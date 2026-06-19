ETV Bharat / state

बेटी की मौत के बाद पिता ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप, मुकदमा दर्ज

विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद पिता ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है. जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

Rudrapur Woman Harassment Case
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 19, 2026 at 1:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए लगातार उत्पीड़न करने और हत्या का आरोप लगाया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा जनपद निवासी व्यक्ति ने कोतवाली रुद्रपुर में दी गई तहरीर में बताया कि लगभग तीन वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी बेटी का विवाह पूरे पहाड़ी रीति-रिवाज के साथ कीरतपुर कोलड़िया, पोस्ट दानपुर, थाना रुद्रपुर निवासी युवक के साथ हुआ था. विवाह के बाद बेटी को एक पुत्र भी हुआ, जिसकी उम्र वर्तमान में लगभग 10 माह बताई है.

आरोप है कि शादी के करीब छह महीने बाद से ही उनकी बेटी को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा था. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की सास, ससुर और पति द्वारा उसे कई बार मारपीट कर परेशान किया गया. एक बार उत्पीड़न से परेशान होकर उनकी बेटी मायके लौट आई थी, जिसके बाद ससुराल पक्ष ने गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन दिया था.

तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है.
-प्रकाश सिंह, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक-

तहरीर में आरोप लगाया गया है कि इसके बावजूद विवाहिता के साथ अत्याचार जारी रहे. उसके साथ मारपीट की गई, उसका मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिया गया और उसे परिवार वालों से संपर्क न करने की धमकियां दी गईं. परिजनों का कहना है कि विवाहिता लंबे समय से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही थी.

शिकायत के अनुसार 16 जून को दोपहर लगभग दो बजे विवाहिता की मौत हो गई, लेकिन ससुराल पक्ष ने इस संबंध में मायके वालों को कोई सूचना नहीं दी. बाद में रिश्तेदारों और छोटी बेटी के माध्यम से परिजनों को घटना की जानकारी मिली. सूचना मिलने पर जब पिता रुद्रपुर पहुंचे और अपनी बेटी का शव देखा तो उन्होंने दावा किया कि मृतका के मुंह से झाग और खून निकल रहा था, जिससे उन्हें घटना पर संदेह हुआ. पिता ने अपनी तहरीर में ससुराल पक्ष के लोगों के हत्या में शामिल होने का शक जताया है. उनका आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उनकी बेटी की हत्या की गई है.

नाबालिग किशोरी को भगाने का मामला: रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का मामला सामने आया है. पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक और उसकी सहयोगी बताई जा रही युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि किशोरी की सकुशल बरामदगी के लिए टीमों को सक्रिय कर दिया गया है. ट्रांजिट कैंप कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह सोलंकी ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस टीमों को किशोरी की शीघ्र बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है. मामले में सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है तथा जल्द ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

पढ़ें-

TAGGED:

दहेज उत्पीड़न केस
रुद्रपुर महिला उत्पीड़न केस
UDHAM SINGH NAGAR LATEST NEWS
DOWRY HARASSMENT CASE
RUDRAPUR WOMAN HARASSMENT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.