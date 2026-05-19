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डबल मर्डर से दहला बिहार, पहले कत्ल किया फिर तेजाब डाला, उसके बाद पैक करके फेंक दिया

शेखपुरा : बिहार के शेखपुरा में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है. कसार थाना क्षेत्र के कसार गांव स्थित तालाब से दो किशोरों का शव बरामद किया गया है. बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 11 बजे जब ग्रामीण वहां से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर दो बोरियों पर पड़ी. पास जाने पर बदबू आने लगी, जिससे लोगों का शक गहरा गया. इसके बाद स्थानीय थाने को सूचना दी गई.

शेखपुरा में डबल मर्डर : सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने जब बोरी को खोला तो उसमें दो किशोरों के शव मिले. शवों की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों की बेरहमी से हत्या की गई है. मृतकों की पहचान कसार गांव के पियुष कुमार (12 वर्ष, पिता- राजाराम राउत) और अंकुश कुमार (11 वर्ष, पिता- प्रमोद पासवान) के रूप में हुई है.

रोते बिलखते परिजन (ETV Bharat)

पहले कत्ल किया फिर तेजाब डाला : ग्रामीण मृत्युंजय सिंह ने बताया कि लाश को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पहले गला दबाकर मारा गया है. गर्दन पर साफ-साफ निशान दिख रहे थे. इसके बाद दोनों शवों पर तेजाब डाल गया. फिर ठिकाने लगाने के मकसद से बोरा में बंद करके फेंक दिया गया. फिलहाल घटनास्थल पर एसपी, डीएसपी समेत कई वरीय अधिकारी कैंप कर रहे हैं. पुलिस ने जल्द मामले के खुलासे का दावा किया है. वहीं, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है.

''सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या कहीं और कर शव यहां लाकर फेंका गया है. वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है तथा फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने में लगी हुई है. जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.''- डॉ. राकेश कुमार, एएसपी, शेखपुरा