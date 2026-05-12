रेलवे रूट के दोहरीकरण के कारण दर्जनों ट्रेन होंगी प्रभावित, जानिए बदला रूट
समस्तीपुर मंडल के समस्तीपुर-दरभंगा खंड के मध्य दोहरीकरण कार्य की वजह से कई ट्रेनों में बदलाव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 7:39 PM IST
वाराणसी: रेलवे प्रशासन ने पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल के समस्तीपुर-दरभंगा खंड के मध्य दोहरीकरण कार्य की वजह से कई ट्रेनों के रूप में बदलाव किया है. यह बदलाव 14 मई तक लागू रहेगा, जिसमें कई ट्रेनें निरस्त भी की गईं हैं.
पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि दोहरीकरण के चलते इस रूट के रामभद्रपुर, हायाघाट एवं थलवारा स्टेशनों पर नान इंटरलॉक कार्य एवं रेल संरक्षा आयुक्त, निरीक्षण के लिए 12 से 14 मई 2026 तक ब्लॉक दिया गया है. जिसके कारण गाड़ियों का निरस्तीकरण, मार्ग परिवर्तन, शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन और री शेड्यूल किया जाएगा.
निरस्तीकरण
- दरभंगा से 13 मई को चलने वाली 15551 दरभंगा-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
- वाराणसी सिटी से 14 मई को चलने वाली 15552 वाराणसी सिटी-दरभंगा एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
मार्ग परिवर्तन
- जयनगर से 12 मई 2026 को चलने वाली 04651 जयनगर-अमृतसर विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग दरभंगा-समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग शीशो-सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी.
- दरभंगा से 12, 13 एवं 14 मई को चलने वाली 02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग दरभंगा-समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर-छपरा-गोरखपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग दरभंगा-सीतामढ़ी-रक्सौल-सिकटा-पनियहवा-गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी.
- नई दिल्ली से 11, 12 एवं 13 मई को चलने वाली 02570 नई दिल्ली-दरभंगा विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग गोरखपुर-छपरा-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर-दरभंगा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-पनियहवा-नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा के रास्ते चलाई जाएगी.
- जयनगर से 12 मई को चलने वाली 14649 जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग दरभंगा-समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग शिशो-सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी.
- दरभंगा से 12, 13, 14 मई को चलने वाली 15211 दरभंगा-अमृतसर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग दरभंगा-समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर-सगौली के स्थान पर परिवर्तित मार्ग दरभंगा-सीतामढ़ी- रक्सौल-सगौली के रास्ते चलाई जाएगी.
- अमृतसर से 11 मई को चलाई गई 14650 अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर-दरभंगा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-शिशो के रास्ते चलाई जाएगी.
- अमृतसर से 11 एवं 12 मई को चलने वाली 15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग सगौली-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-दरभंगा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग सगौली-रक्सौल- सीतामढ़ी-दरभंगा के रास्ते चलाई जाएगी.
- जयनगर से 13 एवं 14 मई को चलने वाली 14673 जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग दरभंगा-समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग शिशो-सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी.
- दरभंगा से 13 मई को चलने वाली 15559 दरभंगा-अहमदाबाद एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग दरभंगा-समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग दरभंगा-सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी.
- दरभंगा से 14 मई को चलने वाली 12565 दरभंगा-नई दिल्ली एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग दरभंगा-समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर-छपरा-गोरखपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग दरभंगा-सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर-छपरा-गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी.
- नई दिल्ली से 13 मई को चलने वाली 12566 नई दिल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर-दरभंगा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-दरभंगा के रास्ते चलाई जाएगी.
- श्री माता वैष्णो देवी कटरा से 13 मई को चलने वाली 15656 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-कामख्या एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग सीतामढ़ी-दरभंगा-समस्तीपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर के रास्ते चलेगी.
- अमृतसर से 13 मई, 2026 को चलने वाली 04652 अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर-दरभंगा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-शिशो के रास्ते चलाई जाएगी.
नोट- परिवर्तित मार्ग से चलाई जाने वाली सभी गाड़ियों का 02 मिनट का ठहराव शीशो स्टेशन पर प्रदान किया गया है.
शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन-
- दरभंगा से 13 मई, 2026 को चलने वाली 19166 दरभंगा-अहमदाबाद एक्सप्रेस दरभंगा के स्थान पर मुजफ्फरपुर से चलाई जाएगी. यह गाड़ी दरभंगा से मुजफ्फरपुर के बीच निरस्त रहेगी.
रिशेड्यूल
- जयनगर से 14 मई को चलने वाली 11062 जयनगर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस जयनगर से 180 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जाएगी.
- जयनगर से 14 मई को चलने वाली 12561 जयनगर-नई दिल्ली एक्सप्रेस जयनगर से 60 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जाएगी.
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