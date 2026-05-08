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DPCC ने 'रोड पॉल्यूशन कंट्रोल' प्रोग्राम किया शुरू, हर जिले में 13 फील्ड सर्वेयर तैनात

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने शुक्रवार को 'रोड पॉल्यूशन कंट्रोल' प्रोग्राम शुरू किया. यह दिल्ली में फैले हुए वायु प्रदूषण स्रोतों की जमीनी निगरानी और तेज समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इस प्रोग्राम के तहत हर जिले में विशेष फील्ड सर्वेयर तैनात किए गए हैं, जो हर कार्यदिवस पर निगरानी अधिकारियों की देखरेख में दिल्ली की सड़कों का व्यवस्थित सर्वे करेंगे और रियल-टाइम में प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान करेंगे.

ऑपरेशनल रूप से 'रियलटाइम एयर पॉल्यूशन डेटेक्शन अक्रॉस रोड्स' के रूप में तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य सड़क सफाई बेहतर करना, धूल कम करना और शहर में वायु गुणवत्ता में मापनीय सुधार लाना है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, दिल्ली की स्वच्छ हवा की लड़ाई जमीन पर, गली-गली और सड़क पर जीतनी होगी. रोड RADAR के माध्यम से सरकार रोजाना निगरानी, रियल-टाइम रिपोर्टिंग और सीधे विभागीय जवाबदेही की वैज्ञानिक व्यवस्था लागू कर रही है, ताकि प्रदूषण स्रोतों को नजरअंदाज न किया जाए और उनपर तुरंत कार्रवाई हो.

हर महीने किया जाएगा सर्वे: उन्होंने आगे कहा, मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार स्वच्छ हवा के बड़े मिशन पर काम कर रही है. इसमें वैज्ञानिक तरीकों, मजबूत मॉनिटरिंग, तेज रिस्पॉन्स सिस्टम और जमीनी स्तर पर प्रभावी अनुपालन शामिल है. यह प्रोग्राम उसी व्यापक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. नई व्यवस्था के तहत हर जिले के 13 इसमें एमसीडी, नई दिल्ली नगर परिषद, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के सभी क्षेत्र शामिल होंगे. हर महीने दिल्ली के पूरे सड़क नेटवर्क का सर्वे किया जाएगा. हर सर्वेयर को रोजाना कम से कम 20 किलोमीटर सड़क का सर्वे करने की जिम्मेदारी दी गई है.

लगातार जमीनी जानकारी मिलेगी: MCD-311 मोबाइल ऐप के माध्यम से हर सर्वेयर जियो-टैग्ड फील्ड सर्वे करेगा और रोजाना कम से कम 70 फोटो आधारित प्रदूषण संबंधी शिकायतें दर्ज करेगा. इस प्रकार पूरे शहर में प्रतिदिन लगभग 1,000 इशू की पहचान होगी, जिससे संबंधित विभागों को लगातार जमीनी जानकारी मिलती रहेगी. सिस्टम में ऐसी व्यवस्था भी की गई है, जिससे एक ही समस्या की दोबारा शिकायत दर्ज न हो और हर शिकायत एक अलग एवं कार्रवाई योग्य प्रदूषण स्रोत से जुड़ी हो.

इनकी होगी निगरानी: यह प्रोग्राम वायु प्रदूषण से जुड़े 11 प्रकार के कारणों की निगरानी करेगा. इनमें कच्ची सड़कें, टूटे फुटपाथ, डिवाइडर और गड्ढों से उड़ने वाली धूल, सड़क किनारे रेत या निर्माण सामग्री, बिना पक्के और अव्यवस्थित पार्किंग स्थल; कचरा एवं ओवरफ्लो होते ढलाव, सड़क किनारे बायोमास और कचरा जलाना, प्लास्टिक जलाना, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण का मलबा, हरियाली की आवश्यकता वाले सड़क किनारे क्षेत्र, सेंट्रल वर्ज पर हरियाली की कमी, निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल और सर्वे के दौरान पहचाने गए अन्य प्रदूषण स्रोत शामिल हैं.

तेज कार्रवाई होगी सुनिश्चित: मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लगातार निगरानी, समय रहते पहचान और जवाबदेह प्रशासन जरूरी है. यह पहल सड़क की धूल, कचरा डंपिंग, खुले में जलाने और निर्माण धूल जैसे प्रदूषण स्रोतों पर तेज कार्रवाई सुनिश्चित करेगी. इस सिस्टम की एक प्रमुख विशेषता इसकी ऑटोमेटेड शिकायत रूटिंग व्यवस्था है. जैसे ही कोई सर्वेयर MCD-311 ऐप पर शिकायत दर्ज करेगा, वह बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के सीधे संबंधित विभाग को भेज दी जाएगी. इनमें एमसीडी, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, भारतीय रेल, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और अन्य संबंधित एजेंसियां शामिल हैं.