पुलिस के लिए नहीं है ट्रैफिक नियम लेकिन पब्लिक को देखते ही काट देते हैं चालान
झारखंड पुलिस की दर्जनों गाड़ियां राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं और ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है.
Published : June 16, 2026 at 2:05 PM IST
रांचीः बहुत पुरानी कहावत है कि जब सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का, कुछ ऐसा ही अंदाज झारखंड पुलिस का भी है. अगर पब्लिक में से कोई बिना नंबर और बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाते दिख जाए तो फिर उसे घेर कर पकड़ कर चालान काट दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड पुलिस के दर्जनों वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के ही धड़ल्ले से सड़कों पर रफ्तार भर रहे हैं.
मार्च में मिले थे नए वाहन, अब भी चल रहे बिना नंबर के
खराब वाहनों की समस्या से जूझ रही झारखंड पुलिस को सरकार ने भारी राहत देते हुए इसी साल मार्च महीने में एक साथ 632 चार पहिया वाहन प्रदान किए थे, ताकि पुलिस की उपस्थिति सड़क पर दिखे. अपराधी पुलिस से खौफ खाए. 24 जिलों की पुलिस को वाहन प्रदान भी कर दिएा गए. लेकिन इन वाहनों के द्वारा ही ट्रैफिक नियमों का खुल कर उल्लंघन किया जा रहा है. झारखंड के कई जिलों में अभी तक प्रदान किए गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, जबकि एक दर्जन से ज्यादा जिलों में पुलिस की नई गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के ही सड़कों पर गश्त कर रही हैं.
जिला वाइज क्या है स्थिति, (आठ जून तक की स्थिति)
रांची पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राजधानी रांची में 80 नए वाहन प्रदान किए गए हैं, सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. लेकिन नंबर प्लेट अभी नहीं लगी है.
- जमशेदपुर में 51 नए वाहन प्रदान किए गए हैं जिसमें 50 वाहनों का पंजीकरण हो चुका है, इनमें से एक वाहन के टीआर ट्रांसफर में तकनीकी खराबी होने के कारण नहीं हो पाया है. जमशेदपुर में 49 वाहनों में नंबर प्लेट लग चुकी हैं जबकि दो में अभी बाकी है.
- धनबाद में 40 वाहन मिले हैं सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन किसी में भी नंबर प्लेट नहीं लगी है.
- चाईबासा में भी 40 वाहन मिले हैं किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. इसी वजह से नंबर प्लेट भी नहीं लगी है.
- बोकारो में 39 वाहन मिले हैं किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. इसी वजह से नंबर प्लेट भी नहीं लगी है.
- पलामू में 31 वाहन मिले हैं किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. इसी वजह से नंबर प्लेट भी नहीं लगी है.
- गढ़वा में 21 वाहन मिले हैं किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. इसी वजह से नंबर प्लेट भी नहीं लगी है.
- गिरिडीह में 32 वाहन मिले हैं सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन नंबर प्लेट नहींं लगी हुई है.
- सिमडेगा में 15 वाहन मिले हैं सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन अभी तक किसी में भी नंबर प्लेट नहींं लगी है.
- जामताड़ा में 14 वाहन मिले हैं सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन नंबर प्लेट नहीं लगी है.
- लोहरदगा में 13 वाहन मिले हैं सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मगर नंबर प्लेट नहीं है.
- रामगढ़ में 32 वाहन मिले हैं सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन किसी में भी नंबर प्लेट नहीं है.
- गोड्डा में 17 वाहन मिले हैं. रजिस्ट्रेशन हो चुका है. यहां भी नंबर प्लेट नहीं लगी हैं.
- पाकुड़ में 11 वाहन मिले हैं. रजिस्ट्रेशन हो चुका है मगर नंबर प्लेट नहीं है.
- हजारीबाग में 28 वाहन मिले हैं सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन किसी में भी नंबर प्लेट नहीं लगी है.
- देवघर में भी 28 वाहन मिले हैं सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यहां भी नंबर प्लेट लगना है.
- गुमला में 22 वाहन मिले हैं सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन किसी में भी नंबर प्लेट नहीं लगी है.
- दुमका में 20 वाहन मिले हैं सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन किसी में भी नंबर प्लेट नहीं लगी है.
- चतरा में 19 वाहन मिले हैं सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन किसी में भी नंबर प्लेट नहीं लगी है.
- सरायकेला -खरसावां में 19 वाहन मिले हैं सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, नंबर प्लेट लगना है.
- लातेहार में 18 वाहन मिले हैं सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है यहां भी सब वाहनों में नंबर प्लेट लगना है.
- खूंटी में 14 वाहन मिले हैं सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सभी में नंबर प्लेट भी लग गई है.
- कोडरमा में 14 वाहन मिले हैं सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सभी मे नंबर प्लेट भी लग गई है.
- साहेबगंज में 14 वाहन मिले हैं सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और सभी में नंबर प्लेट भी लग गई है.
क्या है नियम
आपको बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना रजिस्ट्रेशन या बिना वैध नंबर प्लेट के वाहन चलाना एक गंभीर अपराध माना गया है. इसके लिए पहली बार पकड़े जाने पर 2000 से 5000 तक जुर्माना हो सकता है, वहीं दोबारा पकड़े जाने पर जुर्माना 10000 रुपए तक लगाया जा सकता है और 1 वर्ष तक की कैद भी हो सकती है. लेकिन मामला चूंकि पुलिस का है इसलिए हर व्यक्ति इस पर चुप्पी साधे हुए है. बाकी पब्लिक का तो चालान कट ही रहा है.
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