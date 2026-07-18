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दहेज हत्या मामले में आठ साल बाद मां-बेटा गिरफ्तार, बचने के लिए मां ने अपनी मौत की फैलाई थी अफवाह

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वर्ष 2018 में स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में दर्ज दहेज हत्या और हत्या के चर्चित मामले में आठ वर्षों से फरार चल रहे दो घोषित अपराधियों (पीओ) को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. गिरफ्तार आरोपियों में मृतका की सास कंचन और देवर जतिन उर्फ जितिन शामिल हैं. दोनों लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहे थे. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सास ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी मौत तक की झूठी अफवाह फैला दी थी.

क्राइम ब्रांच के अनुसार, 31 जनवरी 2018 को स्वरूप नगर थाने में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया गया था. शुरुआत में केस दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु की धाराओं में दर्ज हुआ, लेकिन जांच के दौरान मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने जान नहीं दी, बल्कि ससुराल वालों ने गला दबाकर उसकी हत्या की है. इसके बाद मामले में हत्या की धारा भी जोड़ दी गई. जांच के दौरान मृतका के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि सास और देवर अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद फरार हो गए. अदालत ने दोनों को बाद में घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) कर दिया था. कई वर्षों तक पुलिस की लगातार छापेमारी के बावजूद दोनों गिरफ्त से बाहर रहे.

डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा ने बताया कि वांछित अपराधियों की तलाश में जुटी WR-II टीम को हाल ही में दोनों के ठिकानों की पुख्ता सूचना मिली. तकनीकी सर्विलांस और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर एक साथ हरियाणा के यमुनानगर और दिल्ली के ओखला में छापेमारी की गई. कार्रवाई के दौरान कंचन को यमुनानगर से और उसके बेटे जतिन को ओखला क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद वे लगातार ठिकाने बदलते रहे ताकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर सके. जांच में यह भी सामने आया कि कंचन ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने मरने की झूठी खबर फैलाई थी, जिससे जांच एजेंसियां गुमराह हो जाएं.