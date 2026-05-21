ETV Bharat / state

आसमान से बरस रही आग! IMD ने जारी की चेतावनी, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज गुरुवार को दिन भर आसमान साफ रहेगा. ज्यादातर जगहों पर लू चलेगी.

दिल्ली में गर्मी का सितम
दिल्ली में गर्मी का सितम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 21, 2026 at 8:40 AM IST

|

Updated : May 21, 2026 at 8:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली इस समय भट्ठी में तब्दील हो गई है. आसमान से आग बरस रही है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले छह दिनों तक भीषण गर्मी जारी रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पारा 47 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने 26 मई तक के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

बीते दिन यानि बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक 28.3 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 48 से 11 प्रतिशत रिकॉर्ड हुआ. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री के लिहाज से मुंगेशपुर और सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 30.9 डिग्री की दृष्टि से राजघाट राजधानी के सबसे गर्म इलाके रहे.

आज के मौसम का हाल
भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज गुरुवार को दिन भर आसमान साफ रहेगा. ज्यादातर जगहों पर लू चलेगी. इसके साथ ही 25 से 35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं भी चलने की संभावना है. दिल्ली में आज गुरुवार को अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.
सोर्स- IMD Weather Forecast
दिल्ली में इलाकों में तापमान (ETV Bharat)

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 अंक पर बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 138, गुरुग्राम में 135, गाजियाबाद में 128, ग्रेटर नोएडा में 126 और नोएडा में 119 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200। के बीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : May 21, 2026 at 8:54 AM IST

TAGGED:

DELHI MAUSAM
DELHI NCR WEATHER UPDATE
YELLOW ALERT FOR THUNDERSTORMS
YELLOW ALERT
DELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.