दोनों ने मिलकर सैकड़ों साल पुराने अवशेष एकत्र किए हैं. कई वस्तुएं पांच सौ साल से भी अधिक पुरानी हैं. किसी भी दबाव में उन्होंने इन्हें बेचने से इनकार किया. जल्द ही निजी संग्रहालय का निर्माण पूरा कर लोग इन अवशेषों को प्रत्यक्ष देख सकेंगे.
"कई लोगों ने इन अवशेषों को खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन हमने एक भी टुकड़ा नहीं बेचा. यह इतिहास हमारी और देश की धरोहर है."- दानिश रिजवान, संग्रहकर्ता
विरासत संरक्षण की नई मिसाल
डॉ. अमरीन का यह प्रयास बिहार की ऐतिहासिक विरासत को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. निजी संग्रहालय न केवल अतीत की झलक देगा, बल्कि युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम भी बनेगा.
ये भी पढ़ें-
पत्थर की गेंदें, खिलौने, प्राचीन सिक्के और बर्तन.. बिहार के बलिराजगढ़ में मिली प्राचीन सभ्यता
बिहार के जगदीप नारायण के पास है 190 देशों के दुर्लभ सिक्के, अनूठी लगन से बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड