अमेठी में दहेज हत्या का मामला, पति और सास के खिलाफ FIR दर्ज

जामो प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह ने बताया, परिजनों की तहरीर पर पति और सास के खिलाफ FIR दर्ज की गयी है. जांच हो रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
मायके में हुआ नवविवाहिता का अंतिम संस्कार. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 8:09 PM IST

अमेठी: मार्च 2025 में शादी के बंधन में बंधी एक नवविवाहिता की शुक्रवार को मौत हो गई. महिला के पिता साहब लाल यादव ने कहा कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी जहर देकर हत्या की गयी है. पति ने पत्नी का अंतिम संस्कार भी नहीं किया. प्रभारी निरीक्षक जामो विनोद सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर के आधार पर पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

3 मार्च 2025 को हुई थी शादी: प्रभारी निरीक्षक जामो विनोद सिंह ने कहा कि हत्या के मामले की जांच शुरू कर दी गयी है. जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मीरपुर मुबारक पुर निवासी साहब लाल यादव ने जामो थाने में शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि उसकी बेटी पम्मी यादव की शादी 3 मार्च 2025 को अमित कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम व पोस्ट सम्भई थाना जामो के साथ हुई थी.

जानकारी देते पिता. (Video Credit: ETV Bharat)

मायके वालों ने किया अंतिम संस्कार: पिता साहब लाल यादव ने कहा कि शादी के एक महीने बाद से ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था. पम्मी आपबीती अपने पिता को बताती थी. पिता का आरोप है कि उसकी जहर देकर हत्या की गयी है. ससुराल वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी करना मुनासिब नहीं समझा. महिला के अंतिम संस्कार उसके मायके में हुआ.

गिरफ्तारी के लिए टीमें बनायी गयीं: प्रभारी निरीक्षक जामो विनोद सिंह ने बताया कि पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पति और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं.

