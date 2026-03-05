चंडीगढ़ में होली के दिन डबल मर्डर से सनसनी, मक्खन माजरा में तेजधार हथियार से हत्या, राम दरबार में युवक को कुचलकर मारा
चंडीगढ़ में जहां खूब होली खेली गई, वहीं शहर में होली के दिन तीन हत्यों से सनसनी भी फैल गई है.
Published : March 5, 2026 at 7:47 PM IST|
Updated : March 5, 2026 at 8:07 PM IST
चंडीगढ़ : सिटी ब्यूटीफुल कही जाने वाली चंडीगढ़ सिटी होली के दिन खून से लाल हो गई. होली के दिन सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बावजूद शहर में दो अलग-अलग जगहों पर हुई हत्याओं से सनसनी फैल गई. शहरभर में करीब 1150 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन देर शाम दो वारदातों ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
मक्खन माजरा के कबाड़ी मार्केट में वारदात : पहली वारदात मक्खन माजरा के कबाड़ी मार्केट में सामने आई, जहां अंकित नाम के युवक की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए. हमले में घायल अंकित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
सूरज को गाड़ी से कुचलकर मार डाला : दूसरी घटना राम दरबार फेज-2 में हुई, जहां 24 वर्षीय सूरज को गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया. बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में थे. मृतक के पिता पंछी ने बताया कि सूरज होली खेलने के बाद घर के पास टहल रहा था. इसी दौरान महिंद्रा बोलेरो पिकअप में सवार दो युवक वहां पहुंचे और सड़क पर किसी बात को लेकर उनकी सूरज के साथ कहासुनी हो गई. पिता के अनुसार, इसके बाद आरोपी सूरज को जबरन गाड़ी में बैठाकर ले गए और थोड़ी दूर जाकर उसे धक्का दे दिया, जिससे वो गाड़ी के पिछले टायर के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है. सूरज का डेढ़ साल का बेटा है और वो अपने परिवार का बड़ा बेटा था. वहीं राम दरबार इलाके में अजय नाम के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
सुरक्षा-व्यवस्था पर सवाल : होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस ने शहर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की थी और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई थी. इसके बावजूद हुई इन घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि मामलों की जांच जारी है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में होने वाला है खेला!, 2016 और 2022 में भी कांग्रेस को लग चुका है जोर का झटका
ये भी पढ़ें : जुलाना नपा चेयरमैन संजय जांगड़ा निलंबित, रिश्वत लेने के मामले में बड़ा एक्शन
ये भी पढ़ें : चंडीगढ़ में कलेक्टर रेट 30-60% बढ़ाने का प्रस्ताव, अप्रैल 2026 से हो सकता है लागू