देहरादून: उदांवा गांव की सड़क की DPR तैयार, जल्द जारी होगा टेंडर, दुल्हन की मार्मिक अपील ने खींचा सरकार का ध्यान
देहरादून चकराता के उदावन गांव की सड़क की डीपीआर तैयार कर भारत सरकार को भेजी गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 24, 2026 at 7:41 PM IST
चकराता: देहरादून के चकराता विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ गांव उदांवा तक सड़क पहुंचाने की वर्षों पुरानी मांग पर सरकार की ओर से एक कदम आगे बढ़ाया गया है. विभाग की तरफ से सड़क की डीपीआर भारत सरकार को भेजी जा चुकी है. स्टेट टेक्निकल एजेंसी (एसटीए) रुड़की की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है. अब नवंबर के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित बैठक के बाद आगामी प्रक्रिया आगे बढ़ाने और 20 नवंबर के आसपास टेंडर जारी होने की संभावना जताई जा रही है.
दुल्हन की मार्मिक अपील ने शासन-प्रशासन का खींचा ध्यान: उदांवा गांव की सड़क का मुद्दा उस समय सुर्खियों में आया, जब चकराता विधानसभा क्षेत्र के निवासी बिजन सिंह चौहान के पुत्र अनिल के विवाह समारोह में दुल्हन को पैदल सड़क नापनी पड़ी. विवाह समारोह के दौरान दुल्हन की विदाई और दुर्गम रास्ते से अपने ससुराल पहुंचने की तस्वीरों और वीडियो ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया. दुल्हन ने भी वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी ने उदांवा गांव तक सड़क बनवाने की भावुक अपील की.
ग्रामीणों ने बताया कि, सड़क के अभाव में बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं को आज भी पथरीले एवं ऊबड़-खाबड़ रास्तों से आवागमन करना पड़ता है. सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों की पीड़ा को क्षेत्र पंचायत सदस्य राकेश उत्तराखंडी ने भरोसा दिलाया कि वह इस मुद्दे को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे.
वर्षों से विभागीय प्रक्रियाओं में अटकी थी सड़क: ग्रामीणों की इस समस्या को राकेश उत्तराखंडी ने शासन-प्रशासन के सामने उठाई. उधर, मुख्यमंत्री स्तर पर मामले का संज्ञान लिया गया. ऐसे में अब सड़क की डीपीआर भारत सरकार को भेजे जाने और एसटीए रुड़की से अप्रूवल मिलने की जानकारी सामने आई है. इसे सड़क निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है. साथ ही पीएमजीएसवाई के अधिकारियों ने आज मौके पर निरीक्षण भी किया.
सड़क की डीपीआर भारत सरकार को भेज दी गई है. साथ ही, 24 अक्टूबर 2026 को एसटीए रुड़की द्वारा डीपीआर का अप्रूवल कर लिया गया है. नवंबर के प्रथम सप्ताह में इस संबंध में बैठक प्रस्तावित है. आगामी विभागीय एवं प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ने पर लगभग 20 नवंबर के आसपास सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी होने की संभावना है.
-मनीष मित्तल, मुख्य अभियंता, पीएमजीएसवाई-
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