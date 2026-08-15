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नूंह में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान दर्जनों छात्राएं हुई बेहोश, कार्यक्रम में मचा हड़कंप, नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती

नूंहः स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नूंह पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम और राष्ट्रगान लगातार करीब 5 मिनट तक गाने के लिए गर्मी में खड़े रहने के कारण एक दर्जन से अधिक स्कूली छात्राएं बेहोश हो गईं. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आनन-फानन में एम्बुलेंस बुलाकर बेहोश हुई छात्राओं को नूंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. मामले में पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी बयान देने से बचते रहे.

गर्मी बर्दाश्त न कर पाने के कारण एक-एक कर गिरने लगीं छात्राएं: कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को धूप और उमस भरी गर्मी में लगातार खड़ा करके देशभक्ति गीत गवाए गए. गर्मी बर्दाश्त न कर पाने के कारण छात्राएं एक-एक कर गिरने लगीं. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भीड़ और लगातार खड़े रहने से बच्चों की हालत बिगड़ गई. परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चों को गर्मी में जबरदस्ती खड़ा किया गया और कार्यक्रम के इंतजाम भी पर्याप्त नहीं थे. उनका कहना है कि मौसम को ध्यान में रखे बिना लंबे समय तक बच्चों को धूप में खड़ा रखना उचित नहीं था.

नूंह पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान दर्जनों छात्राएं बेहोश होकर गिर पड़ी (ETV Bharat)

बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर परिजनों ने उठाए सवालः घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. सभी बेहोश बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल सभी का स्वास्थ्य सामान्य है और उनका उपचार जारी है. इस घटना के बाद कार्यक्रम के आयोजन पर सवाल उठने लगे हैं. लोगों का कहना है कि "देशभक्ति के कार्यक्रम जरूरी हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए समय और व्यवस्था तय की जानी चाहिए."

नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती छात्राएं (ETV Bharat)

उजीना के गर्ल्स स्कूल की थी कई छात्राएंः पुलिस प्रशासन ने मामले की जानकारी ली है और आगे से इस तरह की स्थिति न बने इसके लिए जरूरी इंतजाम किए जाएंगे. सुरेंद्र सिंह पिंटू जिलाध्यक्ष भाजपा नूंह ने पत्रकारों को बताया कि "उनके पैतृक गांव उजीना के गर्ल्स स्कूल की करीब दर्जन भर छात्राएं बेहोश हो गई, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया. छात्राओं को अब छुट्टी दे दी गई है. छात्राएं स्वस्थ होकर घर लौट चुकी हैं.