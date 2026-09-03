शराबबंदी वाले बिहार में शराब लूटने की लगी होड़, ट्रैक्टर से दर्जनों कार्टन लेकर भागी भीड़
खगड़िया में शराब की लूट का मामला सामने आया है. दर्जनों कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद होने की सूचना मिलते ही उमड़ी भीड़. रिपोर्ट-अमन कुमार पाठक
Published : September 3, 2026 at 3:00 PM IST
खगड़िया: बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद खगड़िया में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. नगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर ज्ञानी चौक के पास गुरुवार की सुबह एक अज्ञात ट्रैक्टर से कथित तौर पर दर्जनों कार्टन में रखी अंग्रेजी शराब मिलने की सूचना फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए.
चालक फरार, ट्रैक्टर रात भर खड़ा
स्थानीय लोगों के अनुसार यह ट्रैक्टर देर रात से ही सड़क किनारे खड़ा था. सुबह जब उसे हटाने के लिए चालक की तलाश की गई तो मौके पर चालक मौजूद नहीं मिला. आसपास के लोगों ने चालक के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका. इसके बाद लोगों को ट्रैक्टर में शराब होने की जानकारी मिली.
भीड़ ने लूटी शराब
ट्रैक्टर में शराब के दर्जनों कार्टन रखे हुए थे. जैसे ही लोगों को इसकी भनक लगी, मौके पर भीड़ जमा हो गई. कुछ लोग ट्रैक्टर पर लदी शराब को लूटकर जाने लगे. स्थिति ऐसी हो गई कि बच्चे से लेकर जवान तक शराब उठाने की होड़ में शामिल दिखाई दिए. इस दौरान काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.
पुलिस ने बची शराब की जब्त
घटना की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा नगर थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही नगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने ट्रैक्टर की तलाशी ली तथा उस पर लदी बची हुई शराब को जब्त करने की कार्रवाई की.
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर शराब से लदा यह ट्रैक्टर मथुरापुर ज्ञानी चौक के पास देर रात किसने खड़ा किया था, ट्रैक्टर का चालक कहां गया और शराब की इतनी बड़ी खेप कहां से लाई गई थी. पुलिस ट्रैक्टर के मालिक की पहचान करने के साथ-साथ शराब की खेप के स्रोत और संभावित गंतव्य का भी पता लगाने में लगी है.
"पुलिस ट्रैक्टर के नंबर और अन्य माध्यमों से उसके मालिक की पहचान करने में जुटी है. जांच में यह भी सामने आ सकता है कि शराब की खेप कहां से आई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था. साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ट्रैक्टर चालक मौके से क्यों फरार हुआ."- राकेश कुमार गुप्ता, नगर थानाध्यक्ष
राजद का सरकार पर हमला
राजद जिला अध्यक्ष मनोहर यादव ने इस घटना को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में शराबबंदी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है और शराब की खुलेआम तस्करी हो रही है. ज्ञानी चौक के पास ट्रैक्टर से शराब ले जाने और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस और सिस्टम से जुड़े लोगों की मिलीभगत के बिना इतने बड़े पैमाने पर तस्करी संभव नहीं है.
"नीतीश कुमार की शराबबंदी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है और शराब की खुलेआम तस्करी हो रही है. पुलिस का ध्यान शराब तस्करों से वसूली में लगा है, जबकि हत्या, अपहरण और दुष्कर्म जैसी गंभीर घटनाएं हो रही हैं."-मनोहर यादव, राजद जिला अध्यक्ष
शराबबंदी पर उठे सवाल
बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और सरकार लगातार अवैध कारोबार तथा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई का दावा करती रही है. इसके बावजूद खगड़िया में शराब से लदा ट्रैक्टर मिलने और लोगों के बीच शराब उठाने की होड़ की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. दर्जनों कार्टन अंग्रेजी शराब खगड़िया तक कैसे पहुंची और ट्रैक्टर को रात में कौन छोड़कर गया, ये सवाल जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे.
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