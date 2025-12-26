ETV Bharat / state

सीतापुर में डबल मर्डर, पिता और बेटे की सिर कूचकर हत्या, 24 घंटे पहले दो पक्षों में हुआ था विवाद

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. हमलावरों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.

सीतापुर में डबल मर्डर.
सीतापुर में डबल मर्डर. (Photo Credit; Sitapur Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 11:22 PM IST

|

Updated : December 26, 2025 at 11:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सीतापुर : इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम बाप-बेटे का सिर कूचकर हत्या कर दी गई. पंचायत भवन के पास हुई वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पिता-पुत्र को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. हमलावरों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.

मृतकों की पहचान पिता छोटे खान उर्फ अख्तर (65) और पुत्र मैसर खां (45) निवासी फतेपुर के रूप में हुई है. वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि 24 घंटे पहले दोनों पक्षों में विवाद भी हुआ था.

पुलिस कर रही मामले की जांच. (Video Credit; Sitapur Police)

मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात : सूचना मिलते ही एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह, सीओ महोली नागेंद्र चतुर्वेदी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की. मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है.

भारी वस्तु से किया गया हमला : एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि पिता-पुत्र के सिर पर भारी वस्तु से प्रहार कर हत्या की गई है. गांव में कई साल पहले दो लोगों की हत्या हुई थी, उन्हीं लोगों पर हत्या करने का आरोप है. मौके पर डॉग स्क्वायड, फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट सहित भारी पुलिस बल मौजूद है. गांव में शांति व्यवस्था कायम है.

यह भी पढ़ें : कन्नौज में बीएससी के छात्र की प्रोटीन शेक पीने के बाद तबीयत बिगड़ी; 14 दिन बाद हुई मौत, जिम संचालक के खिलाफ FIR दर्ज

Last Updated : December 26, 2025 at 11:35 PM IST

TAGGED:

DOUBLE MURDER IN SITAPUR
MURDER OF FATHER AND SON SITAPUR
SITAPUR NEWS
सितापुर में बाप बेटे की हत्या
DOUBLE MURDER IN SITAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.