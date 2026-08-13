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रिम्स में MBBS की सीटें बढ़कर 250 हुई, अब PG और पोस्ट-PG सीटों के विस्तार के लिए डीपीआर की तैयारी

रिम्स प्रबंधन पीजी और पोस्ट पीजी सीटों को बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है, इसके लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है.

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राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2026 at 10:28 AM IST

4 Min Read
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रांची: रिम्स में MBBS की सीटें बढ़कर 250 होने के बाद अब रिम्स प्रबंधन पीजी और पोस्ट पीजी सीटों को बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है, इसके लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है. इसे लेकर नेपाल हाउस मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें रिम्स, रांची के विभिन्न कार्यों एवं विकास योजनाओं की समीक्षा की गई.

इसके अलावा रिम्स में मेडिकल शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर एवं व्यवस्थित करने पर विस्तार से चर्चा हुई. साथ बी रिम्स में MBBS सीटों की संख्या वर्तमान 180 से बढ़ाकर 250 किए जाने की जानकारी दी गई. इसके लिए तैयार किए जा रहे डीपीआर पर भी चर्चा हुई. नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) की ओर से यूजी सीटों में वृद्धि के लिए मंजूरी दी गई है. वहीं, PG सीटों को 176 से बढ़ाकर 275 और पोस्ट-PG सीटों को 11 से बढ़ाकर 100 करने के लिए जरूरी कदमों और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने पर भी चर्चा हुई.

DPR prepared to increase PG and post-PG seats at RIMS
अपर मुख्य सचिव की बैठक (ETV BHARAT)

राज्य के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि सीटों में वृद्धि के अनुरूप रिम्स के पुराने आईपीडी, ओपीडी एवं एकेडमिक ब्लॉक के रेनोवेशन और विस्तार कार्य को भी टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ाना आवश्यक है. इन अतिरिक्त विकास कार्यों का प्रस्ताव सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत भेजा जाएगा. प्रस्तावित कार्यों की अनुमानित लागत लगभग 380 करोड़ रुपये होगी. समीक्षा के दौरान रिम्स के नॉर्थ एवं साउथ कैंपस में स्थित सभी हॉस्टल एवं क्वार्टर के रेनोवेशन पर भी चर्चा हुई, जिसे उक्त राशि के अंतर्गत ही बनाया जाएगा.

पीपीपी मोड के तहत PG और पोस्ट-PG हॉस्टल के साथ-साथ एक स्टेडियम कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव है. इन प्रोजेक्ट्स पर लगभग 450 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है. बैठक के दौरान रिम्स में मरीजों के एडमिशन और डिस्चार्ज की व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए. अपर मुख्य सचिव ने मरीजों के एडमिशन एवं डिस्चार्ज के लिए स्पष्ट एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे मरीज लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहते हैं, जिन्हें लगातार इन-पेशेंट देखभाल की अधिक आवश्यकता नहीं होती है. इससे गंभीर एवं जरूरतमंद नए मरीजों के लिए बेड उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है. उन्होंने निर्देश दिया कि डिस्चार्ज के लिए स्पष्ट चिकित्सकीय मानदंड निर्धारित किए जाएं, ताकि अस्पताल में भर्ती रखने की आवश्यकता समाप्त होने पर मरीजों को मेडिकल सलाह के अनुसार समय पर घर भेजा जा सके और गंभीर मरीजों के लिए बेड उपलब्ध हो.

उन्होंने यह भी कहा कि जहां तक हो सके, मरीजों को सही रेफरल सिस्टम के जरिए RIMS भेजा जाए, बिना रेफरल के मरीजों को भर्ती करने के तरीके को रेगुलेट किया जाए और ऐसे मरीजों को सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही भर्ती किया जाना जाए, ताकि RIMS में मौजूद संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सके. बैठक में अपर सचिव शशि प्रकाश सिंह, रिम्स के कार्यकारी निदेशक डॉ. डी.के. सिन्हा, सहायक निदेशक बाघमारे प्रसाद कृष्ण सहित रिम्स एवं स्वास्थ्य विभाग के कई पदाधिकारी उपस्थित थे.

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