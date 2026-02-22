ETV Bharat / state

चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव में डाउनहिल साइकलिंग, साहसिक पर्यटन को लगे पंख

खटीमा: चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव के तहत चंपावत से टनकपुर 95 किलोमीटर लंबी डाउनहिल साइकलिंग का आयोजन किया गया. आईटीबीपी कमांडेंट एवं जिला पर्यटन अधिकारी ने निश्चित रूप से हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया. चुका से खिरद्वारी तक माउंटेन हिल बाइकिंग अभियान का भी सफल आयोजन हुआ. डाउनहिल साइकलिंग आयोजन में आईटीबीपी के 15 तो दस स्थानीय साहसी युवाओं ने प्रतिभाग किया.

सरस कॉर्बेट महोत्सव के तहत चम्पावत में 95 किलोमीटर लंबी डाउनहिल साइकलिंग और चुका से खिरद्वारी तक माउंटेन हिल बाइकिंग अभियान का सफल आयोजन किया गया. जिलाधिकारी मनीष कुमार की पहल पर जिला प्रशासन और Indo-Tibetan Border Police (आईटीबीपी) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम ने साहसिक पर्यटन को नई पहचान दी.

आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी परिसर से कमांडेंट संजय कुमार और जिला पर्यटन अधिकारी लता बिष्ट ने हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया. 95 किमी लंबे इस रोमांचक मार्ग में बनलेख, अमोड़ी, चल्थी धनुष पुल, सूखीढांग, किरोड़ा और टनकपुर स्टेडियम में फीडिंग प्वाइंट बनाए गए थे, ताकि प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.