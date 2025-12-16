ETV Bharat / state

पीएम मोदी को लेकर लगे नारे पर भड़की भाजपा, डॉ.अलका गुर्जर बोली- कांग्रेस नेताओं की गिरी हुई मानसिकता सामने आई

पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी करना कांग्रेस की विकृत मानसिकता का प्रमाण.

डॉ.अलका गुर्जर
डॉ.अलका गुर्जर (फोटो ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 16, 2025 at 7:29 AM IST

|

Updated : December 16, 2025 at 8:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : दिल्ली के रामलीला मैदान में SIR को लेकर आयोजित कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुई आपत्तिजनक नारेबाजी का मामला गरमा गया है. बीजेपी नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव डॉ. अलका गुर्जर ने इसे राजनीति के स्तर पर दुखद बताया है.

कांग्रेस नेत्री की ओर से लगाए नारे के बाद भाजपा आग बबूला है. दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस नेताओं के नारों पर सियासत गरमाई हुई है. इसी कड़ी सोमवार को देर रात भाजपा की राष्ट्रीय सचिव डॉ. अलका गुर्जर ने बयान जारी कर इस तरह के नारों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देश विरोधी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए गए, वे न केवल कांग्रेस की सोच, संस्कार और मानसिकता को भी पूरी तरह उजागर करते हैं. प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाना इनकी गिरी हुई मानसिकता को दर्शाता है.

इसे भी पढ़ें: महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष का पीएम मोदी को लेकर विवादित नारा, मंजू लता बोलीं- मैं अपने बयान पर कायम

असली सोच और मानसिकता का प्रमाण : भाजपा की राष्ट्रीय सचिव डॉ. अलका गुर्जर ने रविवार को कांग्रेस पार्टी की एक रैली में आपत्तिजनक नारों को लेकर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया. कहा कि कांग्रेस पार्टी की रैली में जिस प्रकार प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए गए, वे कांग्रेस की गिरी हुई मानसिकता को पूरी तरह उजागर करता है. गुर्जर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल और मृत्यु की कामना करना घोर निंदनीय, शर्मनाक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. अमर्यादित भाषा के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए. डॉ. अलका गुर्जर ने बताया कि कांग्रेस ने राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है, जो कल्पना से भी बाहर है. जयपुर शहर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मंजू लता मीणा ने न सिर्फ अपने दिए बयान को दोहराया, बल्कि साफ कहा कि वह किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगी. उन्होंने यह बयान कांग्रेस की वोट चोर-गद्दी छोड़ रैली में दिया था. ये कांग्रेस पार्टी की असली सोच और मानसिकता का प्रमाण है. डॉ. अलका गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस ने स्वयं अपने राजनीतिक पतन की घोषणा कर दी है.

इसे भी पढ़ें: मनरेगा का नाम बदलने पर अशोक गहलोत का हमला, बोले- ये गांधी जी का अपमान है

बयान पर कायम : जयपुर शहर महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष मंजू लता मीणा दिल्ली में कांग्रेस की रामलीला मैदान में आयोजित की गई 'वोट चोरी' रैली में शामिल हुईं थी. इस दौरान मंजू लता मीणा ने नारा दिया था जिसे लेकर सियासत गरमा गई है. इस नारे को लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने मंजू पर हमला बोला. हालांकि मंजू लता मीणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए अपने विवादित बयान पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि वह अपने बयान पर कायम हैं और पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है. मंजू ने आरोप लगाया कि वोट चोरी के ज़रिए बीजेपी राज्यों में सरकार बना रही है. उन्होंने कहा, 'वह अपने बयान पर कायम हैं. देश में वोट चोरी को लेकर जनता के बीच भारी गुस्सा है और यही गुस्सा उनके बयान में भी झलकता है.

Last Updated : December 16, 2025 at 8:01 AM IST

TAGGED:

आपत्तिजनक नारे पर भड़की बीजेपी
MANJU LATA MEENA
MANJU LATA MEENA ON PM MODI
CONTROVERSIAL STATEMENT ON PM MODI
DR ALKA GURJAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.