आसमान से बरस रही आग! IMD ने जारी की चेतावनी, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल
भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज गुरुवार को दिन भर आसमान साफ रहेगा. ज्यादातर जगहों पर लू चलेगी.
Published : May 21, 2026 at 8:40 AM IST
Updated : May 21, 2026 at 8:54 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली इस समय भट्ठी में तब्दील हो गई है. आसमान से आग बरस रही है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले छह दिनों तक भीषण गर्मी जारी रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पारा 47 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने 26 मई तक के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
बीते दिन यानि बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक 28.3 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 48 से 11 प्रतिशत रिकॉर्ड हुआ. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री के लिहाज से मुंगेशपुर और सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 30.9 डिग्री की दृष्टि से राजघाट राजधानी के सबसे गर्म इलाके रहे.
VIDEO | Delhi: Morning visuals from India Gate, Kartavya Path areas. The national capital city has been experiencing heatwave with dry winds and the searing sun pushing temperatures past 45 degrees Celsius. The weather office has issued an alert for moderate to severe heatwave… pic.twitter.com/rmiATtaDN5— Press Trust of India (@PTI_News) May 21, 2026
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 अंक पर बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 138, गुरुग्राम में 135, गाजियाबाद में 128, ग्रेटर नोएडा में 126 और नोएडा में 119 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200। के बीच में बना हुआ है.
