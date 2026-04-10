ईरान के प्रतिनिधि डॉ. इलाही पहुंचे मुरादाबाद; बोले- 'भारत के लोग न्याय का सम्मान करने वाले हैं"
आज़ाद नगर में बैतूस सलात इमामबाड़े में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 10:19 PM IST
मुरादाबाद : थाना मझोला स्थित आज़ाद नगर में बैतूस सलात इमामबाड़े में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही भी शामिल हुये. इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए.
कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आज वक्त की जरूरत है कि शिया और सुन्नी आपस के मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो जाएं. विशेष अतिथि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि वह यहां सभी भारतीयों को सच्चाई का साथ देने के लिए धन्यवाद देते हैं. उन्होंने कहा कि भारत के लोग न्याय का सम्मान करने वाले हैं.
उन्होंने कहा कि अब आगे होने वाली बातचीत पर निर्भर है कि सीजफायर की कोशिश कामयाब रहेगी या नहीं. उन्होंने कहा कि ईरान ने जंग शुरू नहीं की. ईरान कभी जंग नहीं चाहता, बल्कि शांति और इंसाफ चाहता है.
उन्होंने कहा कि जंग के कारण विशेष तौर पर स्ट्रेट आफ हॉरमूज़ में तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी, इसलिए ईरान कभी जंग नहीं चाहता. हम जंग के कारण लोगों को परेशानी में नहीं डालना चाहते. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि दुनिया की लीडरशिप एक साथ आगे आकर इस जंग को आगे बढ़ने से रोकेंगे.
उन्होंने कहा ईरान में कोई समस्या नहीं है. लेकिन, कुछ लोग गरीबों की मदद करना चाहते थे. उन्होंने कहा कि ईरान में दवाइयां की जरूरत है, क्योंकि वहां बहुत से अस्पताल को नुकसान पहुंचाया गया है.
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