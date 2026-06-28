ETV Bharat / state

राज्यसभा सांसद बनने पर डॉ. अल्का गुर्जर का सम्मान, दिल्ली भाजपा ओबीसी मोर्चा ने किया अभिनंदन

भाजपा की सह प्रभारी डॉ. अल्का गुर्जर राज्यसभा के लिए निर्वाचित, इस मौके पर दिल्ली भाजपा ओबीसी मोर्चा पूर्वी दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने किया सम्मान.

राज्यसभा सांसद बनने पर डॉ. अल्का गुर्जर का सम्मान
राज्यसभा सांसद बनने पर डॉ. अल्का गुर्जर का सम्मान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 28, 2026 at 8:26 PM IST

|

Updated : June 28, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भाजपा की सह प्रभारी डॉ. अल्का गुर्जर के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने पर रविवार को दिल्ली भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्वी दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष सुनील यादव ने की. इस दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी भी मौजूद रहे.

ओबीसी वर्ग का भाजपा पर विश्वास बढ़ा: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि डॉ. अल्का गुर्जर ने पिछले चार वर्षों से संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और डॉ. गुर्जर के संगठनात्मक प्रयासों से दिल्ली में ओबीसी वर्ग का भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है. वहीं सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का काम किया है. उन्होंने कहा कि विधानसभा से लेकर लोकसभा तक भाजपा ने पिछड़े वर्ग के नेतृत्व पर भरोसा जताया है.

e (ETV Bharat)

पीएम मोदी ने गुर्जर समाज को उसका सम्मान दिलाया-डॉ. अल्का गुर्जर: अपने संबोधन में डॉ. अल्का गुर्जर ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंचानी होगी. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुर्जर समाज को उसका सम्मान दिलाने के साथ उसे मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया है. वहीं ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि दिल्ली और राजस्थान में डॉ. अल्का गुर्जर के संगठनात्मक कार्यों को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन्हें राज्यसभा भेजा है, जो पूरे ओबीसी समाज का सम्मान है.

ये भी पढ़ें:

दिल्ली सरकार में ई-ऑफिस का एक वर्ष: कागजी फाइलों पर निर्भरता हुई कम, कामकाज में पारदर्शिता का दावा

मन की बात से मिलता है राष्ट्र निर्माण का संदेश, विकसित भारत में जनभागीदारी सबसे बड़ी ताकत: मनोज तिवारी

Last Updated : June 28, 2026 at 8:37 PM IST

TAGGED:

DR ALKA GURJAR RAJYA SABHA MP
DELHI BJP PRESIDENT HARSH MALHOTRA
DELHI BJP OBC MORCHA
BJP DR ALKA GURJAR FELICITATED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.