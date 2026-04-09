ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही बोले- ईरान को झुकाना मुमकिन नहीं
अब्दुल मजीद हकीम ने कहाकि हमलों के बावजूद ईरान को झुकाया नहीं जा सका. अगर खुदा की मर्जी न हो तो कोई नहीं झुका सकता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 1:17 PM IST
बरेली : बरेली के सेंथल में आयोजित ताजियती जलसे में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया के कई देश एकजुट होकर ईरान पर लगातार हमले कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि दो-तीन दिन में ईरान को खत्म कर देंगे, लेकिन तमाम अत्याधुनिक हथियारों और भीषण हमलों के बावजूद ईरान को झुकाया नहीं जा सका. अगर खुदा की मर्जी न हो तो कोई भी ताकत कामयाब नहीं हो सकती.
कार्यक्रम की शुरुआत जामा मेहंदीया में हुई, जहां छोटी बच्चियों ने गुलाब के फूल देकर डॉ. इलाही का स्वागत किया. इसके बाद वह हजारों लोगों की मौजूदगी में इमामबाड़ा जुल्फिकार हसनैन पहुंचे, जहां ईरान के शहीदों की याद में आयोजित ताजियती जलसे को संबोधित किया.
अपने संबोधन में डॉ. इलाही ने कहा कि करीब चालीस दिनों तक ईरान पर हर दिन भारी हमले किए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि इन हमलों में इंसानियत और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी की गई तथा महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों को भी निशाना बनाया गया.
उन्होंने कहा कि दुश्मनों ने पूरी रणनीति के साथ हमला किया था, लेकिन वे ईरान की आस्था और हौसले को नहीं समझ पाए. जलसे में मौलाना कमर हसनैन ने भी अपने विचार रखे.
उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद सच्चाई की जीत होती है. ईरान ने यह साबित कर दिया कि मजबूती और ईमानदारी से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है.
इसके बाद डॉ. इलाही बरेली किला स्थित काला इमामबाड़ा पहुंचे, जहां पहले से चल रही सालाना मजालिस में उन्होंने शिरकत की. इस दौरान दूर-दराज से आए हिन्दू और सुन्नी समुदाय के लोगों ने भी उनका संबोधन सुना.
इलाही ने कहा कि हिंदुस्तान एक अमन पसंद देश है और यहां के लोग और भी ज्यादा खूबसूरत दिल के हैं. उन्होंने ईरान में हुए हमलों में शहीद हुए लोगों को खिराज-ए-अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी.