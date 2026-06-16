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पुलिस के लिए नहीं है ट्रैफिक नियम लेकिन पब्लिक को देखते ही काट देते हैं चालान

रांचीः बहुत पुरानी कहावत है कि जब सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का, कुछ ऐसा ही अंदाज झारखंड पुलिस का भी है. अगर पब्लिक में से कोई बिना नंबर और बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाते दिख जाए तो फिर उसे घेर कर पकड़ कर चालान काट दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड पुलिस के दर्जनों वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के ही धड़ल्ले से सड़कों पर रफ्तार भर रहे हैं.

मार्च में मिले थे नए वाहन, अब भी चल रहे बिना नंबर के

खराब वाहनों की समस्या से जूझ रही झारखंड पुलिस को सरकार ने भारी राहत देते हुए इसी साल मार्च महीने में एक साथ 632 चार पहिया वाहन प्रदान किए थे, ताकि पुलिस की उपस्थिति सड़क पर दिखे. अपराधी पुलिस से खौफ खाए. 24 जिलों की पुलिस को वाहन प्रदान भी कर दिएा गए. लेकिन इन वाहनों के द्वारा ही ट्रैफिक नियमों का खुल कर उल्लंघन किया जा रहा है. झारखंड के कई जिलों में अभी तक प्रदान किए गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, जबकि एक दर्जन से ज्यादा जिलों में पुलिस की नई गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के ही सड़कों पर गश्त कर रही हैं.

जिला वाइज क्या है स्थिति, (आठ जून तक की स्थिति)

रांची पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राजधानी रांची में 80 नए वाहन प्रदान किए गए हैं, सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. लेकिन नंबर प्लेट अभी नहीं लगी है.