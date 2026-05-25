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गोरखपुर में SSC GD परीक्षा देने सेंटर पर पहुंचे क्षमता से दोगुने अभ्यर्थी, जमकर किया हंगामा, जानिए क्या मिला आश्वासन

परीक्षा नहीं दे पाने पर छात्रों ने किया हंगामा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : SSC GD परीक्षा के दौरान सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज केंद्र पर सोमवार को भारी अव्यवस्था होने पर परीक्षार्थियों ने कॉलेज गेट पर जमकर हंगामा किया. परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने वाले छात्रों का आरोप है कि करीब 500 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया, जबकि केंद्र पर केवल 250 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी. ऐसे में 250 से अधिक अभ्यर्थियों को गेट पर ही रोक दिया गया, जिससे नाराज होकर कॉलेज गेट पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा. करीब तीन घंटे तक यह बवाल चलता रहा. दूर-दराज के जिलों और अन्य प्रदेशों से परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने बताया कि वे लंबा सफर तय कर केंद्र तक पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया. छात्रों का कहना है कि जब केंद्र की क्षमता सीमित थी, तो अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को बुलाना पूरी तरह लापरवाही है. इससे उनका समय, पैसा और मेहनत बर्बाद हो गया. छात्रों का यह भी आरोप था कि तमाम प्रवेश पत्र को पहचान कर प्रवेश दिया गया, जबकि उन्हें देखते ही बाहर कर दिया गया. 250 की जगह बुलाए गए 500 अभ्यर्थी. (Video Credit; ETV Bharat) प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. इसी बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करने लगे, जिससे माहौल और गरमा गया. स्थिति बिगड़ती देख कैंट थाना पुलिस मौके पर मुस्तैदी के साथ डटी रही और पूरे घटनाक्रम के दौरान मोर्चा संभाले रखा.