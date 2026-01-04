डबल मर्डर से दहला दिल्ली का शाहदरा, घर में मिले बुजुर्ग दंपत्ति के शव, जांच में जुटी पुलिस
DCP प्रशांत गौतम ने बताया मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. लूटपाट की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता.
Published : January 4, 2026 at 12:02 PM IST|
Updated : January 4, 2026 at 12:34 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के शाहदरा स्थित राम नगर एक्सटेंशन इलाके में बुज़ुर्ग दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना बीती रात की है. जब थाना एम.एस. पार्क को रात करीब 12:30 बजे प्राप्त हुई. कॉल करने वाले युवक ने बताया कि उसके माता-पिता घर में बेहोश पड़े हैं और संभवतः उनकी मृत्यु हो चुकी है.
पड़ोसी कैलाश ने बताया कि पहले उन्हें घर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी. उन्होंने सामने रहने वाले पड़ोसी को फोन किया और दोनों मिलकर मौके पर पहुंचे. वहां उन्होंने देखा कि दंपत्ति बेहोशी की हालत में पड़े थे. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और मृतकों के परिजनों को भी फोन करवाया गया.
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस
सूचना मिलते ही जांच अधिकारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. वहां उनकी मुलाकात पीसीआर कॉलर वैभव बंसल से हुई, जो मृतक दंपत्ति के पुत्र हैं. वैभव बंसल ने बताया कि वह रात करीब 11:45 बजे घर पहुंचे थे. घर में माता-पिता को इस हालत में देखकर वह घबरा गए और जोर-जोर से चिल्लाने लगे, जिससे पड़ोसी इकट्ठा हुए.
पुलिस द्वारा निरीक्षण करने पर मकान की तीसरी मंजिल पर दो अलग-अलग कमरों में दो शव पाए गए. मृत महिला की पहचान 65 वर्षीय श्रीमती परवेश बंसल के रूप में हुई, जबकि मृत पुरुष की पहचान 75 वर्षीय श्री वीरेंद्र कुमार बंसल के रूप में की गई. दोनों उसी मकान में रहते थे.
पुलिस के अनुसार, मृतक वीरेंद्र कुमार बंसल के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. घटना की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम को मौके पर बुलाया गया. टीमों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और फोटोग्राफी व अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया गया है.
थाना एम.एस. पार्क DCP प्रशांत गौतम ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. लूटपाट की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि, अभी किसी नतीजे पर पहुँचना जल्दबाज़ी होगी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.
फिलहाल मामले को डबल मर्डर मानकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।