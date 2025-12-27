ETV Bharat / state

घने कोहरे से थमे रेल के पहिए, राजधानी एक्सप्रेस सहित दर्जनों ट्रेनें आज भी लेट

कड़ाके के ठंड में ट्रेन लेट होने से यात्रियों को स्टेशनों पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेन लेट
दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेन लेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 27, 2025 at 10:36 AM IST

Updated : December 27, 2025 at 10:48 AM IST

नई दिल्ली: उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में घने कोहरे ने जहां जनजीवन को प्रभावित कर दिया है, वहीं कम दृश्यता के कारण रेलवे परिचालन पर भी असर पड़ रहा है. कोहरे में सिग्नल स्पष्ट न दिखने से लोको पायलटों को एहतियातन ट्रेनों की गति धीमी रखनी पड़ रही है, जिससे किसी भी संभावित हादसे से बचा जा सके. इसका सीधा असर ट्रेनों की समयपालन पर पड़ रहा है. दिल्ली एनसीआर की तरफ आने वाली ट्रेनें 8 घंटे तक लेट चल रही है.

विभिन्न राज्यों से दिल्ली की तरफ होने वाली तीन दर्जन से अधिक ट्रेनें लेट चल रही है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक सुपरफास्ट, राजधानी, दुरंतो और मेमो एक्सप्रेस समेत के प्रमुख ट्रेनें घंटे की देरी से चल रही है. देरी से चलने वाली ट्रेनों में प्रयागराज, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, जम्मू तवी, अमृतसर, मऊ, कटिहार, हावड़ा, बनारस, बीकानेर स्टेशन आदि से आन वाली ट्रेन शामिल है.

कड़ाके के ठंड में ट्रेन लेट होने से यात्रियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार और दिल्ली जंक्शन पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई यात्री बिना ट्रेन स्टेटस की जानकारी के ही स्टेशन पहुंच रहे हैं. जिससे कि उन्हें स्टेशन पर ही घंटे ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार घना कोहरा और कम दृश्यता के कारण ट्रेनों की गति प्रभावित हुई है. रेलवे द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि वह ट्रेन का ताजा रनिंग स्टेटस जानने के बाद ही घर से स्टेशन के लिए निकले.

लेट चलने वाली प्रमुख ट्रेन

  • हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
  • भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
  • सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
  • हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस
  • गया नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस
  • दरभंगा नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस
  • प्रयागराज नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस
  • मुजफ्फरपुर नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस
  • बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस
  • पुरी आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस
  • जम्मू तवी दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस
  • अमृतसर दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस

संपादक की पसंद

