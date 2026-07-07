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मछली मारने गये मछुआरों के जाल में फंस गए दर्जनों पासपोर्ट

मिर्जापुर में तालाब में मछली मारने गये मछुआरों के जाल में मछली के जगह दो दर्जन से अधिक पासपोर्ट फंस गए.

passports got caught in nets
मछुआरों के जाल में मछली की जगह लोगों के पासपोर्ट फंसे. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 11:45 AM IST

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मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद के एक गांव के तालाब में मछली मारने गये मछुआरों के जाल में मछली के जगह लोगों के पासपोर्ट फंसे हैं. एक-दो नहीं बल्कि 31 पासपोर्ट लोगों के मिले हैं. बोरे में गिट्टी डालकर पासपोर्ट को पानी में डुबोया गया था.

नौकरी के नाम पर विदेश भेजने वाले गिरोह की आशंका जताया जा रहा है. पुलिस सभी पासपोर्ट को जब्त कर मामले की जांच में जुट गई है.

मिर्जापुर के कछवां थाना क्षेत्र के तुलापुर गांव में सोमवार के एक तालाब से 31 पासपोर्ट बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा स्थानीय मछुआरे तालाब में जाल डालकर मछली पकड़ रहे थे. इसी दौरान उनके जाल में एक बोरी फंस गई.

बोरी को बाहर निकालने पर वह काफी वजन थी.बोरी को खोलने पर पता चला कि उसके अंदर गिट्टी भरा है उसमें कई पासपोर्ट भी है. बोरी और गिट्टी अलग किया गया, तो 31 पासपोर्ट मिले.

बरामद पासपोर्ट मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही और अंबेडकरनगर सहित कई जिलों के लोगों के बताए जा रहे हैं. इतनी बड़ी संख्या में पासपोर्ट तालाब तक कैसे पहुंचे और उन्हें गिट्टी से भरी बोरी में डालकर पानी में क्यों फेंका गया, यह जांच का विषय हो सकता है.

आशंका जतायी जा रहि है, कि दलाल जो नौकरी के नाम पर विदेश भेजते हैं, उन्हीं का कारनामा हो सकता है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. सदर क्षेत्राधिकारी सदानंद सिंह ने बरामदगी की पुष्टि करते हुए बताया कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है. पासपोर्ट के मालिकों की पहचान और उन्हें यहां फेंकने वालों का पता लगाया जा रहा है. साथ ही कहा तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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जाल में मछली नहीं पासपोर्ट
जाल में पासपोर्ट फंसे
PASSPORTS GOT CAUGHT IN NETS

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