गाजीपुर में विवाहिता की हत्या में पति, सास सहित 6 पर केस; ग्वालियर में प्रेमी संग मिली महिला

गाजीपुर: विवाहिता के मायके वालों ने उसके पति और सास सहित 6 लोगों पर दहेज हत्या का केस दर्ज कराया. मायके वालों ने आरोप लगाया कि मर्डर के बाद लाश को गायब कर दिया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो यह केस सिर के बल उलट गया. 'मृतका' बताई गई महिला पुलिस को जिंदा मिली. इतना ही नहीं वह अपने प्रेमी के साथ शादी करके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रह रही थी. पुलिस के खुलासे के बाद ससुराल वालों ने राहत की सांस ली है. यह घटना गाजीपुर जिले के सादात थाना क्षेत्र में भोजूराय गांव का है. पहले जानें मायके वालों ने क्या आरोप लगाया: महिला की मां राजवंती देवी ने पुलिस को तहरीर दी कि उन्होंने अपनी बेटी रुचि की शादी साल 2023 में राजेंद्र राम यादव, निवासी हथौड़ा, थाना खानपुर, गाजीपुर से की थी. 3 अक्टूबर 2025 को राजवंती देवी ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है. शव गायब कर दिया गया है. इस शिकायत पर पुलिस ने पति राजेंद्र, सास कमली देवी सहित परिवार के 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या, शव गायब करने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. गाजीपुर दहेज हत्या केस. (Video Credit: ETV Bharat) अब जानें पुलिस ने कैसे जांच की: सीओ सैदपुर रामकृष्ण तिवारी ने बताया कि मामले की गंभीरता देखते हुए जांच शुरू की गई. सर्विलांस टीम की मदद से लोकेशन ट्रेस की गई, जिसमें पता चला कि रुचि अभी जिंदा है. वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपने प्रेमी गजेंद्र यादव के साथ रह रही है. पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर विवाहिता को 7 अक्टूबर 2025 को बरामद किया और गाजीपुर लेकर आई.