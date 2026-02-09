ETV Bharat / state

पौड़ी: घोड़े की लात से टूटा पैर, प्लास्टर के बाद गलत जुड़ी हड्डी, चलने-फिरने से लाचार शेफ को सर्जन ने दी नई जिंदगी

पौड़ी गढ़वाल: अब तक आपने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की खबरें ही पढ़ी और सुनी होंगी. आए दिन गर्भवतियों की मौत और समय पर इलाज नहीं मिलने की शिकायतें आती रहती हैं. लेकिन पौड़ी जिला अस्पताल के ऑर्थोपेडिक सर्जन और उनकी टीम ने उम्मीद की किरण दिखाई है. पैर फ्रैक्चर होने के बाद गलत ढंग से जुड़ी हड्डी के कारण चलने-फिरने से मजबूर और असहनीय दर्द झेल रहे शख्स के लिए पौड़ी जिला अस्पताल के सर्जन और उनकी टीम भगवान बनकर आई.

उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की चुनौतियां किसी से छिपी नहीं हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर पूरी लगन और मेहनत से मरीजों को बेहतर उपचार देने का प्रयास कर रहे हैं. इसका ताजा उदाहरण पौड़ी जिला अस्पताल में देखने को मिला.

घोड़े की लात से टूट गई थी पैर की हड्डी: पौड़ी जनपद के थलीसैंण निवासी रणवीर सिंह रावत (40 वर्ष), जो पेशे से होटल में कुक हैं, पिछले ढाई साल से पैरों के लगातार दर्द से परेशान थे. दरअसल कुछ समय पहले घोड़े की लात लगने से उनके पैर की हड्डी मुड़ गई थी. प्लास्टर लगे होने के बावजूद वे चलने लगे, जिससे हड्डी गलत तरीके से जुड़ गई और उनका एक पैर छोटा-बड़ा हो गया. हालत ऐसी हो गई कि उन्हें चलने-फिरने में भारी दिक्कत और हमेशा दर्द बना रहता था.

लापरवाही के कारण हड्डी गलत ढंग से जुड़ गई: पेशे से होटल में कुक होने के कारण रणवीर का काम करना लगभग बंद हो गया था. परिवार की आजीविका पर भी संकट मंडराने लगा था. कुछ दिन पहले वे अपना इलाज कराने जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचे. यहां ऑर्थोपेडिक सर्जन ने जांच के बाद बताया कि बिना ऑपरेशन के सुधार संभव नहीं है. डॉक्टरों के अनुसार गलत तरीके से जुड़ी हड्डी बाहर की ओर निकल आई थी, जिससे मरीज को चलने में गंभीर परेशानी हो रही थी.

पौड़ी जिला अस्पताल के सर्जन ने ऑपरेशन से सही कर दी हड्डी: मरीज और परिजनों की सहमति के बाद चिकित्सकों की टीम ने सर्जरी की तैयारी की और सफल ऑपरेशन कर पैर की हड्डी को सही स्थिति में स्थापित कर दिया. करीब 4 घंटे 30 मिनट तक चले जटिल ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक हड्डी को सीधा कर दिया. ऑपरेशन के बाद रणवीर का पैर पूरी तरह सीधा हो गया है और अब वे चलने योग्य हो चुके हैं.

अब सामान्य जीवन जी सकेंगे रणवीर: डॉक्टरों के अनुसार कुछ समय की सावधानी और फिजियोथेरेपी के बाद वे सामान्य जीवन जी सकेंगे. रणवीर सिंह रावत ने भावुक होकर कहा कि वह लंबे समय से दर्द के कारण काम नहीं कर पा रहे थे. अब राहत मिली है और मैं दोबारा अपने काम पर लौट सकूंगा.