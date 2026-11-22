ETV Bharat / state

बिहार में घूसखोर को पकड़वाकर शिकायकर्ता पर गिरी गाज, कार्यमुक्त हुए BRP रजनीश कुमार दास

बिहार सरकार ( बिहार सरकार )

भागलपुर: बिहार के भागलपुर में मध्याह्न भोजन योजना के जिला कार्यक्रम प्रबंधक मनोज कुमार की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तारी के बाद मामले में नया मोड़ आया है. जिस प्रखंड साधन सेवी यानी बीआरपी रजनीश कुमार दास की शिकायत पर निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए डीपीएम को 1 लाख 10 हजार रुपए के साथ गिरफ्तार किया था, अब शिक्षा विभाग ने उसी शिकायतकर्ता बीआरपी को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया है.

शिकायकर्ता को कार्यमुक्त का आदेश