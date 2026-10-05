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दिल्ली के आली गांव पहुंचे कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, कहा- कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ेंगे

आली गांव में बुल्डोजर एक्शन के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों को कांग्रेस का समर्थन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: ओखला विधानसभा क्षेत्र के आली गांव इलाके में 1500 घरों को खाली करने का नोटिस दिया गया है, जिसमें उनको घर खाली करने का अंतिम समय 26 सितंबर 2026 को दिया गया था. ऐसे में निधार्रित समय निकल जाने पर लोगों को 'बुलडोजर एक्शन' का डर सताने लगा है. मामले को लेकर वे सरकार से फरमान को वापस लेने की गुहार लगा रहे है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में लोग बेघर हो जाएंगे. लोग कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं.