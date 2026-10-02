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AIIMS की नौकरी छोड़ी और बिहार के गांव-गांव पहुंचने लगे 'भगवान'.. क्या है डॉ. अभिषेक रंजन की कहानी?

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में इंसानियत, दायित्बोध और कर्तव्यपरायणता की बेहद दिलचस्प और खूबसूरत मिसाल बनकर उभरे हैं बरौली निवासी डॉ अभिषेक रंजन. चिकित्सक को समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है, और जब कोई डॉक्टर अपनी व्यक्तिगत प्रगति से ऊपर उठकर जनसेवा को चुनता है, तो वह पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन जाता है. डॉ. अभिषेक की कहानी भी कुछ ऐसी ही प्रेरणादायी है.

डॉ. अभिषेक रंजन की यह पहल न केवल लोगों में स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता बढ़ा रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में असमय होने वाली मौतों के जोखिम को भी कम कर रही है. वह मानते हैं कि उनके गृह जिले और बिहार के लोगों को भी बड़े शहरों में उपलब्ध बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए.

"बिहार ही नहीं बल्कि गोपालगंज के भी कई लोग एम्स में श्वास और हृदय रोग से ग्रसित होकर इलाज के लिए पहुंच रहे थे. इसके बाद ही मैने सोचा की क्यों ना वही रहकर अपने लोगों की सेवा कर सकूं और इसी सोच के साथ वे गांव लौट आया." - डॉ. अभिषेक रंजन, चिकित्सक व सीपीआर ट्रेनर

डॉ. अभिषेक कहते हैं कि अपने घर पहुंचकर अस्पताल और क्लिनिक से आगे बढ़ते हुए गांवों तक पहुंचा. डा. अभिषेक रंजन शहर के कॉलेज रोड में निजी क्लिनिक चलाने के साथ ग्रामीण इलाकों और सुदूर जिलों में जाकर लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग दे रहे हैं. उनका उद्देश्य है कि आपात स्थिति में डाक्टर या एंबुलेंस के पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति किसी की जान बचाने की शुरुआती कोशिश कर सके.

डॉ अभिषेक की मानें तो उन्होंने तीन साल तक एम्स में नौकरी की. इस दौरान उन्होंने देखा कि बिहार ही नहीं बल्कि उनके जिले के भी कई लोग एम्स में श्वास और हृदय रोग से ग्रसित होकर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. वे कहते हैं कि इसके बाद ही मैने सोचा की क्यों ना वही रहकर अपने लोगों की सेवा कर सकूं और इसी सोच के साथ वे गांव लौट आए.

"पढ़ाई के दौरान एक डॉक्टर मकान मालिक के मान-सम्मान को देखकर चिकित्सक बनने की प्रेरणा मिली. 12वीं के दौरान महज 0.05 अंक से कट-ऑफ से चूक जाने के बावजूद भी हार नहीं मानी और संघर्ष करके आज इस मुकाम पर हूं." - डॉ. अभिषेक रंजन, चिकित्सक व सीपीआर ट्रेनर

अभिषेक के मुताबिक पटना में पढ़ाई के दौरान एक डॉक्टर मकान मालिक के मान-सम्मान को देखकर उन्हें चिकित्सक बनने की प्रेरणा मिली. 12वीं के दौरान महज 0.05 अंक से कट-ऑफ से चूक जाने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे.

इसके बाद एम्स श्वास रोग विभाग में नौकरी की. वहां तीन साल अपनी सेवा देने के बाद वे 2018 में गोलागंज लौट आए. डॉ अभिषेक दो भाइयों में बड़े हैं, छोटा भाई बैंक मैनेजर है और उनकी कोई बहन नहीं है. उनकी पत्नी भी बैंक मैनेजर के पद कर कार्यरत है.

जिले के बरौली प्रखंड के कोईनि गांव निवासी किसान व्यवसाई राजीव रंजन के बेटे डॉ अभिषेक रंजन की 12वीं तक की शिक्षा पटना स्थित एक निजी स्कूल से हुई. 12वीं के बाद उन्होंने कटक मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पीजी और एमडी की उपाधि प्राप्त की.

एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में डॉक्टर की नौकरी छोड़कर अपने गृह जिले लौटने का डॉ. अभिषेक रंजन का फैसला केवल एक करियर का निर्णय नहीं था, बल्कि अपनी मिट्टी के प्रति उनका एक गहरा समर्पण था. दरअसल डॉ. अभिषेक रंजन ने सीपीआर प्रशिक्षण को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है. इसके लिए वे अलग-अलग गांवों और संस्थानों में युवाओं, ग्रामीणों और स्वास्थ्यकर्मियों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं.

डॉ अभिषेक ने निजी क्लिनिक में मरीजों का सफल इलाज करने के साथ-साथ अपनी स्वास्थ्य सेवा को अस्पताल की चार दीवारों से बाहर निकाला है. वे कहते हैं कि आपात स्थिति में समय ही सबसे बड़ा जीवनरक्षक होता है. अक्सर दिल का दौरा पड़ने या सांस रुक जाने जैसी आपात स्थितियों में डॉक्टर या एंबुलेंस के आने तक काफी समय निकल जाता है, जो कई बार मरीज के लिए जानलेवा साबित होता है.

इसी सोच के तहत उन्होंने ग्रामीण इलाकों में जाकर आम लोगों को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानि सीपीआर (CPR) की मुफ्त ट्रेनिंग देना शुरू किया है. उनका मुख्य उद्देश्य गांव के आम नागरिकों, युवाओं और परिवारों को इस काबिल बनाना है कि वे ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय सही समय पर मरीज को शुरुआती प्राथमिक चिकित्सा दे सकें.

डॉ. अभिषेक रंजन सीपीआर की ट्रेनिंग देते हुए (ETV Bharat)

कहां से हुई शुरुआत

उन्होंने बताया कि इस ट्रेनिंग की शुरुआत मोतिहारी पुलिस केंद्र से की थी. अब तक वे बिहार के लगभग 18 जिलों में 50,000 से अधिक लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग दे चुके हैं. 2026 के अंत तक शेष 20 जिलों को भी कवर करने का लक्ष्य है. वे पुलिसकर्मियों को मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं क्योंकि सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में सबसे पहले पुलिसकर्मी तैनात मिलते हैं.

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों और घरों तक इस मुहिम को पहुंचाने के लिए डॉ अभिषेक आशा दीदी, जीविका दीदी और आंगनवाड़ी सेविका/सहायिकाओं को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि वे 'ह्यूमन हेल्थ लीडर' बन सकें. उनका कहना है कि इससे सूदूर ग्रामीण इलाकों के घरों में भी सीपीआर की मदद दी जा सके.

"ट्रेनिंग की शुरुआत मोतिहारी पुलिस केंद्र से की थी. बिहार के लगभग 18 जिलों में 50,000 से अधिक लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग दे चुका हूं. 2026 के अंत तक शेष 20 जिलों को भी कवर करने का लक्ष्य है. पुलिसकर्मियों को मास्टर ट्रेनर बना रहा हूं, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में सबसे पहले पुलिसकर्मी तैनात मिलते हैं."- डॉ. अभिषेक रंजन, चिकित्सक व सीपीआर ट्रेनर

आम लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं डॉ. अभिषेक रंजन (ETV Bharat)

कैसे आया सीपीआर की ट्रेनिंग का ख्याल

डॉ अभिषेक बताते हैं कि कोरोना काल के दौरान युवाओं और आम लोगों में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों को देखकर उन्हें इसका ख्याल आया. उन्होंने बताया कि भारत में केवल 1.8% आबादी को ही सीपीआर की जानकारी है, जबकि विदेशों में यह आंकड़ा 20% से अधिक है. हार्ट अटैक के बाद शुरुआती 4 मिनट में सीपीआर देने से मरीज के बचने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है, जबकि 12 मिनट के बाद यह संभावना बेहद कम हो जाती है.

डॉ अभिषेक के मुताबिक अस्पताल पहुंचने या एंबुलेंस आने में अक्सर 20 मिनट से ज्यादा का समय लग जाता है, जिससे सीपीआर की जानकारी न होने से मरीज की मदद नहीं की जा सकती और रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है. वे कहते हैं कि अगर सीपीआर की जानकारी हों तो मरीज की अस्पताल पहुंचने और इलाज शुरू होने से पहले मदद की जा सकती है.

"कोरोना काल के दौरान युवाओं और आम लोगों में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों को देखकर इसका ख्याल आया. भारत में केवल 1.8% आबादी को ही सीपीआर की जानकारी है, जबकि विदेशों में यह आंकड़ा 20% से अधिक है. हार्ट अटैक के बाद शुरुआती 4 मिनट में सीपीआर देने से मरीज के बचने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है."- डॉ. अभिषेक रंजन, चिकित्सक व सीपीआर ट्रेनर

सेना से भी हो चुके हैं सम्मानित (ETV Bharat)

बिना सरकारी मदद के खुद उठाया बीड़ा

डॉ. अभिषेक इस मुहिम के लिए सरकार से कोई अनुदान या आर्थिक मदद नहीं लेते. वे कहते हैं कि दूर-दराज के जिलों में जाने, गाड़ी का किराया, टीम के ठहरने और खाने-पीने का पूरा खर्च वे अपनी निजी बचत से वहन करते हैं. उन्होंने बताया कि हर महीने वे दो जिलों का दौरा करते हैं जिसमें उन्हें कम से कम 20,000 का खर्च आता है.

अभिषेक कहते हैं कि शुरुआत में इस तरह दूर-दराज के इलाकों में जाना, समय निकालना और पुलिसकर्मियों को इकट्ठा करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन राज्य के डीजीपी और शासन-प्रशासन से उन्हें पूरा सहयोग मिला. यही कारण है कि मुहिम चालू रखने में उन्हें आसानी हुई.

हाल ही में उनके इस सराहनीय प्रयास के लिए जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया है. वे कहते हैं कि उनका उद्देश्य इस अभियान को एक राष्ट्रीय मुहिम बनाना है, ताकि इसे 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा सके. बहरहाल एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में चिकित्सक की नौकरी छोड़ गृह जिले के लोगों की सेवा को प्राथमिकता देना अपने आप में मिसाल है।

"राज्य के डीजीपी और शासन-प्रशासन से पूरा सहयोग मिला. यही कारण है कि अपनी मुहिम चालू रखने में आसानी हुई. मेरा उद्देश्य इस अभियान को एक राष्ट्रीय मुहिम बनाना है, ताकि इसे 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा सके."- डॉ. अभिषेक रंजन, चिकित्सक व सीपीआर ट्रेनर

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

क्या है सीपीआर?

बता दें कि सीपीआर (CPR) का फुल फॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (Cardiopulmonary Resuscitation) है. यह एक आपातकालीन जीवनरक्षक प्रक्रिया है. किसी मरीज के सांस या दिल की धड़कन रुकने पर जिसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, प्रक्रिया को किया जाता है. इससे मरीज के शरीर में रक्त और ऑक्सीजन का संचार बनाए रखने में मदद मिलती है और मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों मेंरक्त और ऑक्सीजन का संचार होता है.



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