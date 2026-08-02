उदयपुर में मां-बेटी की दोहरी हत्या का खुलासा, मुंह बोले बेटे ने संपत्ति और लूट की नीयत से की वारदात
आरोपी मृतका की संपत्ति का कानूनी वारिस बनना चाहता था. इसलिए उसने 1 साल पहले उसके घर आना–जाना शुरू किया.
Published : August 2, 2026 at 10:20 PM IST
उदयपुर: जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र के मुंडोल गांव में मां-बेटी की दोहरी हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मृतका लूंगा बाई के मुंह बोले बेटे जयमीन उर्फ बंटी देवे (37) को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने कर्ज के बोझ और आर्थिक तंगी से परेशान होकर लूट के उद्देश्य से इस वारदात को अंजाम दिया.
उदयपुर एसपी डॉ अमृता दुहन ने बताया कि घटना का खुलासा तब हुआ, जब मृतका लूंगा बाई का गोद लिया बेटा नानालाल गायरी शनिवार सुबह करीब 9 बजे घर पहुंचा. बाहर से दरवाजा बंद था और आवाज देने पर भी भीतर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उसने पास स्थित अपने काका के मकान की छत से देखा, तो लूंगा बाई बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थीं. दरवाजा खोलकर देखने पर उनकी बेटी अमरी बाई का शव मुख्य गेट के पास मिला. लूंगा बाई की लाश चारपाई पर थी और दोनों के शरीर से सोने-चांदी के जेवर गायब थे. एसपी ने बताया कि मुंडोल गांव निवासी 70 वर्षीय लूंगा बाई अपनी मानसिक रूप से विक्षिप्त 47 वर्षीय बेटी अमरी बाई के साथ अकेली रहती थीं. लूंगा बाई के पति रूपाजी और बेटे चतरा की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी तथा परिवार में कोई वारिस नहीं बचा था.
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पुलिस के अनुसार आरोपी जयमीन देवे ने करीब एक वर्ष पहले उनके घर आना-जाना शुरू किया और विश्वास जीतकर खुद को उनका धर्म का बेटा बना लिया. उसकी मंशा महिला को झांसे में लेकर उनकी संपत्ति का कानूनी वारिस बनने की थी. जब लूंगा बाई ने संपत्ति उसके नाम करने से इनकार कर दिया, तो आरोपी ने उन्हें रास्ते से हटाने और जेवर लूटने की योजना बनाई. एसपी ने बताया कि आरोपी भारी कर्ज में डूबा हुआ था. आर्थिक दबाव और पैसों की तंगी के चलते उसने शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात मां-बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. आरोपी ने लूंगा बाई और अमरी बाई की गर्दन व सीने पर दर्जनों वार किए और जेवर लूटकर फरार हो गया.
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मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल यूनिट, डॉग स्क्वायड, चल मोबाइल अनुसंधान इकाई और साइबर विशेषज्ञों की टीम को मौके पर बुलाया गया. पुलिस ने घटनास्थल से खून के धब्बों सहित अन्य साक्ष्य एकत्र किए. दोनों शवों को वल्लभनगर के सेटेलाइट अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर जांच आगे बढ़ाई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया.