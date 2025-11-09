ETV Bharat / state

गाजीपुर में विवाहिता की हत्या में पति, सास सहित 6 पर केस; ग्वालियर में प्रेमी संग मिली महिला

सीओ सैदपुर रामकृष्ण तिवारी ने बताया कि पुलिस जांच में दहेज हत्या का आरोप पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत पाया गया.

ग्वालियर में प्रेमी संग मिली महिला.
ग्वालियर में प्रेमी संग मिली महिला. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 11:08 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गाजीपुर: विवाहिता के मायके वालों ने उसके पति और सास सहित 6 लोगों पर दहेज हत्या का केस दर्ज कराया. मायके वालों ने आरोप लगाया कि मर्डर के बाद लाश को गायब कर दिया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो यह केस सिर के बल उलट गया. 'मृतका' बताई गई महिला पुलिस को जिंदा मिली.

इतना ही नहीं वह अपने प्रेमी के साथ शादी करके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रह रही थी. पुलिस के खुलासे के बाद ससुराल वालों ने राहत की सांस ली है. यह घटना गाजीपुर जिले के सादात थाना क्षेत्र में भोजूराय गांव का है.

पहले जानें मायके वालों ने क्या आरोप लगाया: महिला की मां राजवंती देवी ने पुलिस को तहरीर दी कि उन्होंने अपनी बेटी रुचि की शादी साल 2023 में राजेंद्र राम यादव, निवासी हथौड़ा, थाना खानपुर, गाजीपुर से की थी.

3 अक्टूबर 2025 को राजवंती देवी ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है. शव गायब कर दिया गया है. इस शिकायत पर पुलिस ने पति राजेंद्र, सास कमली देवी सहित परिवार के 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या, शव गायब करने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.

गाजीपुर दहेज हत्या केस. (Video Credit: ETV Bharat)

अब जानें पुलिस ने कैसे जांच की: सीओ सैदपुर रामकृष्ण तिवारी ने बताया कि मामले की गंभीरता देखते हुए जांच शुरू की गई. सर्विलांस टीम की मदद से लोकेशन ट्रेस की गई, जिसमें पता चला कि रुचि अभी जिंदा है. वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपने प्रेमी गजेंद्र यादव के साथ रह रही है. पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर विवाहिता को 7 अक्टूबर 2025 को बरामद किया और गाजीपुर लेकर आई.

विवाहिता रुचि का कबूलनामा: पुलिस पूछताछ में रुचि ने बताया कि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कराई गई थी. वह कक्षा 10वीं से ही रेवई गांव निवासी गजेंद्र से प्रेम करती थी. मौका मिला तो वह घर से भाग निकली और गजेंद्र के साथ शादी करके रहने लगी. रुचि ससुराल वालों की प्रताड़ना से भी इंकार किया है.

सीओ सैदपुर रामकृष्ण तिवारी ने बताया कि पुलिस जांच में दहेज हत्या का आरोप पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत पाया गया. फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

महिला की बरामदगी का वीडियो देखते पति और सास.
महिला की बरामदगी का वीडियो देखते पति और सास. (Photo Credit: ETV Bharat)

पीड़ित पति ने क्या बताया: रुचि के पीड़ित पति राजेंद्र राम ने बताया कि हम लोग निर्दोष हैं. हमें झूठे केस में फंसाया गया. जून 2023 में हमारी शादी हुई थी, लेकिन पत्नी हमारे साथ कभी नहीं रही. वह हमेशा झगड़ा करती थी. उसके घर वाले सब जानते थे कि वो किसी और से प्रेम करती है.

हमें जानबूझकर फंसाया गया. वह रक्षाबंधन पर मायके गई थी. जब हम जून 2025 में रुचि को लेने ससुराल पहुंचे तो उसके भाई ने बताया कि वह कहीं चली गई है. हमें वहां से भगा दिया गया. बाद में उन लोगों ने दहेज हत्या और शव गायब करने का झूठा केस दर्ज करा दिया.

सास ने क्या बताया: राजेंद्र की मां और रुचि की सास कमली देवी ने बताया कि बहू रुचि का कहीं और चक्कर था. शादी के बाद से ही घर में झगड़े करती थी और मायके चली जाती थी. झूठा केस लगाकर हमें बहुत परेशान किया गया.

पुलिस ने सच सामने लाकर अच्छा काम किया है. अब हम पुलिस में शिकायत करेंगे कि जिन्होंने हम पर फर्जी केस किया, उन पर सख्त कार्रवाई हो. हमारे जो गहने और पैसे लिए हैं, वह वापस दिलाया जाए.

यह भी पढ़ें: यूपी में SIR: मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया कैसी हो, चुनाव आयोग ने क्या कहा; जानिए

TAGGED:

GHAZIPUR DOWRY MURDER CASE UPDATES
GHAZPUR WOMAN FOUND GWALIOR LOVER
HUSBAND CHARGED MURDER WIFE LOVER
LOVE AFFAIR DOWRY CASE GHAZIPUR
GHAZIPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.