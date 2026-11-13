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जांजगीर चांपा में धान खरीदी को लेकर संशय, किसानों ने की सुविधाएं बढ़ाने की मांग, प्रभारियों का धान खरीदी से इंकार

जांजगीर चांपा में धान खरीदी को लेकर संशय ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की जाएगी. लेकिन जांजगीर चांपा में इस बार धान खरीदी को लेकर किसानों में असमंजस की स्थिति है.किसानों के हित मे भीम रेजीमेंट ने कलेक्टर के माध्यम से राज्य शासन को लिखित आवेदन दिया है.इस आवेदन में किसानों को धान खरीदी के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में बताया गया है.साथ ही साथ खरीदी केंद्रों में प्रबंधकों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है.वहीं दूसरी तरफ जिले के कई धान खरीदी प्रभारियों ने धान खरीदी से इनकार कर दिया है.

प्रबंधकों की मनमानी पर लगे रोक