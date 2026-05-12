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रेलवे रूट के दोहरीकरण के कारण दर्जनों ट्रेन होंगी प्रभावित, जानिए बदला रूट

समस्तीपुर-दरभंगा खंड के मध्य दोहरीकरण. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: रेलवे प्रशासन ने पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल के समस्तीपुर-दरभंगा खंड के मध्य दोहरीकरण कार्य की वजह से कई ट्रेनों के रूप में बदलाव किया है. यह बदलाव 14 मई तक लागू रहेगा, जिसमें कई ट्रेनें निरस्त भी की गईं हैं.

पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि दोहरीकरण के चलते इस रूट के रामभद्रपुर, हायाघाट एवं थलवारा स्टेशनों पर नान इंटरलॉक कार्य एवं रेल संरक्षा आयुक्त, निरीक्षण के लिए 12 से 14 मई 2026 तक ब्लॉक दिया गया है. जिसके कारण गाड़ियों का निरस्तीकरण, मार्ग परिवर्तन, शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन और री शेड्यूल किया जाएगा.

निरस्तीकरण