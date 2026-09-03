ETV Bharat / state

शराबबंदी वाले बिहार में शराब लूटने की लगी होड़, ट्रैक्टर से दर्जनों कार्टन लेकर भागी भीड़

खगड़िया: बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद खगड़िया में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. नगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर ज्ञानी चौक के पास गुरुवार की सुबह एक अज्ञात ट्रैक्टर से कथित तौर पर दर्जनों कार्टन में रखी अंग्रेजी शराब मिलने की सूचना फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए.

चालक फरार, ट्रैक्टर रात भर खड़ा

स्थानीय लोगों के अनुसार यह ट्रैक्टर देर रात से ही सड़क किनारे खड़ा था. सुबह जब उसे हटाने के लिए चालक की तलाश की गई तो मौके पर चालक मौजूद नहीं मिला. आसपास के लोगों ने चालक के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका. इसके बाद लोगों को ट्रैक्टर में शराब होने की जानकारी मिली.

खगड़िया में शराब की लूट (ETV Bharat)

भीड़ ने लूटी शराब

ट्रैक्टर में शराब के दर्जनों कार्टन रखे हुए थे. जैसे ही लोगों को इसकी भनक लगी, मौके पर भीड़ जमा हो गई. कुछ लोग ट्रैक्टर पर लदी शराब को लूटकर जाने लगे. स्थिति ऐसी हो गई कि बच्चे से लेकर जवान तक शराब उठाने की होड़ में शामिल दिखाई दिए. इस दौरान काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

पुलिस ने बची शराब की जब्त

घटना की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा नगर थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही नगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने ट्रैक्टर की तलाशी ली तथा उस पर लदी बची हुई शराब को जब्त करने की कार्रवाई की.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर शराब से लदा यह ट्रैक्टर मथुरापुर ज्ञानी चौक के पास देर रात किसने खड़ा किया था, ट्रैक्टर का चालक कहां गया और शराब की इतनी बड़ी खेप कहां से लाई गई थी. पुलिस ट्रैक्टर के मालिक की पहचान करने के साथ-साथ शराब की खेप के स्रोत और संभावित गंतव्य का भी पता लगाने में लगी है.