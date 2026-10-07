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महंगी गैस और लंबी कतारों से दोहरी मार, ऑटो-कैब चालकों ने की किराया बढ़ाने की मांग

जयपुर: राजधानी जयपुर में CNG उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है. टोरेंट गैस ने CNG की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की है. अब जयपुर में CNG 97.50 रुपए के बजाय 99.50 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगी. बढ़ी हुई कीमत का सीधा असर CNG से चलने वाले ऑटो, कैब और अन्य व्यावसायिक वाहनों के संचालन खर्च पर पड़ेगा.

महंगी CNG के साथ लंबी कतारों की भी परेशानी : ऑटो और कैब चालकों का कहना है कि उन्हें CNG भरवाने के लिए कई बार एक से दो घंटे और कुछ मौकों पर तीन से पांच घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है. कई बार घंटों इंतजार करने के बाद भी CNG खत्म हो जाती है और उन्हें खाली लौटना पड़ता है. चालकों के मुताबिक CNG स्टेशन पर लगने वाली लंबी कतारों के कारण दिन का बड़ा हिस्सा ईंधन भरवाने में ही निकल जाता है. इसका सीधा असर उनकी दैनिक कमाई पर पड़ता है. उनका कहना है कि एक तरफ CNG की कीमत लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ पर्याप्त पंप और बेहतर व्यवस्था नहीं होने से समय भी बर्बाद हो रहा है.

CNG की कीमत बढ़ने के बाद जयपुर के ऑटो और कैब चालकों में नाराजगी है. चालकों का कहना है कि ईंधन महंगा होने के बावजूद उनके किराए में लंबे समय से उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई है. ऐसे में रोजाना की कमाई में से अधिक हिस्सा CNG पर खर्च हो रहा है. चालकों ने सरकार से ऑटो का किराया बढ़ाने के साथ CNG की कीमतों पर राहत देने की मांग की है.

चालकों ने कहा- बढ़ती लागत के हिसाब से किराया नहीं बढ़ा : ऑटो चालकों का कहना है कि महंगाई बढ़ने के बावजूद सवारी किराया उसी अनुपात में नहीं बढ़ा है. CNG, वाहन रखरखाव और रोजमर्रा के खर्च बढ़ने के कारण मौजूदा किराए में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है. चालकों ने सरकार से मांग की है कि CNG की कीमतों के साथ ऑटो किराए की भी समीक्षा की जाए. साथ ही शहर में CNG पंपों की संख्या बढ़ाने और मौजूदा स्टेशनों पर व्यवस्था बेहतर करने की मांग की गई है, ताकि वाहन चालकों को घंटों लाइन में न लगना पड़े.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े चालकों की अलग परेशानी : ऑटो चालकों का कहना है कि बड़ी संख्या में चालक ऑनलाइन कैब प्लेटफॉर्म से जुड़े नहीं हैं और ऑफलाइन सवारियों पर निर्भर हैं. ऐसे में उन्हें किराया तय करने की सुविधा भी नहीं मिलती. उनका कहना है कि ऐप आधारित सेवाओं में किराए में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन सामान्य ऑटो चालकों की आय काफी हद तक तय किराए पर निर्भर है. चालकों के मुताबिक बढ़ती CNG कीमतों के बीच यदि किराए में बढ़ोतरी नहीं होती है, तो इसका असर सीधे उनकी बचत और परिवार के खर्च पर पड़ता है. बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और वाहन की मरम्मत जैसे खर्च पूरे करना भी मुश्किल होता जा रहा है.

जयपुर में टोरेंट गैस स्टेशन (ETV Bharat Jaipur)

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'सीएनजी महंगी, तो बढ़े ऑटो किराया' : ऑटो चालक राहुल ने कहा कि CNG के दाम बढ़ने से उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा. उन्होंने सरकार से ऑटो किराया बढ़ाने और CNG पंपों पर व्यवस्था सुधारने की मांग की. ऑटो चालक उमेश ठाकुर ने कहा कि CNG लेने में ही कई बार एक घंटे से ज्यादा समय लग जाता है. त्योहारों का सीजन आने वाला है, ऐसे समय में CNG के दाम बढ़ने से परेशानी और बढ़ेगी. उनका कहना है कि यदि CNG महंगी होती है तो ऑटो का किराया भी बढ़ाया जाना चाहिए.

'महंगाई तो बढ़ रही, लेकिन आमदनी वहीं की वहीं' : कैब ड्राइवर अब्दुल खान ने बताया कि कई बार दो से तीन घंटे और कभी-कभी पांच घंटे तक CNG के लिए लाइन में लगना पड़ता है. उनका कहना है कि दिन का बड़ा हिस्सा CNG स्टेशन पर निकल जाता है और इसके बाद काम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचता. उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत के बावजूद कई बार दिन की कमाई 400-500 रुपए तक सीमित रह जाती है. उबर संचालक सुनील कुमार मीना ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन ऑटो और कैब चालकों की आमदनी उसी अनुपात में नहीं बढ़ रही. उन्होंने CNG की कीमत कम करने की मांग करते हुए कहा कि इसका अतिरिक्त बोझ आम आदमी, मजदूर और मध्यम वर्ग पर भी पड़ता है.

सीएनजी के लिए लगी लंबी लाइनें (ETV Bharat Jaipur)

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'बिगड़ रहा परिवार का बजट' : ऑटो चालक राम नरेश ने कहा कि CNG के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार करना चाहिए. उनके मुताबिक बेरोजगारी और महंगाई के बीच गरीब और मध्यम वर्ग पहले ही आर्थिक दबाव में है. CNG, रसोई गैस, बिजली, पेट्रोल और डीजल जैसी जरूरी चीजों की कीमत बढ़ने का असर सीधे परिवार के बजट पर पड़ता है. रोजाना सवारियां ढोने वाले ऑटो चालक संदीप सिंह ने भी CNG की कीमत बढ़ने पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि ईंधन महंगा होने से ऑटो चालकों की लागत बढ़ रही है, लेकिन किराया उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहा. उन्होंने सरकार से CNG की कीमत और उपलब्धता दोनों पर ध्यान देने की मांग की.

सरकार से दोहरी राहत की मांग : ऑटो और कैब चालकों की मांग है कि सरकार CNG की बढ़ती कीमतों पर राहत देने के साथ शहर में CNG की उपलब्धता भी बेहतर करे. उनका कहना है कि महंगी CNG और लंबी कतारों की दोहरी मार से उनकी रोजाना की कमाई प्रभावित हो रही है. चालकों का कहना है कि यदि CNG की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहती है, तो ऑटो किराए की समीक्षा जरूरी है. साथ ही पर्याप्त CNG पंप और बेहतर आपूर्ति व्यवस्था होने से चालकों का समय बचेगा और वे अधिक समय सड़कों पर काम कर सकेंगे.