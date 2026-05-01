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रायबरेली में डबल सुसाइड, रेल कोच कॉलोनी में महिला ने की आत्महत्या, टेक्नीशियन का जंगल में मिला शव

सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस जांच पड़ताल कर रही है.

मौके पर पहुंची टीम ने की जांच पड़ताल.
मौके पर पहुंची टीम ने की जांच पड़ताल. (Photo Credit; Raebareli Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 5:30 PM IST

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रायबरेली : लालगंज थाना क्षेत्र के रेल कोच परिसर में एक महिला व पुरुष का शव मिलने से सनसनी फैल गई. महिला का शव घर के अंदर बरामद हुआ है, जबकि युवक का शव जंगली इलाके में पेड़ पर लटका मिला. लालगंज कारखाने के आवासीय परिसर का यह मामला है.

सुसाइड की पहली घटना रेल कोच कॉलोनी के टाइप टू 2236 ए आवास में हुई है. आवास में रहने वाली मीरा देवी (37) पत्नी पारस ने बीमारी से तंग आकर फांसी लगाकर जान दे दी.

महिला और उसका परिवार बिहार के कैमूर जिले का मूल निवासी है. रेल कोच में पारस नौकरी करता है. नौकरी के चलते रेल कोच के सरकारी आवास में उसका निवास है.

वहीं दूसरी घटना में रेलवे कॉलोनी के टाइप-2 निवासी सुदामा मीणा (40) रेलकोच फैक्ट्री में टेक्नीशियन के पद पर तैनात थे, ड्यूटी के बाद घर लौटे थे. कुछ समय बाद वह पेड़ से लटके हुए पाए गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. सुदामा राजस्थान के करौली खिरखेड़ा थाना कुडगांव के रहने वाले थे.

मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. रेल कोच के आवासीय कॉलोनी में सुसाइड की दो घटनाओं से कर्मचारियों में हड़कंप मचा है.

सीओ लालगंज अमित सिंह ने कहा कि आज रेल कोच फैक्ट्री में आवासीय परिसर में रह रही एक महिला ने सुसाइड कर लिया. महिला मूलतः बिहार की रहने वाली थी. वहीं एक अन्य व्यक्ति का शव जंगल के इलाके में मिला है, जो कि रेल कर्मचारी था और वह राजस्थान का रहने वाला था. दोनों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिया भेज दिया गया है.

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