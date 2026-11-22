बिहार में घूसखोर को पकड़वाकर शिकायकर्ता पर गिरी गाज, कार्यमुक्त हुए BRP रजनीश कुमार दास
Bribe Case Bhagalpur: रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार डीपीएम मनोज कुमार के बाद अब शिकायतकर्ता बीआरपी रजनीश कुमार दास को कार्यमुक्त किया गया है.
Published : November 22, 2026 at 10:28 AM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर में मध्याह्न भोजन योजना के जिला कार्यक्रम प्रबंधक मनोज कुमार की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तारी के बाद मामले में नया मोड़ आया है. जिस प्रखंड साधन सेवी यानी बीआरपी रजनीश कुमार दास की शिकायत पर निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए डीपीएम को 1 लाख 10 हजार रुपए के साथ गिरफ्तार किया था, अब शिक्षा विभाग ने उसी शिकायतकर्ता बीआरपी को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया है.
शिकायकर्ता को कार्यमुक्त का आदेश
कार्यालय आदेश के अनुसार, रजनीश कुमार दास के मानदेय और अन्य मदों में बकाया राशि का हिसाब करने के बाद निर्धारित दंड की पूरी राशि वसूल करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने का आदेश जारी किया गया है. साथ ही उन पर 1 लाख 24 हजार 931 रुपए का दंड लगाया है. इस संबंध में चार नवंबर को जारी पूर्व के आदेश में भी संशोधन किया गया है.
शिकायकर्ता पर कार्रवाई की लटक रही थी तलवार
विभागीय सूत्रों के मुताबिक, रजनीश कुमार दास पर वित्तीय अनियमितता और सरकारी राशि की निकासी से जुड़े मामले में पहले से ही कार्रवाई की तलवार लटक रही थी. अब उनके खिलाफ दंड अधिरोपित कर कार्यमुक्त किए जाने के बाद डीपीएम मनोज कुमार की गिरफ्तारी और शिकायतकर्ता की भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
21 नवंबर को डीपीएम मनोज कुमार गिरफ्तार
बता दें कि मध्याह्न भोजन योजना में कथित रिश्वतखोरी के मामले में निगरानी विभाग ने 21 नवंबर को कार्रवाई करते हुए जिला कार्यक्रम प्रबंधक मनोज कुमार को 1 लाख 10 हजार रुपए के साथ गिरफ्तार किया था. यह कार्रवाई बीआरपी रजनीश कुमार दास की शिकायत के आधार पर की गई थी, लेकिन अब शिकायतकर्ता रजनीश कुमार दास खुद विभागीय कार्रवाई के घेरे में आ गए हैं.
डीपीएम को रिश्वत मामले में फंसाने की साजिश
विभागीय सूत्रों की ओर से यह दावा भी किया जा रहा है कि अपनी विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए रजनीश कुमार दास ने डीपीएम मनोज कुमार को रिश्वत के मामले में फंसाने की साजिश रची थी. हालांकि, इस दावे की अब तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. वहीं, यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि बीआरपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और निगरानी विभाग की ट्रैप कार्रवाई के बीच कोई संबंध है या नहीं.
''रजनीश कुमार दास जो प्रखंड साधन सेवी हैं, उन्होंने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में जिला कार्यक्रम प्रबंधक मनोज कुमार सिंह पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था. शिकायत के सत्यापन में आरोपों की पुष्टि होने के बाद कांड दर्ज किया गया. धावा दल का गठन किया गया. शनिवार को कार्रवाई करते हुए मनोज कुमार सिंह को एक लाख 10 हजार रुपये रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया.''- रामविलास सिंह, डीएसपी, निगरानी अन्वेषण
सवालों के घेरे में कार्रवाई
ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या शिकायतकर्ता बीआरपी पर हुई विभागीय कार्रवाई का रिश्वत मामले से कोई संबंध है. क्या निगरानी विभाग को शिकायतकर्ता के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई की जानकारी थी और क्या इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग तथा निगरानी विभाग की ओर से अलग-अलग स्तर पर जांच की जाएगी.
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