ETV Bharat / state

रायबरेली में डबल सुसाइड, रेल कोच कॉलोनी में महिला ने की आत्महत्या, टेक्नीशियन का जंगल में मिला शव

मौके पर पहुंची टीम ने की जांच पड़ताल. ( Photo Credit; Raebareli Police )

रायबरेली : लालगंज थाना क्षेत्र के रेल कोच परिसर में एक महिला व पुरुष का शव मिलने से सनसनी फैल गई. महिला का शव घर के अंदर बरामद हुआ है, जबकि युवक का शव जंगली इलाके में पेड़ पर लटका मिला. लालगंज कारखाने के आवासीय परिसर का यह मामला है.

सुसाइड की पहली घटना रेल कोच कॉलोनी के टाइप टू 2236 ए आवास में हुई है. आवास में रहने वाली मीरा देवी (37) पत्नी पारस ने बीमारी से तंग आकर फांसी लगाकर जान दे दी.

महिला और उसका परिवार बिहार के कैमूर जिले का मूल निवासी है. रेल कोच में पारस नौकरी करता है. नौकरी के चलते रेल कोच के सरकारी आवास में उसका निवास है.

वहीं दूसरी घटना में रेलवे कॉलोनी के टाइप-2 निवासी सुदामा मीणा (40) रेलकोच फैक्ट्री में टेक्नीशियन के पद पर तैनात थे, ड्यूटी के बाद घर लौटे थे. कुछ समय बाद वह पेड़ से लटके हुए पाए गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. सुदामा राजस्थान के करौली खिरखेड़ा थाना कुडगांव के रहने वाले थे.