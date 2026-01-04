ETV Bharat / state

डबल मर्डर से दहला दिल्ली का शाहदरा, घर में मिले बुजुर्ग दंपत्ति के शव, जांच में जुटी पुलिस

डबल मर्डर से दहला दिल्ली

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के शाहदरा स्थित राम नगर एक्सटेंशन इलाके में बुज़ुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना बीती रात की है. जब थाना एम.एस. पार्क को रात करीब 12:30 बजे प्राप्त हुई. कॉल करने वाले युवक ने बताया कि उसके माता-पिता घर में बेहोश पड़े हैं और संभवतः उनकी मृत्यु हो चुकी है. पड़ोसी कैलाश ने बताया कि पहले उन्हें घर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी. उन्होंने सामने रहने वाले पड़ोसी को फोन किया और दोनों मिलकर मौके पर पहुंचे. वहां उन्होंने देखा कि दंपत्ति बेहोशी की हालत में पड़े थे. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और मृतकों के परिजनों को भी फोन करवाया गया.



सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सूचना मिलते ही जांच अधिकारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. वहां उनकी मुलाकात पीसीआर कॉलर वैभव बंसल से हुई, जो मृतक दंपत्ति के पुत्र हैं. वैभव बंसल ने बताया कि वह रात करीब 11:45 बजे घर पहुंचे थे. घर में माता-पिता को इस हालत में देखकर वह घबरा गए और जोर-जोर से चिल्लाने लगे, जिससे पड़ोसी इकट्ठा हुए.