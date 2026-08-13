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रिम्स में MBBS की सीटें बढ़कर 250 हुई, अब PG और पोस्ट-PG सीटों के विस्तार के लिए डीपीआर की तैयारी

रांची: रिम्स में MBBS की सीटें बढ़कर 250 होने के बाद अब रिम्स प्रबंधन पीजी और पोस्ट पीजी सीटों को बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है, इसके लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है. इसे लेकर नेपाल हाउस मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें रिम्स, रांची के विभिन्न कार्यों एवं विकास योजनाओं की समीक्षा की गई.

इसके अलावा रिम्स में मेडिकल शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर एवं व्यवस्थित करने पर विस्तार से चर्चा हुई. साथ बी रिम्स में MBBS सीटों की संख्या वर्तमान 180 से बढ़ाकर 250 किए जाने की जानकारी दी गई. इसके लिए तैयार किए जा रहे डीपीआर पर भी चर्चा हुई. नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) की ओर से यूजी सीटों में वृद्धि के लिए मंजूरी दी गई है. वहीं, PG सीटों को 176 से बढ़ाकर 275 और पोस्ट-PG सीटों को 11 से बढ़ाकर 100 करने के लिए जरूरी कदमों और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने पर भी चर्चा हुई.

अपर मुख्य सचिव की बैठक (ETV BHARAT)

राज्य के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि सीटों में वृद्धि के अनुरूप रिम्स के पुराने आईपीडी, ओपीडी एवं एकेडमिक ब्लॉक के रेनोवेशन और विस्तार कार्य को भी टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ाना आवश्यक है. इन अतिरिक्त विकास कार्यों का प्रस्ताव सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत भेजा जाएगा. प्रस्तावित कार्यों की अनुमानित लागत लगभग 380 करोड़ रुपये होगी. समीक्षा के दौरान रिम्स के नॉर्थ एवं साउथ कैंपस में स्थित सभी हॉस्टल एवं क्वार्टर के रेनोवेशन पर भी चर्चा हुई, जिसे उक्त राशि के अंतर्गत ही बनाया जाएगा.

पीपीपी मोड के तहत PG और पोस्ट-PG हॉस्टल के साथ-साथ एक स्टेडियम कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव है. इन प्रोजेक्ट्स पर लगभग 450 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है. बैठक के दौरान रिम्स में मरीजों के एडमिशन और डिस्चार्ज की व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए. अपर मुख्य सचिव ने मरीजों के एडमिशन एवं डिस्चार्ज के लिए स्पष्ट एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया.