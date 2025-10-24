ETV Bharat / state

डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना: आवेदन की तारीख बढ़ी, 31 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं अप्लाई, मिलेगी 12 हजार रुपया तक स्कॉलरशिप

हरियाणा सरकार ने डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना 2025-26 के आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 कर दी है.

DR AMBEDKAR MEDHAVI CHHATRA YOJANA
डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 24, 2025 at 9:05 AM IST

4 Min Read
पंचकूला: प्रदेश सरकार ने डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की है. इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति तथा टपरीवास जाति के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी. पात्र विद्यार्थी 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल https://saralharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.

वार्षिक पारिवारिक आय 4 लाख रुपए: जिला कल्याण अधिकारी विशाल बंसल ने बताया कि इस योजना के लिए आवेदन करने वाले प्रार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 4 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना का उद्देश्य पात्र छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठाना और उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना है. इसके तहत विद्यार्थियों को विभिन्न कोर्सों में 8 हजार रुपये से 12 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है.

यह हैं नियम-शर्तें: जिला कल्याण अधिकारी ने आगे बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए और उसने अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो. साथ ही उनके परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रूपये से कम हो. पात्रता मानदंड और योजना के अन्य विवरण विभाग की वेबसाइट www.haryanascbc.gov.in पर देखे जा सकते हैं. किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2583378 एवं जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है.

किसे कितनी छात्रवृत्ति राशि मिलेगी: जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जाति एवं टपरीवास जाति के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक और ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. कक्षा 11वीं और सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को 8 हजार रुपये की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी. इसी प्रकार कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक और ग्रामीण में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. कक्षा स्नातक के प्रथम वर्ष आर्ट्स/कार्मस/साइंस व सभी डिप्लोमा कोर्स में पढ़ने वाले को 8 हजार रुपये वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग और अन्य तकनीकी एवं व्यवसायिक कोर्स के छात्रों को 9 हजार रुपये वार्षिक व मेडिकल और एलाइड कोर्स के छात्रों को 10 हजार रुपये की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी.

स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षा के छात्रों के लिए: स्नातक की परीक्षा में शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. स्नातकोत्तर कक्षा में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष आर्ट, कॉमर्स व साइंस के छात्र को 9 हजार रुपये वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग और अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्स के छात्रों को 11 हजार रुपये व मेडिकल व एलाइड कोर्स के छात्रों को 12 हजार रुपये की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी.

पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी लाभ: डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी लाभ देने के लिए शामिल किया गया है. पिछड़ा वर्ग ब्लाक ए के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक और ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. कक्षा 11वीं और सभी डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को 8 हजार रुपये की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी. उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग ब्लाक बी और अन्य वर्गों के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत अंक और ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. कक्षा 11वीं और सभी डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को 8 हजार रुपये की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी.

