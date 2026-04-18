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बिहार में डबल मर्डर से सनसनी, गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया इलाका

शेखपुरा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गयी है. थ्रेसर विवाद में बुजुर्ग समेत दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. पढ़ें

Double Murder In Sheikhpura
लोगों से जानकारी लेती पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 18, 2026 at 1:44 PM IST

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शेखपुरा : बिहार में भले ही सत्ता हस्तांतरण हो गया हो, पर आज भी प्रदेश में हत्याओं का दौर जारी है. शेखपुरा में गोलियों की गूंज सुनाई पड़ी है. इसमें दो लोगों की जान चली गई है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है. पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को हिरासत में भी लिया है.

शेखपुरा में डबल मर्डर : सिरारी थाना क्षेत्र के अकौना गांव में थ्रेसर हटाने को लेकर विवाद हुआ. देखते ही देखते इसने विकराल रूप धारण कर लिया. घटना को लेकर गोलीबारी हुई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है. सूचना मिलने के बाद आनन-फानन में एसपी बलिराम कुमार चौधरी, एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार सहित क‌ई अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच करने में जुट गए.

Double Murder In Sheikhpura
जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

थ्रेसर को लेकर हुआ विवाद : दरअसल, शुक्रवार की देर रात एक पक्ष के लोग थ्रेसर से गेहूं की दौनी कर रहे थे. पुरवा हवा के कारण थ्रेसर से निकलने वाला भूसा दूसरे पक्ष के घर में जा रहा था. इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष ने थ्रेसर हटाने को कहा, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और फिर भीषण गोलीबारी शुरू हो गई.

दो की गई जान : गोलीबारी में 65 वर्षीय परमेश्वर यादव उर्फ पूना यादव की मौके पर ही मौत हो गई, उनके सिर में गोली लगी थी. वहीं प्रेमराज उर्फ संतोष यादव (35 वर्ष) गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से पटना रेफर किया गया, जहां शनिवार सुबह इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष एक ही गोतिया परिवार से संबंधित हैं.

जांच में जुटी पुलिस : शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है, जिसे फॉरेंसिक जांच टीम ने जब्त कर लिया. एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से गोलीबारी की घटना सामने आई है. जांच कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है.

''थ्रेसर हटाने के विवाद में दो चचेरे भाइयों के बीच गोलीबारी की घटना सामने आयी है. इसमें दो लोगों की मौत हुई है. मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. उनसे गहन पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच में जुटी है.''- बलिराम कुमार चौधरी, एसपी, शेखपुरा

पुलिस कर रही है कैंप : इस मामले में दोनों पक्ष के 5 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है. गांव में विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एसपी द्वारा दो पुलिस पदाधिकारियों के साथ 2 दर्जन पुलिस बलों की तैनाती की गयी है. घटना के बाद दोनों पक्ष के अन्य लोग गांव छोड़कर भाग खड़े हुए हैं.

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