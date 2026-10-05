दिल्ली के आली गांव पहुंचे कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, कहा- कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ेंगे
दिल्ली ओखला विधानसभा क्षेत्र के आली गांव में 1500 घरों को खाली करने का नोटिस, घरों के मालिक नोटिस वापसी को लेकर धरने पर बैठे.
Published : October 5, 2026 at 4:58 PM IST
नई दिल्ली: ओखला विधानसभा क्षेत्र के आली गांव इलाके में 1500 घरों को खाली करने का नोटिस दिया गया है, जिसमें उनको घर खाली करने का अंतिम समय 26 सितंबर 2026 को दिया गया था. ऐसे में निधार्रित समय निकल जाने पर लोगों को 'बुलडोजर एक्शन' का डर सताने लगा है. मामले को लेकर वे सरकार से फरमान को वापस लेने की गुहार लगा रहे है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में लोग बेघर हो जाएंगे. लोग कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं.
वहीं सोमवार को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव लोगों से मिलने पहुंचे. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आली गांव आजादी से पहले का बसा हुआ गांव है और आजादी के बाद जैसे-जैसे गांव में जनसंख्या बढ़ी है वैसे लोगों के साथ उनके घर भी बढ़े है. जिन लोगों को ये नोटिस जारी किया गया है ये लोग आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़े. सरकार की तरफ से नया फरमान जारी किया गया है कि अब यहां एक नई सड़क बनानी है जिसको लेकर उन्हें लोगों से जमीन खाली कराना है, जबकि लोग पिछले कई दशकों से यहां रह रहे हैं. इनके पास सभी जरूरी दस्तावेज भी मौजूद है जो होने चाहिए.
उन्होंने कहा कि यहां रहने वाले ज्यादात्तर लोग दलित समाज के हैं, जिन्हें भाजपा उजाड़ने में उजाड़ने का कार्य कर रही है. आज हम लोग राहुल गांधी के आदेश के बाद यहां के लोगों से मिलने के लिए पहुंचे थे और हम लोग यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप लोगों की लड़ाई कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ने का कार्य कांग्रेस करेगी.
बता दें कि साउथ ईस्ट दिल्ली के आली गांव में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 8.48 एकड़ जमीन पर बने लगभग 1,800 मकानों और दुकानों को खाली करने का कोर्ट का नोटिस चस्पा किया गया है. आली चौक से शिव मंदिर तक पुश्ता रोड के दोनों तरफ के करीब 1,500 मकान-दुकान और पीर मोहल्ला के लगभग 300 मकान है. साकेत जिला न्यायालय के 31 जुलाई, 2026 के आदेश के तहत कार्रवाई के लिए कोर्ट बेलिफ (Bailiff) को नियुक्त किया गया है.
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