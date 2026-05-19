डबल मर्डर से दहला बिहार, पहले कत्ल किया फिर तेजाब डाला, उसके बाद पैक करके फेंक दिया
शेखपुरा में दो किशोरों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. पढ़ें खबर
Published : May 19, 2026 at 7:28 PM IST
शेखपुरा : बिहार के शेखपुरा में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है. कसार थाना क्षेत्र के कसार गांव स्थित तालाब से दो किशोरों का शव बरामद किया गया है. बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 11 बजे जब ग्रामीण वहां से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर दो बोरियों पर पड़ी. पास जाने पर बदबू आने लगी, जिससे लोगों का शक गहरा गया. इसके बाद स्थानीय थाने को सूचना दी गई.
शेखपुरा में डबल मर्डर : सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने जब बोरी को खोला तो उसमें दो किशोरों के शव मिले. शवों की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों की बेरहमी से हत्या की गई है. मृतकों की पहचान कसार गांव के पियुष कुमार (12 वर्ष, पिता- राजाराम राउत) और अंकुश कुमार (11 वर्ष, पिता- प्रमोद पासवान) के रूप में हुई है.
पहले कत्ल किया फिर तेजाब डाला : ग्रामीण मृत्युंजय सिंह ने बताया कि लाश को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पहले गला दबाकर मारा गया है. गर्दन पर साफ-साफ निशान दिख रहे थे. इसके बाद दोनों शवों पर तेजाब डाल गया. फिर ठिकाने लगाने के मकसद से बोरा में बंद करके फेंक दिया गया. फिलहाल घटनास्थल पर एसपी, डीएसपी समेत कई वरीय अधिकारी कैंप कर रहे हैं. पुलिस ने जल्द मामले के खुलासे का दावा किया है. वहीं, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है.
''सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या कहीं और कर शव यहां लाकर फेंका गया है. वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है तथा फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने में लगी हुई है. जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.''- डॉ. राकेश कुमार, एएसपी, शेखपुरा
रविवार से था लापता : मृतक पियुष कुमार की मां तुनी देवी ने बताया कि कुछ दिन पहले ही बेटे का मुंडन कराया गया था. मुंडन कार्यक्रम में उसने जो कपड़े पहने थे, शव पर वही कपड़े मिले हैं. उसके कमर में बंधी कौड़ी भी मौजूद थी. उन्होंने बताया कि उनका बेटा रविवार से लापता था. जब वे बेटे की खोजबीन कर रहे थे, तब कुछ ग्रामीणों ने कहा था कि वह राजगीर मलमास मेला घूमने गया है, लेकिन अब उसका शव बरामद हुआ है.
लोगों में काफी गुस्सा : घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. घटना के बाद ग्रामीणों ने खोजी कुत्ता बुलाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया. खोजी कुत्ता लाने में देरी पर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला. पुलिस को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा.
पिछले एक पखवाड़े में जिले में पांच लोगों की हत्या के बाद शव बरामद किए जा चुके हैं. इनमें अकेले अरियरी प्रखंड से चार शव मिले हैं. विषहिया गांव निवासी मुन्नी देवी और वर्षा गांव निवासी 5 वर्षीय दीपांशु की हत्या के मामले भी चर्चा में रहे हैं. हालांकि मुन्नी देवी हत्याकांड में पुलिस अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है और मामला ब्लाइंड मर्डर बना हुआ है. वहीं, वर्षा गांव की घटना का खुलासा पुलिस ने एक सप्ताह बाद करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
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