ETV Bharat / state

मछली मारने गये मछुआरों के जाल में फंस गए दर्जनों पासपोर्ट

मछुआरों के जाल में मछली की जगह लोगों के पासपोर्ट फंसे. ( ईटीवी भारत )

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद के एक गांव के तालाब में मछली मारने गये मछुआरों के जाल में मछली के जगह लोगों के पासपोर्ट फंसे हैं. एक-दो नहीं बल्कि 31 पासपोर्ट लोगों के मिले हैं. बोरे में गिट्टी डालकर पासपोर्ट को पानी में डुबोया गया था. नौकरी के नाम पर विदेश भेजने वाले गिरोह की आशंका जताया जा रहा है. पुलिस सभी पासपोर्ट को जब्त कर मामले की जांच में जुट गई है. मिर्जापुर के कछवां थाना क्षेत्र के तुलापुर गांव में सोमवार के एक तालाब से 31 पासपोर्ट बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा स्थानीय मछुआरे तालाब में जाल डालकर मछली पकड़ रहे थे. इसी दौरान उनके जाल में एक बोरी फंस गई. बोरी को बाहर निकालने पर वह काफी वजन थी.बोरी को खोलने पर पता चला कि उसके अंदर गिट्टी भरा है उसमें कई पासपोर्ट भी है. बोरी और गिट्टी अलग किया गया, तो 31 पासपोर्ट मिले.