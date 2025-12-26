सीतापुर में डबल मर्डर, पिता और बेटे की सिर कूचकर हत्या, 24 घंटे पहले दो पक्षों में हुआ था विवाद
पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. हमलावरों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 11:22 PM IST|
Updated : December 26, 2025 at 11:35 PM IST
सीतापुर : इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम बाप-बेटे का सिर कूचकर हत्या कर दी गई. पंचायत भवन के पास हुई वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पिता-पुत्र को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. हमलावरों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.
मृतकों की पहचान पिता छोटे खान उर्फ अख्तर (65) और पुत्र मैसर खां (45) निवासी फतेपुर के रूप में हुई है. वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि 24 घंटे पहले दोनों पक्षों में विवाद भी हुआ था.
मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात : सूचना मिलते ही एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह, सीओ महोली नागेंद्र चतुर्वेदी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की. मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है.
भारी वस्तु से किया गया हमला : एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि पिता-पुत्र के सिर पर भारी वस्तु से प्रहार कर हत्या की गई है. गांव में कई साल पहले दो लोगों की हत्या हुई थी, उन्हीं लोगों पर हत्या करने का आरोप है. मौके पर डॉग स्क्वायड, फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट सहित भारी पुलिस बल मौजूद है. गांव में शांति व्यवस्था कायम है.
