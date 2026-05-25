गोरखपुर में SSC GD परीक्षा देने सेंटर पर पहुंचे क्षमता से दोगुने अभ्यर्थी, जमकर किया हंगामा, जानिए क्या मिला आश्वासन
सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज केंद्र पर 250 छात्रों की व्यवस्था की गई थी, जबकि 500 अभ्यर्थियों को सेंटर पर बुलाया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 8:42 PM IST
गोरखपुर : SSC GD परीक्षा के दौरान सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज केंद्र पर सोमवार को भारी अव्यवस्था होने पर परीक्षार्थियों ने कॉलेज गेट पर जमकर हंगामा किया. परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने वाले छात्रों का आरोप है कि करीब 500 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया, जबकि केंद्र पर केवल 250 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी. ऐसे में 250 से अधिक अभ्यर्थियों को गेट पर ही रोक दिया गया, जिससे नाराज होकर कॉलेज गेट पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा. करीब तीन घंटे तक यह बवाल चलता रहा.
दूर-दराज के जिलों और अन्य प्रदेशों से परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने बताया कि वे लंबा सफर तय कर केंद्र तक पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया. छात्रों का कहना है कि जब केंद्र की क्षमता सीमित थी, तो अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को बुलाना पूरी तरह लापरवाही है. इससे उनका समय, पैसा और मेहनत बर्बाद हो गया. छात्रों का यह भी आरोप था कि तमाम प्रवेश पत्र को पहचान कर प्रवेश दिया गया, जबकि उन्हें देखते ही बाहर कर दिया गया.
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. इसी बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करने लगे, जिससे माहौल और गरमा गया. स्थिति बिगड़ती देख कैंट थाना पुलिस मौके पर मुस्तैदी के साथ डटी रही और पूरे घटनाक्रम के दौरान मोर्चा संभाले रखा.
सूचना पर सहायक पुलिस अधीक्षक/सीओ कैंट अरुण कुमार एस और सिटी मजिस्ट्रेट उत्कर्ष श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार अरविंद नाथ पांडेय भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने छात्रों से वार्ता कर उन्हें समझाने का प्रयास किया और उनकी समस्याओं को सुना. लेकिन काफी देर तक कोई हल नहीं निकला. इसके बाद एसएससी के जांच अधिकारी (आईओ) से बातचीत की गई.
बताया गया कि जिन छात्रों की परीक्षा छूट गई है, उनके लिए मंगलवार को पुनः परीक्षा आयोजित कराई जाएगी. हालांकि, इस आश्वासन के बावजूद छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. उनका कहना है कि उनसे लिखित आवेदन मांगा जा रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि लिखित देने के बाद वास्तव में उनकी परीक्षा होगी या नहीं. छात्रों ने यह भी सवाल उठाया कि जो अभ्यर्थी दूर-दराज से आए हैं, वे तब तक कहां ठहरेंगे और क्या व्यवस्था होगी.
परीक्षा कंट्रोलर विजय कुमार कुशवाहा ने कहा, परीक्षार्थियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है. दूर दराज के छात्रों को कॉलेज परिसर में रोकने के इंतजाम की कोशिश हो रही है. गड़बड़ी एसएससी के द्वारा केंद्र निर्धारण से हुई है. हमारे पास 250 सीट की व्यवस्था थी, तो हमने सीरियल से 250 बच्चों को परीक्षा के लिए अंदर ले लिया, इसके बाद जो बच्चे छूट गये वह आंदोलन करने लगे. परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जा रही है. जिनकी परीक्षा छूटी है उन्हें दोबारा मौका देने के लिए एसएससी प्रबंधन से बातचीत चल रही है. कॉलेज प्रबंधन का इसमें कोई दोष नहीं है.
यह भी पढ़ें : भाजपा सांसद राजकुमार चाहर बोले- घरों में शिफ्ट में सो सकते हैं, तो नमाज शिफ्ट में क्यों नहीं पढ़ सकते