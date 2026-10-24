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देहरादून: उदांवा गांव की सड़क की DPR तैयार, जल्द जारी होगा टेंडर, दुल्हन की मार्मिक अपील ने खींचा सरकार का ध्यान

चकराता के उदांवा गांव की सड़क की DPR तैयार ( PHOTO- ETV Bharat )

चकराता: देहरादून के चकराता विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ गांव उदांवा तक सड़क पहुंचाने की वर्षों पुरानी मांग पर सरकार की ओर से एक कदम आगे बढ़ाया गया है. विभाग की तरफ से सड़क की डीपीआर भारत सरकार को भेजी जा चुकी है. स्टेट टेक्निकल एजेंसी (एसटीए) रुड़की की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है. अब नवंबर के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित बैठक के बाद आगामी प्रक्रिया आगे बढ़ाने और 20 नवंबर के आसपास टेंडर जारी होने की संभावना जताई जा रही है.

दुल्हन की मार्मिक अपील ने शासन-प्रशासन का खींचा ध्यान: उदांवा गांव की सड़क का मुद्दा उस समय सुर्खियों में आया, जब चकराता विधानसभा क्षेत्र के निवासी बिजन सिंह चौहान के पुत्र अनिल के विवाह समारोह में दुल्हन को पैदल सड़क नापनी पड़ी. विवाह समारोह के दौरान दुल्हन की विदाई और दुर्गम रास्ते से अपने ससुराल पहुंचने की तस्वीरों और वीडियो ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया. दुल्हन ने भी वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी ने उदांवा गांव तक सड़क बनवाने की भावुक अपील की.