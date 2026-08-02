ETV Bharat / state

उदयपुर में मां-बेटी की दोहरी हत्या का खुलासा, मुंह बोले बेटे ने संपत्ति और लूट की नीयत से की वारदात

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र के मुंडोल गांव में मां-बेटी की दोहरी हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मृतका लूंगा बाई के मुंह बोले बेटे जयमीन उर्फ बंटी देवे (37) को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने कर्ज के बोझ और आर्थिक तंगी से परेशान होकर लूट के उद्देश्य से इस वारदात को अंजाम दिया. उदयपुर एसपी डॉ अमृता दुहन ने बताया कि घटना का खुलासा तब हुआ, जब मृतका लूंगा बाई का गोद लिया बेटा नानालाल गायरी शनिवार सुबह करीब 9 बजे घर पहुंचा. बाहर से दरवाजा बंद था और आवाज देने पर भी भीतर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उसने पास स्थित अपने काका के मकान की छत से देखा, तो लूंगा बाई बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थीं. दरवाजा खोलकर देखने पर उनकी बेटी अमरी बाई का शव मुख्य गेट के पास मिला. लूंगा बाई की लाश चारपाई पर थी और दोनों के शरीर से सोने-चांदी के जेवर गायब थे. एसपी ने बताया कि मुंडोल गांव निवासी 70 वर्षीय लूंगा बाई अपनी मानसिक रूप से विक्षिप्त 47 वर्षीय बेटी अमरी बाई के साथ अकेली रहती थीं. लूंगा बाई के पति रूपाजी और बेटे चतरा की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी तथा परिवार में कोई वारिस नहीं बचा था. पढ़ें: वल्लभनगर में मां-बेटी की धारदार हथियार से हत्या, लूट की आशंका, पुलिस ने शुरू की जांच