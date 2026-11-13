जांजगीर चांपा में धान खरीदी को लेकर संशय, किसानों ने की सुविधाएं बढ़ाने की मांग, प्रभारियों का धान खरीदी से इंकार
जांजगीर चांपा में धान खरीदी को लेकर संशय हैं.वहीं इस बार प्रबंधक और ऑपरेटर्स ने धान खरीदी करने से इंकार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 12:36 PM IST
जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की जाएगी. लेकिन जांजगीर चांपा में इस बार धान खरीदी को लेकर किसानों में असमंजस की स्थिति है.किसानों के हित मे भीम रेजीमेंट ने कलेक्टर के माध्यम से राज्य शासन को लिखित आवेदन दिया है.इस आवेदन में किसानों को धान खरीदी के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में बताया गया है.साथ ही साथ खरीदी केंद्रों में प्रबंधकों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है.वहीं दूसरी तरफ जिले के कई धान खरीदी प्रभारियों ने धान खरीदी से इनकार कर दिया है.
प्रबंधकों की मनमानी पर लगे रोक
भीम रेजीमेंट के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंच कर मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा.पिछली बार हुई धान खरीदी के दौरान किसानों को धान बेचने के दौरान अधिक धान तौलने, नमी के नाम पर किसानों को परेशान करने और टोकन काटने के नाम पर उगाही रोकने की मांग की है.भीम रेजीमेंट के संभागाध्यक्ष दीपक मनहर ने इस दौरान गंभीर आरोप भी लगाए.
जिले के आधे से अधिक किसानों को एग्रीस्टेक पंजीयन में समस्या आ रही है. पोर्टल बंद कर दिया गया है.किसानों का रकबा संशोधन नहीं किया जा रहा.अगर स्थिति ऐसे ही रही तो किसानों की गाढ़ी मेहनत में पानी फिर जाएगा. हमने धान खरीदी केंद्र की सतत निगरानी और बिचौलियों पर कार्रवाई की मांग की है- दीपक मनहर, संभागाध्यक्ष भीम रेजीमेंट
'15 फरवरी तक होनी चाहिए खरीदी'
इस दौरान कृषक चेतना मंच के संरक्षक संदीप तिवारी ने बताया कि जांजगीर चांपा जिले में धान का आवक 15 दिसंबर से शुरू होता है और सरकार ने 15 जनवरी तक ही धान खरीदी की तिथि निर्धारित की है, इसलिए सरकार जांजगीर चांपा जिला के फसल का अध्ययन कराए और धान खरीदी कि तिथि 15 फरवरी तक घोषित करें.
134 केंद्रों में पर्याप्त तैयारी का दावा
संस्था प्रभारियों ने धान खरीदी से अपने आप को अलग करने के आवेदन में प्रबंधकों ने अपना स्वास्थ्यगत कारण बताया है. इधर उप पंजीयक ने जिले के 134 धान खरीदी केन्द्रों में सुचारु रूप से खरीदी कराने के लिए समिति के पर्याप्त तैयारी होने का दावा किया.
संस्था के प्राधिकृत अधिकारियों को समिति के ही अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाने के निर्देश दिए है.इस बार दागी संस्था प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटर से धान खरीदी नहीं कराई- मंजू पाण्डेय,उप पंजीयक सहकारिता संस्था
15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की जाएगी. इस दौरान जितने भी संग्रहण केंद्र हैं,उनका निरीक्षण किया गया है.अफसरों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है.हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जिले का कोई भी किसान धान खरीदी से वंचित ना रह जाए- जन्मेजय महोबे, कलेक्टर
जांजगीर चाम्पा जिला में धान खरीदी को लेकर जहां जिला प्रशासन बैठक कर धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था सुधारने में लगे हैं. वहीं इस बार धान खरीदी केंद्रों में सुविधाएं बढ़ाने का दावा किया जा रहा है. प्रशासन की कोशिश है कि धान का उठाव नहीं होने पर भी खरीदी में कोई दिक्कत ना आए. वहीं संस्था प्रबंधकों को लम्बे समय तक धान अपने संरक्षण में रखने की चिंता सताने लगी है.धान खरीदी के बाद भी धान का उठाव नहीं होने पर धान सूखने और अन्य नुकसानों को अपने नौकरी के लिए खतरे की घंटी मान रहे हैं.
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